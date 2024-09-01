Kırklareli'nde kötü havaya aldırış etmeyen balıkçılar sezonu açtı - Son Dakika
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Kırklareli'nde kötü havaya aldırış etmeyen balıkçılar sezonu açtı

Kırklareli'nde denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle beraber kötü hava şartlarına aldırış etmeyen balıkçılar sezonu açtı. Kötü hava nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, fırtınalı havanın etkisini kaybetmesiyle birlikte denize açıldı. Balıkçılar, önümüzdeki haftadan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

01.09.2024 22:27
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Kırklareli'nde kötü havaya aldırış etmeyen balıkçılar sezonu açtı

KIRKLARELİ - 1 Eylül Pazar günü itibariyle denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle beraber kötü hava şartlarına aldırış etmeyen balıkçılar denize açılarak sezonu açtı.

1 Eylül Pazar günü yasakların sona ermesi ile birlikte 2024-2025 balıkçılık av sezonu açıldı. Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy Beldesinde 31 Ağustos Cumartesi gününü 1 Eylül Pazar gününe bağlayan gece, kötü hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

1 Eylül sabahı da devam eden fırtınalı hava öğle saatlerine doğru etkisini kaybetti. Gök gürültüsü eşliğinde bulutlu bir havanın etkili olduğu beldede çoğu tekneler denize açılma işini pazartesi gününe bıraktı.

Kötü havaya aldırış etmeyerek sezonu açmak isteyen Gırgır Tekneleri, limandan ayrılarak Selvez ve Kastro mevkine doğru yol aldı. Bir süre radarlarından denizdeki balık durumunu inceleyen tekneler limana geri döndü.

"Önümüzdeki haftadan beklentimiz yüksek"

Balıkçılık sezonunun açılmasıyla beraber değerlendirmelerde bulunan Demirler Balıkçılık sahibi Bayram Ali Demir, "Balık Pazartesi gününden sonra başlar. Dün burada sert bir fırtına vardı. Yağmurlu bir hava vardı. Bu yüzden balıkçılar bugünün erken saatlerinde denize açılamadı. O yüzden iş bu akşama kaldı. Bu akşam denize çıkacak olanlar açılacaklar. Yarından sonra bir hafta içerisindeki beklentilerimiz yüksek. İnşallah her çeşit balık bu sene olacak. Birkaç tekne şu an denize açıldı. Hem siftah yapmak hem de denizin durumunu görmek istiyorlar. Radarları inceliyorlar, balıkçı arkadaşların da beklentisi yüksek. Böyle havalarda balıklar derin sularda bulunur. Fırtınalı havalarda balık sığı suya pek çıkmaz. Bu yüzden radarla inceleme gerçekleştiriyorlar. Gün doğrusu ve kıyı rüzgarları esecek ileriki günlerde o zaman palamut balığı çıkacak. Havalar iyi olduğu sürece beklentilerimiz yüksek. Bu sene kilogram fiyatları 200-250 lira civarında olur. Fiyatların çok düşmesi balıkçıya yaramaz. Bu sene akaryakıt fiyatlarının yükselmesiyle beraber balıkçı da her denize çıktığında o kadar masraf yapacak. Balığın çifti 250 liradan 150 liraya düşerse balıkçı asla para kazanamaz. Et ve tavuğa göre balık fiyatları şu an bile düşük" dedi.

Kaynak: İHA

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