Kurtulmuş'tan İsrail Uyarısı - Son Dakika
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Kurtulmuş'tan İsrail Uyarısı

Kurtulmuş\'tan İsrail Uyarısı

Kurtulmuş, Lübnan'daki saldırılar nedeniyle İsrail'in eylemlerinin dünya için tehlike oluşturduğunu belirtti.

19.09.2024 17:24
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lübnan'da gerçekleştirilen siber saldırılara ilişkin, Eğer İsrail'in bu saldırganlığı durdurulmazsa korkarım ki dünya, bölgesel ve küresel büyük çatışmaların içine sürüklenecektir dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Polonya Temsilciler Meclisi Başkanı Szymon Holownia ile Meclis'teki makamında bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye ile Polonya arasında uzun yıllara dayanan bir ilişki olduğunu belirterek, Hükümetlerimiz arasında var olan, her alandaki iyi ve kuvvetli ilişkilerin artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Özellikle ikili ticaret hacmini 10 milyar doların üstüne çıkarma hedefini çok şükür 2023 yılında geride bıraktık. Bu yılın ilk 6 aylık verilerine baktığımızda da bu hedefin üstüne çıkacağı da anlaşılmıştır. Ayrıca, Türkiye ve Polonya birçok sektörde yakın iş birliği ve müşterek projeleri geliştirebilecek kabiliyete sahiptir. Savunma sanayi ve yüksek teknolojiler başta olmak üzere önümüzdeki dönemde bu iş birliği alanlarını daha da ileriye götüreceğiz ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, AB TAM ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN VAZGEÇMEYECEK'

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecine verdiği destek için Polonya'ya teşekkür ettiklerini kaydeden Kurtulmuş, Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye karşı uygulanan taraflı ve çifte standartlı yaklaşımlarla üyeliğimiz maalesef gerçekleşmemiştir. Türkiye tabii ki kendisine karşı uygulanan çifte standarda hiçbir zaman rıza göstermeyecek ama Avrupa Birliği tam üyeliği perspektifinden vazgeçmeyecektir. Ayrıca Türkiye ve Polonya, bazı uluslararası platformlarda ortak hareket etmektedir. Örneğin, NATO çerçevesinde Türkiye ile Polonya arasında yakın bir diyalog söz konusudur. Bu çerçevede Polonyalı askerlerin, NATO görev gücü kapsamında İncirlik Üssü'nde görevlendirilmeleri bu ilişkileri güçlendirmektedir. İncirlik üssünü ziyaret edeceğinizi biliyorum, umarım güzel anılarla ayrılırsınız diye konuştu.

'RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ BİTMESİ DÜNYA BARIŞINA BÜYÜK KATKI SAĞLAR'

Kurtulmuş, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Türkiye'nin tutarlı bir politika izlediğini ve toprak ilhaklarına karşı olduğunu işaret ederek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanması, Avrupa ve bölge barışı açısından önemlidir. Bununla birlikte Türkiye başından itibaren her iki tarafla konuşabilen tek ülke olarak, bu savaşın bir an evvel adil bir barış temelinde sonlandırılması fikrini ortaya koymuş ve bunun için çok uğraşmıştır, uğraşmaya da devam ediyoruz. Tahıl koridorunun açılması ve esir takası gibi temel meselelerde Türkiye'nin büyük gayret gösterdiğine sizler de şahitsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürütülen Dolmabahçe'deki görüşmelerde, her iki tarafın imza atmasına ramak kalmıştı. Fakat bazı ülkeler bu savaşın bitmesini istemediler. Tam da tehlike buradadır. Bu savaş, sadece Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş olmanın ötesine geçmiştir. Rusya ile bütün Batı dünyası arasında topyekün bir savaşa dönüşme potansiyeline sahiptir. Bunun için Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanarak bu savaşın bitirilmesi, dünya barışına yapılacak en büyük katkılardan birisidir dedi.

'LÜBNAN'DAKİ SALDIRILAR BÜTÜN İNSANLIĞI UYARICI BİR VAZİYETTE'

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda 42 bin insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Kurtulmuş, Uluslararası camiada savaşın sona erdirilmesi ile ilgili çabalara rağmen fütursuz bir şekilde sürece devam ediyorlar. Maalesef başta ABD olmak üzere sınırsız ve koşulsuz destek aldıkları için her türlü pervasızlığı icra etmekten çekinmiyorlar. En son Lübnan'da gerçekleştirilen siber saldırılar, bu saldırganlığın geldiği vahim boyutu göstermesi bakımından bütün insanlığı uyarıcı bir vaziyettedir. Eğer İsrail'in bu saldırganlığı durdurulmazsa korkarım ki dünya, bölgesel ve küresel büyük çatışmaların içine sürüklenecektir. Bu sorunun çözümü, dünyadaki bütün devletlerin kabul ettiği çözüm ortadadır. İsrail, 1967 sınırlarına dayalı bağımsız Filistin devletini kabul etmek, işgal ettiği topraklardan çekilmek ve ayrıca başta Mescid-i Aksa olmak üzere bütün dinlerin kutsal mekanlarının korunmasını garanti etmelidir değerlendirmesinde bulundu.

HOLOWNİA EKONOMİ KONUSUNDA DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİNE AÇIK OLMALIYIZ

Polonya Temsilciler Meclisi Başkanı Szymon Holownia ise Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduğunu ve ziyareti nedeniyle iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerde yeni bir bölüm açıldığını belirterek, Ülkelerimiz arasında iş birliği arzu ediyoruz. Sizin bahsettiğiniz alanlarda da iş birliği isteğimiz var. İlk başta yapmamız gereken, eğer 1,5 milyon Polonyalı turist Türkiye'ye geliyorsa isteğiyle geliyor. 40 binden fazla öğrenci kendi isteğiyle Polonya'ya geliyorsa, toplumlarımız arasındaki bağı görmemiz lazım. Ekonomi konusunda daha fazla iş birliğine açık olmalıyız. Sadece uluslararası değil aynı zamanda bölgesel olarak da iş birliği yapabiliriz. Bu yeni perspektiflere yol açabilir ifadelerini kullandı.

Haber- Kamera Aliekber METE-Muhammet BAYRAMANKARA,

Kaynak: DHA

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