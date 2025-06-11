Kurban Bayramı'nda otoyollardan yaklaşık 16,3 milyon araç geçti - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda otoyollardan yaklaşık 16,3 milyon araç geçti

11.06.2025 12:06
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı döneminde otoyollardan yaklaşık 16,3 milyon aracın geçiş yaptığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı döneminde otoyollardan yaklaşık 16,3 milyon aracın geçiş yaptığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı döneminde kara yolu, demir yolu ve hava yolu trafik verilerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'deki araç sayısının 32 milyona yaklaştığına işaret eden Uraloğlu, "Kurban Bayramı seyahatlerinin başladığı 4 Haziran ile bayramın son günü olan 9 Haziran arasında otoyollardan yaklaşık 16,3 milyon araç geçiş yaptı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) bağlı otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinin bu dönemde ücretsiz hizmet verdiğini hatırlatarak, söz konusu tarihlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 1 milyon 479 bin 462, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de 1 milyon 173 bin 290 aracın geçiş yaptığını belirtti.

İki köprünün toplam 2 milyon 652 bin 752 araca hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, söz konusu tarih aralığında KGM sorumluluğundaki otoyollardan toplam 10 milyon 839 bin 511 geçiş gerçekleştiğini ifade etti.

Uraloğlu, yap-işlet-devret modeliyle yapılan Kuzey Marmara, Ankara- Niğde, Gebze-Orhangazi- İzmir, Malkara- Çanakkale, Menemen-Aliağa- Çandarlı ve Aydın- Denizli otoyollarını 5 milyon 450 bin 795 aracın kullandığını bildirerek, "4-9 Haziran'da 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 89 bin 537, Osmangazi Köprüsü'nden 480 bin 900, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 468 bin 592 araç geçti. Şehirler arası otobüs firmaları da 275 bin 645 seferde 3 milyon 322 bin 695 yolcuya hizmet verdi." ifadesini kullandı.

"Kent içi raylı sistem ve trenlerle 2 milyon 783 bin 182 yolcuya hizmet verildi"

Uraloğlu, İstanbul'da Marmaray'ın Gebze ile Halkalı arasında 1 milyon 905 bin 962 vatandaşa hizmet verdiğini, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı 34 bin 971, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nı da 108 bin 906 vatandaşın kullandığını bildirdi.

Ankara'da YHT ile entegre hizmet veren Sincan-Kayaş hattındaki yolcu sayısının da sürekli arttığına işaret eden Uraloğlu, "Başkentray ile söz konusu dönemde 284 bin 223 yolcuya hizmet verdik. Böylece, söz konusu dönemde kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 442 bin 968 kişi kullandı. YHT'ler ile 167 bin 435 vatandaş seyahat etti. Ana hat ve bölgesel trenlerle de 172 bin 779 kişi taşındı. Söz konusu dönemde TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri 2 milyon 783 bin 182 kişi kullandı."

"Havalimanlarında yaklaşık 3,9 milyon yolcu ağırlandı"

Uraloğlu, havalimanları yolcu sayısına ilişkin de "Kurban Bayramı tatili döneminde havalimanlarımızda 3 milyon 871 bin 108 yolcuya hizmet verildi, 27 bin 655 uçak trafiği gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'nda, 1 milyon 152 bin 452 yolcuya hizmet verdik. Esenboğa Havalimanı'nda da 189 bin 470 yolcumuzu ağırladık. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 188 bin 354, Antalya Havalimanı'nda 859 bin 217 yolcuya hizmet verildi." ifadesini kullandı.

Muğla Milas- Bodrum Havalimanı'nda 100 bin 747, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 134 bin 926 yolcuyu ağırladıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bayram döneminde 2025 yılının rekorları art arda geldi. 7 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı 195 bin 132, 8 Haziran Pazar günü de Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 24 bin 880 yolcu sayısıyla 2025'in en yüksek rakamına ulaştı. 9 Haziran Pazartesi günü Adnan Menderes Havalimanı 40 bin 947, Muğla Dalaman Havalimanı da 31 bin 495 yolcuyu ağırlayarak rekor kırdı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda otoyollardan yaklaşık 16,3 milyon araç geçti - Son Dakika

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