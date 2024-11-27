Kültür ve Sanatevi Yeniden Sanat Faaliyetlerine Kapı Açıyor

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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın deprem riski nedeniyle boşaltılmasının ardından üç buçuk yıl boyunca Ek Hizmet Binası olarak kullanılan Kültür ve Sanatevi, yeniden sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapacak.

Marmaris Belediyesi'nin yeni yerinde hizmet vermeye başlamasıyla bir süre boş kalan Kültür ve Sanatevi'nde tadilat başladı. İnşaat faaliyetlerinin devam ettiği mekanda ofisler kaldırıldı, sanat galerileri eski haline getirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları inceleyen Başkan Acar Ünlü, "Marmaris yaşayanlarının sabırsızlıkla beklediği Kültür ve Sanatevi'miz çok kısa bir süre içinde yeniden kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Burada düzenleyeceğimiz, kurslar, atölyeler ve sergilerle, Marmaris'in bu noktada duyduğu eksikliği gidereceğiz" dedi.