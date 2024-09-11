Kemal Kılıçlı'nın Hayali: Kuaförbüs - Son Dakika
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Kemal Kılıçlı'nın Hayali: Kuaförbüs

Kemal Kılıçlı\'nın Hayali: Kuaförbüs

KAYSERİ'de, eşi Dilek Kılıçlı'nın (39) mesleğine ilgi duyan Kemal Kılıçlı (45), bankacılığı bırakıp kadın kuaförü oldu. Kemal Kılıçlı, çocukluk hayali olan karavan ile kuaför salonunu 'kuaförbüs' adını verdiği karavanda bir araya getirdi.

11.09.2024 09:49
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KAYSERİ'de, eşi Dilek Kılıçlı'nın (39) mesleğine ilgi duyan Kemal Kılıçlı (45), bankacılığı bırakıp kadın kuaförü oldu. Kemal Kılıçlı, çocukluk hayali olan karavan ile kuaför salonunu 'kuaförbüs' adını verdiği karavanda bir araya getirdi. Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Kılıçlı, "İstediğimiz her yer dükkanımız, her yer kuaför salonumuz olabiliyor. Yani, her yer evimiz, her yer işimiz. Karavanın içinde yaşam alanımız var. 4 kişilik bir ailenin gündelik hayatını karşılayabilecek şekilde yapıldı" dedi.

Kayseri'de 10 yıl özel bir bankada saha operasyon yöneticisi olarak çalışan Kemal Kılıçlı, 2018 yılında kuaför Dilek Kılıçlı ile evlendi. Eşinin mesleğine ilgi duymaya başlayan Kılıçlı, ardından bankadaki işini bıraktı, hem eşi Dilek Kılıçlı'nın yanında hem de özel eğitim merkezinde kadın kuaförlüğü ve renklendirme uzmanlığı alanında kendini geliştirmeye başladı. Kesim, fön, renklendirme, saç kaynağı gibi birçok alanda uzmanlaşan Kılıçlı, eşi ile kuaför salonu işletmeye başladı. Çocukluktan beri karavan hayali olan Kemal Kılıçlı eşinin de desteği ile hem işini hem de aile hayatını, satın aldığı 'kuaförbüs' adını verdiği otobüse sığdırdı. 4 ay önce uzun yollarda kullanılan bir yolcu otobüsünü satın alıp yaklaşık 2 milyon TL harcayarak karavana çeviren Kılıçlı çifti, mahalle mahalle gezerek müşterilerine hizmet vermeye başladı. Ev ve iş yerlerini aynı otobüse sığdıran Kılıçlı çiftinin şimdiki hayali ise Kayseri'den yola çıkarak Türk devletlerini gezerek mesleklerini icra etmek.

'TAM ZAMANLI OLARAK BU KARAVANDA KALIYORUZ'

İnsanların hem iş yerlerini he de evlerini görünce şaşırdıklarını belirten Dilek Kılıçlı, "25 yıldır kuaförlük sektöründe çalışıyorum. Eşim, çocukluk hayali olan karavanı yapmak istedi. Ben de kuaför olduğum için ikisini birleştirmek istedik. Ardından da böyle güzel bir sonuç ortaya çıktı. Tam zamanlı olarak bu karavanda kalıyoruz. Aynı zamanda da kuaföre gelen müşterilerimizi burada ağırlıyorum. Kuaförde bulunan bütün hizmetlerin çoğunu 'kuaförbüste' yapabiliyorum. Müşterilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Şaşkınlık içerisinde kalanlar oluyor. 'Nasıl yaptınız?' diyenler oluyor. Çok rahat bir ortamda hizmet aldıklarını söyleyenler de oluyor. Yolda gören insanlar daha çok şaşırıyor. Birçoğu kırmızı ışıkta falan durduğumuzda ne olduğunu soruyor" dedi.

'HER YER EVİMİZ, HER YER İŞİMİZ'

'Kuaförbüs' projesini 4 ayda tamamladıklarını söyleyen Kemal Kılıçlı ise "Karavanda kalmak ve yaşamak benim çocukluk hayalimdi. Bu karavanı yapmaya başladık. Tamamen dizaynını eşim ile birlikte yaptık. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çok güzel bir tepki alıyoruz. İnsanlar yeniliği ve değişik olan işleri seviyor. Karavanda olması ayrıcalık oluyor. Alışılagelmişin dışında olduğu için dikkat çekiyor. İstediğimiz her yer dükkanımız, her yer kuaför salonumuz olabiliyor. Yani, her yer evimiz, her yer işimiz. Karavanın içinde yaşam alanımız var. 4 kişilik bir ailenin gündelik hayatını karşılayabilecek şekilde yapıldı. Salon, oturma grupları, mutfak, banyo, tuvalet gibi bir evde olması gereken her şey mevcut. Enerji ihtiyacımızı 8 adet 550 W panel ile sağlıyoruz.200 amper jel akümüz var. Normal bir bağ evinin 2 katı şeklinde bir sistem yaptık. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve ev tipi klimayı rahatlıkla çalıştırabiliyoruz. 4 ayda bu karavanı bitirdik. 2 milyon TL'ye bu karavanı dizayn ettik. 'Kuaförbüs' karavanımızı ilk önce Türk devletlerini, Özbekistan, Türkmenistan gibi Türk dünyası ülkelerini gezip, sonrasında da bazı ülkeleri ziyaret etmeyi istiyorum. Amacımız, daha çok yer gezip, daha çok insanlarla iletişim kurmak. Burada bizim asıl amacımız ise, benim hayalim ile ticareti bir araya getirmek. Yeni insanlar ve yeni yerler keşfedebilmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Çocukluk, Kayseri, Güncel, Kuaför, Yaşam, Son Dakika

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