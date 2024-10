Kişiye Özel Diz İmplantı Tasarlandı

Güncel

ERZURUM Teknik Üniversitesi'nden (ETÜ) Doç. Dr. İsmail Hakkı Korkmaz, danışman hocası Prof. Dr. İrfan Kaymaz ile kişiye özel diz implantı tasarlayıp, üretiyor. Doç. Dr. İsmail Hakkı Korkmaz, "Kişiye özel protezle daha az kemik hasarı oluyor. Her bir hastanın kemik morfolojisi farklıdır. Her hastaya aynı implantın takılması, hastanın kemiklerinin implanta göre kesilmesi anlamına gelir. Kişiye özel implantlar her hasta için ayrı ayrı yapıldığı için hastalara büyük avantajlar sunuyor" dedi.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını diz protezi üzerine tamamlayan Doç. Dr. İsmail Hakkı Korkmaz, Prof. Dr. İrfan Kaymaz danışmanlığında kişiye özel diz protezi konusunda doktorasını yaptı. Erzurum Teknik Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Korkmaz, doktorasını yaptığı kişiye özel diz protezi çalışmasını Prof. Dr. İrfan Kaymaz ile 'Anatomik Total Diz Protezi Tasarımı ve Deneysel Olarak Performansının İncelenmesi' başlıklı TÜBİTAK projesine dönüştürdü. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ömer Selim Yıldırım'ın da destek verdiği Doç. Dr. Korkmaz, danışman hocası Prof. Dr. İrfan Kaymaz ile tamamladığı 'Anatomik Femur Kemiği Kesi Klavuzu', çalışması, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanarak, patent almaya hak kazandı.

HASTALARA AMELİYAT SONRASI KONFOR

Mühendislik ve sağlık alanındaki bilgi birikimlerini birleştirerek hastalara daha güncel tedavi yöntemleri sunmayı amaçladıklarını ifade eden Doç. Dr. İsmail Hakkı Korkmaz, "Sağlık alanındaki implant tedavilerinde mühendis olarak ne kadar iyileştirme yapabiliriz, diye yola çıktık. Yurt dışında kişiye özel implantlar uzun yıllardır kullanılıyor. Biz de bu konuda çalışmak istedik. Danışman hocam Prof. Dr. İrfan Kaymaz'la doktora tezim olan konuyu hayata geçirdik. Kişiye özel diz implantı çok önemli bir çalışma. Çünkü hem ameliyat yapan doktorların işini kolaylaştırıyor hem de hastaların ameliyat sonrası konforu daha iyi oluyor. Ülkemizin dışa bağımlığı azaltma adına böyle bir çalışma gerçekleştirildi" dedi.

'BAŞVURU NETİCESİNDE PATENT ALDIK'

Normal diz protezi uygulamasının hastanın kemiklerinde çok fazla kemik kaybına neden olduğunu belirten Doç. Dr. Korkmaz, "Geleneksel total diz protezi tedavilerinin hasar mekanizmalarının başında gelen protezlerin aseptik gevşeme hasarı, implant-kemik uyumu ile ilişkilidir ve anatomik kemik modellerinin dikkate alındığı kişiye özel implantlar bu uyumu artırmaktadır. Kemik morfolojisine göre üretilen bir implantın yerleştirilmesi için kişiye özel kesi kılavuzunun oluşturulması gerekir. Doktora çalışmasında, kişiye özel olarak modellenen diz protezinin montajı için ürettiğimiz 'Anatomik Femur Kemiği Kesi Klavuzu', Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru neticesinde patent aldı. Patentlenen kılavuz ile femural diz protezi uygulanan hastaların protez ömürleri geleneksel protezlere göre daha uzun olmasını hedefliyoruz. Kişinin anatomisine uygun ürünü tasarlayıp, üretiyoruz. Kişiye özel protezle daha az kemik hasarı oluyor. Her bir hastanın kemik morfolojisi farklıdır. Her hastaya aynı implantın takılması, hastanın kemiklerinin implanta göre kesilmesi anlamına gelir. Kişiye özel implantlar her hasta için ayrı ayrı yapıldığı için hastalara büyük avantajlar sunuyor" diye konuştu.

'AĞIZ VE ÇENE CERRAHİSİ İÇİN DE ÇALIŞMAMIZ VAR'

Biyomekanik alanında 20 yıla yaklaşan tecrübelerini aktarmak için çalıştıklarını belirten ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. İrfan Kaymaz da kişiye özel talep edilen implantları eklemeli imalat yöntemleri ile ürettiklerini söyledi. İlgili doktordan gelecek talebe göre hastanın kemik morfolojisine göre kişiye özel üretim yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Kaymaz, "Ancak birlikte yaptığımız çalışma neticesinde elde ettiğimiz protez, daha yumuşak geçişlere sahip. Hastanın kullanımı sırasında batma ve zorlanmaları azaltıyor. Patentini aldığımız diz implantının yanı sıra ağız ve çene cerrahisi için de çalışmamız var" dedi.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,