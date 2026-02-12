Köyceğiz\'de Sel Felaketi! Evler Su Altında

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yağışlarla debisi yükselen derelerin taşması sonucu bazı evleri su bastı, tarım alanları göle döndü.

Yağışlarla birlikte Pınar Mahallesi'ndeki Çakal, Sarımeşe ve Jandarma dereleri taştı.

Taşkın sonucu derelerin yakınındaki tarım arazileri su altında kaldı, bazı evlerde su baskını yaşandı. Bölgede içerisinde domates ve çilek bulunan seralar yıkıldı.

Güvenlik ekipleri, bazı yolları vatandaşların can güvenliği için ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine Pınar Mahallesi'ne gelen DSİ, Orman İşletme Müdürlüğü, Muğla ve Köyceğiz Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Köyceğiz Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle suyun yönünü Yuvarlakçay deresine çevirerek tedbir aldı.

Pınar Mahallesi muhtarı Ömer Ali Kanat, AA muhabirine, sabah saatlerinde mahallede etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle sel oluştuğunu, kendisinin de durumu ilgili birimlere bildirdiğini söyledi.

Bölgeye gelen ekiplerin anında müdahalede bulunduğunu belirten Kanat, "Mahallemizde çok sayıda sera yıkıldı. Yollar ve köprüler zarar gördü. Telef olan hayvanlar var. Yakın zamanda böyle bir afet görmedim." dedi.

Seraları zarar gören üretici Metin Karabulut ise yaklaşık 3 dönüm çilek ve yetişmiş halde bulunan domatesin selde zarar gördüğünü kaydetti.

Şimdiye kadar böyle bir afetle karşılaşmadıklarını vurgulayan Karabulut, "Mağduriyetimiz üst seviyede. Yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, jandarma ekipleri de bölgede göçük yaşanan yollarda tedbir alarak ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.