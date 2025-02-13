Kötü Hava Koşulları Eğitimi Etkiliyor

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(ANKARA) - Meteoroloji, bugün Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Siirt, Adana, Hatay, Diyarbakır, Adıyaman ve Batman'da yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Türkiye'yi etkisine alan kar yağışı nedeniyle valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda bazı il ve ilçelerde bugün eğitim ve öğretime ara verildiği bildirilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre ise, bugün yurt genelinde yağmur ve kar yağışının etkili olacağı kaydedildi. MGM, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceğini, Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Osmaniye çevrelerinin yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Kahramanmaraş, Ordu, Giresun ve Siirt çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları, Diyarbakır'ın, Adıyaman'ın ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağını bildirdi.

MGM'nin raporunda, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiği, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

MGM, kuvvetli kar yağışı, çığ tehlikesi ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 5, en düşük -1; İstanbul'un en yüksek 7, en düşük 2; İzmir'de en yüsksek 12, en düşük 2 derece olacak.