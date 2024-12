Kültürel Etkinlikler Haftası

Güncel

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, film festivallerinden sanat fuarlarına, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Mısır'ın ve Arap dünyasının tanınan şarkıcılardan Ali El-Haggar, bugün Kahire'deki Must Opera House'da müzikseverlerle buluşacak.

Yüzden fazla sanatçı, müzik ve özel efektlerin yer aldığı "La Dame de Pierre" müzikal gösterisi, 26 Aralık'ta Palais Des Congres de Paris'te sahnelenecek.

Yüzüklerin Efendisi müziklerinin seslendirildiği "Le Seigneur Des Anneaux & Le Hobbit" gösterisi, 29 Aralık'ta Fransa'nın Lille şehrindeki Theatre Sebastopol'da izleyicinin beğenisine sunulacak.

"The Music of Harry Potter by ?andlelight-Mystery Ensemble" gösterisi 27 Aralık'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Oda ve Org Müzik Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Aldwych Theatre, 24-28 Aralık'ta "Tina-The Tina Turner Musical" gösterisine ev sahipliği yapacak.

"Back to the Future The Musical", 27 ve 28 Aralık'ta Londra'daki Adelphi Theatre'da sahnelenecek.

Japonya'nın Shibuya bölgesinde 29 Aralık'ta düzenlenecek "Karaon Fest: Anime Karaoke Festival" şarkı söylemek isteyen Tokyoluları ağırlayacak.

"P. I. Tchaikovsky: The Nutcracker" bale gösterisi yarın Çekya'nın başkenti Prag'daki Broadway Theatre'da sahnelenecek, "The Best of Image" dans gösterisi ise Prag'daki Black Light Theatre'da seyircinin beğenisine sunulacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında yarın yönetmenliğini Robert Eggers'ın yaptığı korku filmi "Nosferatu", James Mangold'ın yönettiği "A Complete Unknown" adlı biyografik müzikal drama ve Rachel Morrison'ın yönettiği biyografi filmi "The Fire Inside" vizyona girecek.

Ayrıca 27 Aralık'ta dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukları ele alan belgesel film "2073", 29 Aralık'ta ise bilim kurgu "Alien Wars: Judgement Day" Amerika'da sinemaseverlerle buluşacak.