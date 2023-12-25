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Körfez'de TIR Sürücüsünü Rehin Alan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Körfez'de TIR Sürücüsünü Rehin Alan Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR sürücüsünü rehin alan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ikna etmesiyle teslim olan şüpheli tutuklandı.

Körfez\'de TIR Sürücüsünü Rehin Alan Şüpheli Tutuklandı
25.12.2023 - 12:34,  Güncelleme: 12:39
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR sürücüsünü tabancayla rehin alan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kendisini telefonla arayıp ikna etmesi üzerine teslim olan Fatih Başkaya (28), tutuklandı.

Olay, geçen cumartesi akşam saatlerinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Fatih Başkaya, Sakarya'nın Akyazı ilçesinden İstanbul'a doğru yola çıkan TIR'a otostop çekip bindi. Farklı suçlardan arandığı öğrenilen Başkaya'nın, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da olduğu yönünde bilgiye ulaşan Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TIR'a 'dur' ihtarında bulundu. Başkaya, tabancayla TIR sürücüsünü rehin alıp yola devam etmesini istedi. Başkaya'nın tehdidi altındaki sürücü, polisin ihtarına uymadı. Başkaya, TIR'ın peşine düşen polis ekiplerine, araçtan tabancayla ateş açtı. TIR, daha sonra Kocaeli'nin İzmit ilçesinden Kuzey Marmara Otoyolu'na girdi. Şüpheli, TIR'ın içinde, elinde tabancayla o anlarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Jandarma ve polis ekipleri, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde yolu kesip, trafiği durdurdu. Bölgeye polis özel harekat ekipleri de sevk edildi. Fatih Başkaya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini ve ona anlatacağı bazı şeyler olduğunu söyledi. Başkaya, bu şartla teslim olacağını ekiplere bildirdi.

BAKAN YERLİKAYA, İKNA ETTİ

Bunun üzerine, trafiğin durdurulduğu yolda TIR sürücüsünü rehin alan Başkaya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüştü. Başkaya'nın, Bakanım siz bana, 'Bu işin peşini bırakmayacağım' diye söz verin yönündeki sözlerinin ardından Bakan Yerlikaya, Ben Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı olarak söz veriyorum. Ben senin yanına Faruk'u gönderiyorum. Faruk, benim Gaziantep Valiliği'nden bu yana tanıdığım biridir. Sonradan mahcup olacağın bir yanlış yapma. Sen şimdi teslim oluyorsun. Arabada giderken de ben seninle konuşacağım dedi.

Fatih Başkaya, Bakan Yerlikaya ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, Hakkınızı helal edin. Ben teslim oluyorum dedi.

'AĞABEY, SANA BİR ZARAR VERMEDİM'

Teslim olurken de canlı yayın yapan Başkaya, rehin aldığı TIR sürücüsünü göstererek, Ağabey, sana bir zarar vermedim dedi. TIR sürücüsü de Allah razı olsun, bir sıkıntım yok ifadelerini kullandı. TIR'dan inen Başkaya, polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Başkaya, işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan Fatih Başkaya, sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Başkaya'nın çeşitli suçlardan birçok kaydının olduğu öğrenildi. Bu arada TIR sürücüsünün de Fatih Başkaya'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

HABER Nazım Özgün ERBULANİZMİT(Kocaeli),(DHA)

Kaynak: DHA
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