Körfez Ülkelerinde Sel Felaketi
Körfez Ülkelerinde Sel Felaketi

28.03.2026 22:20
Umman, BAE ve Katar'da şiddetli yağışlar can kaybına ve ulaşım aksaklıklarına yol açtı.

Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar başta olmak üzere Körfez ülkeleri genelinde etkili olan şiddetli yağış ve sel, can kaybına yol açtı ve yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış ve olumsuz hava koşullarının görüldüğü bölgede yolların sular altında kaldığı, ulaşımın aksadığı görüldü. Ülkelerdeki yetkili makamlar, resmi kurumlar üzerinden halkı dikkatli olması konusunda uyardı.

Umman'da şiddetli yağışlar ve yol açtığı sel felaketi can kayıplarıyla sonuçlandı, tahliye çalışmalarıyla vatandaşlar kurtarıldı.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan haberde, arama kurtarma ekiplerinin Dahiliye vilayetindeki Nizva kentinde bir vadide sel sularına kapılarak hayatını kaybeden bir çocuğun cansız bedenine ulaştığı aktarıldı.

Son kayıpla sel nedeniyle ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Ülkedeki güvenlik güçleri yaptığı açıklamalarda, sağanak sonucu vadilerde sel meydana geldiğini, bazı yollarda ulaşımın kesildiğini bildirdi.

Ayrıca vadilerden geçilmemesi ve güvenlik önlemlerine uyulması çağrısında bulunuldu.

Arama Kurtarma Birimi ise istikrarsız hava koşullarının etkisi altına aldığı ülkede bugüne kadar 58 kurtarma ve 6 tıbbi tahliye operasyonu gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sivil Savunma ve Ambulans Heyeti de 254 ihbarın yanıtlandığını, 404 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Ulusal Acil Durum Yönetim Komitesi de sağanak ve sel nedeniyle Liva ilinde evleri zarar gören 8 kişilik bir ailenin bir otele nakledildiğini, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 57 kişinin güvenli ve donanımlı bir merkeze yerleştirildiğini açıkladı.

BAE'de yollar sular altında kaldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ise özellikle Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar sular altında kaldı.

Pek çok bölgesinde şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu ülkede yerel medyada yayımlanan haberlere göre, Şarika kentinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Şarika kentindeki Cemal Abdunnasır Caddesi'nde şiddetli yağmurun ardından sel meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde sel sonucu onlarca aracın su altında kaldığı görüldü.

BAE Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından daha önce ülke genelinde fırtına ve toz bulutu uyarısı yapıldı, halktan denizden uzak durmaları istendi.

Katar'da gök gürültülü sağanak ve güçlü rüzgarlar etkili oldu

Katar'da şiddetli yağışlar geçen hafta boyunca ülke genelini etkisi altına aldı, perşembe günü ise zirve noktasına ulaştı. Ülkede bazı maçlar yağışlar nedeniyle ertelendi.

Meteoroloji uzmanı Abdullah Ali Haddad, Katar devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkede geçen hafta sonundan bu yana hava koşullarında istikrarsızlık yaşandığını söyledi.

Haddad, orta şiddetli ve kuvvetli gök gürültülü sağanağa güçlü rüzgarlar ile dolu yağışının eşlik ettiğini de kaydetti.

Salı gününe kadar ülkede istikrarlı bir havanın hakim olacağının beklendiğini ifade eden Haddad, ancak salı günü yağmurlu havanın geri dönmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Haddad, bu hava dalgalanmalarının normal olduğuna işaret ederek, mart ayı sonlarında yaşanan ve halk arasında "sarayat" olarak bilinen dönemde farklı şiddette bazen de gök gürültülü yağışların görüldüğünü anımsattı.

Ülkede etkili olan şiddetli yağmur, Katar Rezerv Ligi maçlarının askıya alınmasına da neden oldu.

Kuveyt'te mahsur kalanlara ordu müdahale etti

Kuveyt'te ise yaklaşık iki gündür etkili olan yağışlar, bazı bölgelerde sel felaketine yol açtı.

Kuveyt ordusu, ülkede son iki gündür etkili olan elverişsiz hava koşulları ve şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sele müdahale etmek amacıyla askerlerinin sahada faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının yol açtığı saha zorluklarına karşı askeri birliklerin görev yaptığı belirtildi.

Paylaşılan görüntülerde, ordu birliklerinin, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde sivillerin tahliyesi, su tahliyesi, mahsur kalan vatandaşlara ve araçlara yönelik yardım faaliyetleri yürüttüğü görüldü.

Sosyal medyada ise Kuveyt'te sel felaketi nedeniyle çok sayıda aracın mahsur kaldığı veya sel sularında zorlukla ilerlediği görüntüler paylaşıldı.

Kuveytli yetkililer, yağışların yer yer şiddetini artırabileceği konusunda uyarılarda bulunurken, ilgili tüm devlet kurumları da koordinasyon içerisinde çalışmaları sürdürdüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan'da sağanak altında Kabe'de tavafa devam edildi

Suudi Arabistan'da ise ülkenin 10'dan fazla bölgesinde yağışlar etkili oldu.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'nın haberine göre, Mekke bölgesinde Kamil ili, Taif'teki Huda bölgesi, Cumum'daki Reyyan, Medine-i Münevvere bölgesindeki Bedr ili başta olmak üzere ülke genelindeki 11 bölgede şiddetli yağış görüldü.

Çevre, Su ve Tarım Bakanlığının günlük raporunda, Riyad, Mekke, Medine, Kasım, Doğu Bölgesi, Asir, Tebuk, Hail, Baha ve Cevf bölgelerinde değişen miktarlarda yağış kaydedildiği açıklandı.

Mekke-i Mükerreme'de etkili olan sağanak, Kabe-i Muazzama'da da görüntülendi.

Sabah namazı öncesi başlayan yağış, daha sonra şiddetini artırdı. Müslümanlar, gök gürültülü sağanak altında Kabe'yi tavaf etmeye ve ibadetlerini yapmaya devam etti.

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Müdürlüğü de hafta içinde yaptığı bir dizi bildiride, Doğu Bölgesi de dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde değişen şiddette yağmur, dolu, ani sel ve görüş mesafesinin azalmasına işaret eden kırmızı ve turuncu seviyede uyarılar yayınladı.

Öte yandan Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde ise Körfez ülkeleri meteoroloji merkezlerinin, hava durumu ve iklim tahminleri yayınlayan şüpheli ve lisanssız uygulamalara karşı uyarıda bulunuldu.

Bahreyn

Bahreyn'de ise ülkenin çoğu bölgesinin orta ve şiddetli gök gürültülü sağanaktan etkilendiği aktarıldı.

Bahreyn Meteoroloji Müdürlüğü, hafta içinde yaptığı açıklamada, deniz kesimlerinde elektrik yüklü bulutların (kümülonimbus) görüldüğünü belirterek, şiddetli rüzgar konusunda uyarıda bulundu.

Körfez ülkelerinin yanı sıra Yemen, Irak, Suriye, Mısır başta olmak üzere Arap ülkelerinde şiddetli yağış sonucu oluşan sel felaketi yaşamı etkisi altına aldı. Olumsuz hava koşulları, ülkelerde can kayıplarının yanı sıra yolların çökmesine, bazı bölgelerin sular altında kalması sonucu tahliyelere neden oldu.

Kaynak: AA

