KKTC\'de Hakikat Sonrası Çağda Kamu Yayıncılığı Sempozyumu düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) resmi televizyonu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun (BRT) 60. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde "Hakikat Sonrası Çağda Kamu Yayıncılığı Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyum, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve İşbirliği Ofisi katkılarıyla Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ev sahipliğinde Girne kentindeki Acapulco Otel'de yapıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT'nin zor şartlar altında bir araç garajında Kıbrıs Türklerinin sesini duyurmak üzere kurulduğunu ve zorlu aşamalardan geçtiğini hatırlatarak, günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte artık yayın sorunlarını aştığını ve içerik üretme zorunluluğunda olduğunu belirtti.

Yıpratıcı ve gerçeğe aykırı yayınların günümüzde ayrı bir sorun haline geldiğini vurgulayan Tatar, "Her devlet kendini korumakla mükelleftir, yıkıcı yayınların denetlenmesi gerekir. Denetlenmediği takdirde yayınların zararını devletler ve toplumlar çekebilir." ifadelerini kullandı.

Tatar, BRT'ye bundan sonraki yayın hayatında başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.

Feyzioğlu Ayşeciğin katledilme hikayesini anlatırken duygulandı

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da 1963'te Ayvasıl köyünde Rumlar tarafından katledilen 10 yaşındaki Ayşecik ve 80 yaşındaki dedesinin hikayelerini aktararak şunları söyledi:

"EOKA'cılar köye Rum liderlerin tam koruması altında geldiler, köyde buldukları herkesi topladılar. Ayşe'yi de aldılar, bir traktörün arkasına bağladılar, 10 yaşındaydı, dedesi 80 yaşında kilometrelerce sürüklediler, gömecekleri yere götürdüler. Önce ayakta kalmayı başaran erkeklere çukur kazdırdılar. Ayşecik kazamamıştır, beklemiştir. Şanslı olanlar çukura düştüklerinde can verdi, şanssız olanlar canlı canlı üzerine toprak dökülerek katledildi. Hakikat sonrası gerçekliği bilmem ama hakikati biliyorum, işte bu Kıbrıs Adası'nın hakikatidir. İşte BRT Kıbrıs Türkünün sesidir. Ayşeciğin sesidir."

Konuşmasında duygu dolu anlar yaşayan Büyükelçi Feyzioğlu şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türkünün devleti KKTC Ayşecik için hep var olacaktır. Kıbrıs Türkünün arkasında Türkiye vardır. Kıbrıs Türkünün arkasında 'Dünya 5'Ten büyüktür' diyen, o katil nizama karşı duran Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardır. Dr. Fazıl Küçük'ü, Rauf Raif Denktaş'ı ve katledilen o masum küçük çocuğu rahmet ve minnet ile anıyorum ve buradan haykırıyorum, bir daha asla! Asla!"

BRT Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt da kurumun 25 Aralık 1963'te radyo olarak o günün gerekliliğinden dolayı kurulduğunu, bugün artık 6 radyo ve 3 televizyon kanalı olarak yayın hayatına devam ettiğini belirtti.

Dezenformasyon, gerçek dışı haber ve yayınlara karşı kamu yayıncılığının fazladan sorumluluk taşıdığını anlatan Özkurt, bu anlamda hem orta öğretimde hem de üniversitelerde "medya ve haber okuma" dersleri konulmasının zaruri olduğunu dile getirdi.

Sempozyumda açılış konuşmalarının ardından, Anadolu Ajansı (AA) Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz "Ajans Yazmadıysa Doğru Değildir", Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Keleş "Toplumsal Hafıza ve Kamu Yayıncılığı", Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı-Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Doç. Dr. Oğuz Güner "Kamu Diplomasisinde Dezenformasyon", RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "Gelişen Değişen Dünyada Görsel İşitsel Medya" ve Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı "Değişen Medyada Haber Ajanslarının Rolü" konularında sunum gerçekleştirdi.

"Biz insanların haber alma ihtiyacını karşıladığımız sürece yalan haberin önüne geçmiş oluyoruz"

Sempozyumda bir sunum gerçekleştiren AA Türkiye Haberleri Direktörü Hüseyin Yılmaz, meslek yaşamı boyunca her zaman Kıbrıs davasının yanında olmaya çalıştığını, BRT'nin kuruluş aşamasının Anadolu Ajansının (AA) mücadelesine benzediğini ifade etti.

Yılmaz, AA'nın da Milli Mücadele'nin Anadolu'ya aktarılması için kurulduğunu anımsatarak, "Atatürk, Anadolu Ajansını kurarken işgal altındaki İstanbul'da medyanın da işgal altında olduğunu görerek ve yeni bir girişime ihtiyaç duyduğu için Milli Mücadele'yi Anadolu'ya aktarmak üzere Halide Edip önderliğinde Anadolu Ajansını kurdu. Anadolu Ajansı, bugün 103 yaşında, BRT de 60 yaşında, inşallah daha uzun süre Türk halkının sesini duyurmaya birlikte devam edeceğiz." dedi.

"Ajans Yazmadıysa Doğru Değildir" şiarının bir referans noktası olduğuna ve bunun bir referans olarak alınmasını istediklerini dile getiren Yılmaz, sözlerine şöyle devem etti:

,"AA'nın Anadolu'nun en ücra köşesinden servis ettiği görsel ve haberler uluslararası medyada birinci sayfalarda yer alıyor fakat biz bununla yetinmeyerek ajansın uluslararası olması için mücadele ediyoruz. Bir yandan referans olmak bir yandan uluslararası olmanın ancak iyi gazetecilik yaparak başarılabileceğine inanıyoruz. İyi gazetecilik yaparken kamu menfaatinden de taviz vermiyoruz. Bundan sonra da bu çizgimiz devam edecek."

İnsanların daha çok habere yöneldiği yerlerde dezenformasyonun ve buna paralel olarak dezenformasyonla mücadelenin de arttığına işaret eden Yılmaz, dezenformasyona karşı AA Teyit Hattı'nın kamuoyunda tartışılan haberleri değerlendirip haberlerin kaynaklarına ulaştıktan sonra bunları teyit ettirip yayınladığını söyledi.

Sunumunda AA Teyit Hattı'nın yıllık verilerini paylaşan Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremler ve İsrail'in Gazze saldırılarının olduğu dönemde hattın daha fazla haberi teyit ettiğini aktararak, "Biz insanların haber alma ihtiyacını karşıladığımız sürece yalan haberin önüne geçmiş oluyoruz." şeklinde konuştu.