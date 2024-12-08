Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri 4\'üncü kez sahiplerini buldu

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KIZILAY'IN düzenlediği Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu yıl 4'üncü kez düzenlenen törende, gönüllü faaliyetleriyle topluma dokunan kişi, kurum ve kuruluşlar ödüllerine kavuştu. Ulusal ve uluslararası alandan yaklaşık 4 bin gönüllünün katıldığı törende konuşan Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Gönüllülük aslında insanlığın en karanlık senaryosuna karşı verdiği en güçlü cevaptır. Gönüllülük yalnızca bir eylem değil, kalp meselesidir" dedi.

Ulusal ve uluslararası alanda gönüllülük kültürünün bir toplum değeri olarak yaygınlaştırılması, iyiliğin hatırlatılması ve gönülden değer katanların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Türk Kızılay 8 Aralık'ta, Türkiye dahil 30 ülkeden önerilen sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, ulusal dernekler ve bireyler arasından seçilen gönüllülere ödüllerini takdim etti. Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Sanatçı İpek Açar Kömürcü, Sporcu Mesut Özil, Yeşilay Genel Başkanı Dr. Mehmet Dinç katıldı.

YILMAZ: KIZILAY BAYRAĞINI UMUDUN BİR SİMGESİ OLARAK DALGALANDIRIYORUZ

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Gönüllülük yalnızca bir eylem değil, kalp meselesidir. Dünyanın dört bir tarafında sınırları ve dilleri aşarak iyilik için koşan insanların ortak dilidir. Bu yüzden gönüllüler insanlığın sessiz kahramanlarıdır. Bugün burada dünyayı iyileştirmeye gönül vermiş bu kahramanlık hikayelerini birlikte paylaşacağız. Siz gönüllülerimizin desteği sayesinde dünyanın dört bir tarafında Kızılay bayrağını umudun bir simgesi olarak dalgalandırmaya devam ediyoruz" dedi.

'GÖNÜLLÜLÜK HİKAYELERİ; GELECEĞE UZANAN İYİLİK ZİNCİRİNİN PARÇALARI'

Kızılay'ın gönüllü sayısı 370 bini aştığını belirten Başkan Yılmaz, "Gönüllülük aslında insanlığın en karanlık senaryosuna karşı verdiği en güçlü cevaptır. Türk Kızılay olarak gönüllülüğü toplumun geneline yayılan bir dayanışma hareketi olarak görüyoruz. Bu hareketi daha erişilebilir ve görünür kılmak için gonulluol.org'u harekete geçirdik. Bugüne kadar gonullulol.org üzerinden 25 binden fazla görev başarıyla tamamlandı ve 1 milyon saatten fazla görev gerçekleştirildi. Bu dayanışma ruhunu gelecek nesillere de aktarmakla mükellefiz. Bugün paylaşacağımız gönüllülük hikayelerinin en anlamlı tarafı, geleceğe uzanan iyilik zincirinin bir parçası olduğu zaman gerçekleşecek." dedi.

ERDOĞAN: KIZILAY, MİLLETİMİZİN VİCDANININ AYNASIDIR

Ödül törenine dair özel mesajını paylaşan Emine Erdoğan ise "Kızılay, 156 yıldır yalnızca bir yardım kurumu değil, milletimizin vicdanının aynasıdır. Dünyanın dört bir yanına şefkat eli uzatırken, ülkemizi insani yardım alanında en cömert millet yapmanın gururunu taşır. Yeryüzünü daha güzel ve yaşanabilir kılmak için attığı her adım, gönül kapılarını aralar. İyiliğin soylu bir direnişe dönüştüğü çağımızda, gönüllülüğü yaygınlaştırmak amacıyla bu anlamlı organizasyonu düzenleyen Kızılay'a en derin şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK GÖNÜLLÜ ÖDÜLLERİNE KAVUŞTU

Kurduğu 'Umut Dalı' projesiyle bugüne kadar 50 bin çocuğun hayallerini gerçekleştiren Ömer Paşayikt, İlham Veren Gönüllü Ödülü'ne layık görüldü.

NAK Arama Kurtarma'nın gönüllü kadınları ile Hatay'da tarihi mirası korumak için çalışan 15 kadın gönüllüden oluşan Deprem Bölgesi Kazı Başkanlığı Afetin Gönüllüsü ödülünü paylaştı.

Amasya Otizm Derneği'nde gönüllü antrenör olarak otizmli çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veren Berkay Mert Özyurt, Sporun Gönüllüsü ödülünü aldı. Bir bisiklet kazası sonrası vücudunun yüzde 98'i felç kalan Erkan Hürnalı, özel kafa takip sistemiyle yazılım geliştirmeye devam etti. Teknolojiyle engelleri aşma örneğini sergileyen Erkan Hürnalı, Engelleri Aşan Gönüllü ödülünü aldı.

81 ilde yürüttüğü gönüllülük faaliyetleriyle topluma katkı sağlamaya devam eden Türk Telekom Kurumsal Gönüllü Ödülüne layık görüldü.

'Meleklerin Abisi' olarak bilinen kanserle mücadele eden çocuklara umut olan Yasin Kirazlı, İletişim Gönüllüsü Ödülünü aldı.

Engelli ve yoksul çocuklara ücretsiz diş tedavisi sunan gönüllü hekimlerden oluşan Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği, Sivil Toplumun Gönüllüsü Ödülü'ne layık görüldü.

16 yıl boyunca Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde çalışmalarını sürdüren, doktor ve insani yardım gönüllüsü Prof. Dr. Mads Gilbert de Evrensel Gönüllü ödülüne layık görüldü.

FİLİSTİN KIZILAYI GÖNÜLLÜLERİNE ÖDÜL VERİLDİ

Yardım faaliyetlerini sürdüren Filistin Kızılayı gönüllüleri, Kızılay-Kızılhaç Gönüllüsü Ödülü'ne layık görüldü. Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Bizler oradaki kadınların, masumların, çocukların her zaman yanında olacak mıyız? Orada sonuna kadar iyilik için bir arada olmaya devam edecek miyiz" dedi.

ŞEYHMUS AMCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Mardin'de 'Şeyhmus Amca' olarak bilinen, fidan diken, yeşil çevre için yaptığı çalışmasıyla örnek olan Şeyhmus Erginoğlu, Kızılay Özel Ödülü'yle onurlandırıldı. Şeyhmus amca sahneye çıktığında ayakta alkışlandı.

Türk Kızılay'ın dijital gönüllülük platformu gonulluol.org üzerinden elde edilen veriler doğrultusunda, Türk Kızılay bünyesindeki yapı ve gönüllülere takdim edilen Türk Kızılay Kurum İçi Ödülleri kapsamında bir çok şube ve gönüllü de ödüle layık görüldü.

Türk Kızılay Kurum İçi Ödüllerini kazananlar:

Hatay İl Merkezi: siteyi en etkin kullanan Kızılay İl Merkezi

Kartal Şubesi: siteyi en etkin kullanan Kızılay İlçe Şubesi

Genç Kızılay Çanakkale: siteyi en etkin kullanan Genç Kızılay Topluluğu

Kızılay Kadın Çorum: siteyi en etkin kullanan Kızılay Kadın Topluluğu

Kızılay Engelsiz Urla: siteyi en etkin kullanan Kızılay Engelsiz Topluluğu

Kilis İl Merkezi: Bu yıl nüfusa oranlı en fazla gönüllü kazanımı yapan il

Akdağmadeni Şubesi: Bu yıl nüfusa oranlı en fazla gönüllü kazanımı yapan ilçe

Nebile AKDAŞ: En fazla göreve katılan Kızılay Gönüllüsü

ADAYLAR JÜRİ OYLAMASINA SUNULDU

Tören öncesinde, Kızılay ve Kızılhaç ulusal dernekleri, Kızılay şubeleri, iştirakler, STK'lar ve ilgili birimlerden ödül aday önerileri alındı. Bu süreçte yurt içi ve yurt dışından toplam 450 aday arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda 45 aday jüri oylamasına sunuldu. Jüri tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan adaylar ödül törenine davet edildi.

Jüri üyeliklerini ise Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sporcu Mesut Özil, Sanatçı İpek Açar Kömürcü, Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thomson, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, Akademisyen Dr. Shariq Ahmed Siddiqui, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Masterchef Türkiye Şefleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yaptı.