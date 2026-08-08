Kosova Meclisi'nde Başbakan Kurti'ye yumurtalı protesto - Son Dakika
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Kosova Meclisi'nde Başbakan Kurti'ye yumurtalı protesto

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Kosova’da sandıktan birinci çıkan Başbakan Albin Kurti, yeni dönemin ilk meclis oturumunda muhalefet milletvekilinin yumurtalı protestosuna uğradı. Erken seçimlerin ardından toplanan meclis genel kurulunda koalisyon ve meclis başkanlığı seçimi gerilimi tırmanırken, kürsüden inen Kurti’ye fırlatılan yumurtalar salonda arbedeye yol açtı; kritik oturum ertelenmek zorunda kaldı.

Kosova Meclisi Genel Kurulunda, seçimlerin ardından yeni meclis başkanı ve yardımcılarını seçmek üzere düzenlenen oturuma yumurtalı protesto damga vurdu. Kosova’nın Geleceği İçin İttifak (AAK) Partisi Milletvekili Time Kadrijaj, kürsüden inen Başbakan Albin Kurti’ye çantasından çıkardığı yumurtaları fırlattı. Olay sonrasında mecliste tansiyon yükselirken oturum ertelendi.

Kosova Meclisi'nde Başbakan Kurti'ye yumurtalı protesto

SİYASİ KİLİTLENME TEPKİ ÇEKTİ 

7 Haziran’daki erken genel seçimlerden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi’nin (Vetevendosje) lideri ve Başbakan Albin Kurti, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada diğer siyasi partilerle koalisyon görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Ancak Kurti’nin yeni meclis başkanı adayını sunmayıp görüşmeler için ek süre talep etmesi muhalefetin sert tepkisine yol açtı. Muhalefet partileri, Kurti’nin bu tutumuyla anayasaya aykırı davrandığını savundu.

KÜRSÜDEN İNİNCE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI 

Tansiyonun yükseldiği anlarda, AAK Milletvekili Time Kadrijaj konuşmasını tamamlayarak kürsüden ayrılan Kurti’nin yanına yaklaştı. Çantasından çıkardığı yumurtaları Başbakan Kurti’ye fırlatan Kadrijaj’ın bu eylemi meclis salonunda bir anda hareketliliğe neden oldu. 

Kosova Meclisi'nde Başbakan Kurti'ye yumurtalı protesto

Milletvekilleri arasında yaşanan kısa süreli arbede ve gerginliğin ardından, Meclis Başkanı seçimi için toplanan genel kurul oturumu zorunlu olarak ertelendi.

KURTİ'DEN İLK AÇIKLAMA: BEDEL ÖDEMEYE HAZIRIM 

Gerginliğin ardından konuşan Kurti, gerçekleşen protestoyu değerlendirerek, yumurtalı eylemin "diğer partilerle görüşebilmek ve uzlaşı sağlayabilmek adına ödenmesi gereken bir bedel olması halinde bunu ödemeye hazır olduğunu" dile getirdi.

Kosova Meclisi'nde Başbakan Kurti'ye yumurtalı protesto

18 AYDA 3 SEÇİM GEÇİREN ÜLKEDE SİYASİ BELİRSİZLİK SÜRÜYOR 

Siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Kosova’da, son 18 ay içinde 9 Şubat 2025 ve 28 Aralık 2025 tarihlerinde olmak üzere iki genel seçim yapılmış, ardından 7 Haziran’da bir kez daha erken genel seçime gidilmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşanan krizler nedeniyle meclis Nisan ayında feshedilmiş ve ülke yeniden sandık başına gitmek zorunda kalmıştı. Meclisin, anayasal süre içinde yeni cumhurbaşkanını seçmekte yine başarısız olması durumunda Kosova’nın dördüncü kez erken genel seçime gitme riski bulunuyor.

Kaynak: AA

Milletvekili, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova Meclisi'nde Başbakan Kurti'ye yumurtalı protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Enver Vurucu Enver Vurucu:
    vallahi helal olsun o kadına ister haklı olsun ister haksız. cesaretli ve kararlı haline saygı duyuyorum. bir kadın ancak bukadar cesaretli ve karakterli olur. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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