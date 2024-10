Güncel

Kütahya'da polis ve jandarmaya araç takviyesi

KÜTAHYA - Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığınca gönderilen 11 araç, düzenlenen törenle hizmete başladı.

Kütahya Valiliği Zafer Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Musa Işın, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve kamu kurumlarını müdürleri katıldı.

"Araçlarımız, önleyici kolluk ve trafik devrelerimizin sayısını artıracak"

Jandarma Alay Komutanı Vedat Kültür, yeni araçların şehrin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacağını ifade etti. Kültür, " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın teşhisleriyle düzenlenen, törenle emniyet ve canlama birimlerimize dağıtılan araçları valimizin takdimiyle teslim alacağız. Jandarma envanterine giren yeni araçlarımız, önleyici kolluk ve trafik devrelerimizin sayısını artıracak, ülkemiz ile şehrimizin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacaktır. Araçların temini için katkıda bulunan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, sıralı tüm amirlerimize, aziz milletimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Jandarma Emniyet Teşkilatımız, şehitler ve kahramanlar ocağıdır. Türkiye Cumhuriyetimizin ikinci asrına girdiğimiz bu dönemde Cumhurbaşkanımız liderliğinde, aziz milletimizle birlikte Türkiye'yi yüzyılın inşasında her zaman olduğu gibi aynı şevk ve heyecanla çalışacağımıza hiç şüpheniz olmasın. Jandarma Teşkilatımız 185 yıldır olduğu gibi bugün de devletimizin, milletimizin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edecektir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına, ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet, yaşayan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Rabbim devletimize ve milletimize cevap vermesin" dedi.

"Nihai hedefimiz sıfır can kaybıdır"

Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, araçların Kütahya'ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bilindiği üzere karayollarımıza can ve mal güvenliğini sağlamak, Karayolları Trafik Kanunu'nun bizlere yüklediği en kutsal görevlerden biridir. Bu görevi hakkıyla yerine getirebilmek için kullanılan en etkin yöntem de, hiç şüphe yok ki, trafik denetimleridir. Trafik denetimlerinin ortak hedefi ise, yüz yüze iletişim kurmak suretiyle sürücülerimizde algılanan yakalanma riski duygusunu kuvvetlendirerek, kazalara neden olan kural ihlallerini önlemek ve karayolu trafik güvenliği bilicini arttırmaktır. Bu düşünceyle, vatandaşlarımıza trafik hizmetinin sunulması yolunda büyük önem arz eden ekip aracı sayısını arttırmak amacıyla, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızca ile Emniyet Müdürlüğümüze 9 adet trafik ekip aracı tahsis edilmiştir. Teşkilatımızın ihtiyaçları doğrultusunda bu araçlardan, 4 tanesi Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüzde, 2 tanesi Merkez Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzde, 1 tanesi Tavşanlı Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliğimizde, 1 tanesi Gediz Bölge Trafik İstasyonu Amirliğimizde ve 1 tanesi de Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde görevlendirilmiştir. Bize sunulan bu imkanlar ile amacımız, trafik hizmetini vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaştırmak, Nihaye hedefimiz ise, hayatla yarışılmaz sloganı bilinciyle, yollarımızda sıfır can kaybı, sıfır yaralanma ve sıfır madde hasar seviyesine ulaşmaktır. Bu vesileyle, dualarıyla her zaman yanımızda olan aziz milletimize, yol göstericiliği ve destekleriyle gücümüze güç katan değerli devlet büyüklerimize ve valimize şükranlarımı sunuyorum. Elvanterimize yeni katılan trafik ekip araçlarımızın, teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"10 yaşın üzerinde olan araçlar hem emniyetten hem jandarmadan tasfiye edilecek"

Kütahya Valisi Musa Işın, bakanlığın projesi kapsamında 10 yaşındaki araçların zaman içinde tasfiye edileceğini dile getirdi. Işın, "İçişleri Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanımızın tarih emirleriyle İçişleri Bakanlığımızın bir proje başlattık. Bu projeye göre 10 yaşındaki araçlar zaman içerisinde tasfiye edilecektir. Bugün ilk adımımız, biz 10 yaşındaki araçlarımızı teslim ettik. İnşallah süreç içerisinde 10 yaşın üzerinde olan araçlar hem emniyetten hem jandarmadan tasfiye edilecektir. Onların yerine sizin de burada gördüğünüz gibi son derece modern, hız kabiliyeti yüksek olan üstün araçlar tasfiye ediliyor. İnşallah bundan sonra daha rahat bir şekilde ve daha seri hızlı bir şekilde emniyet hizmetleri devam edecektir. Bir halkımızın desteğiyle kamu güvenliğini daha rahat sağlama imkanımız olur. Bu şekilde inşallah hem halkımızın manevi desteğiyle, maddi desteğiyle polislerimizin, jandarmamızın aşkını ve şevkini arttırarak halkımıza hizmeti bir ibadet aşkıyla yerine getireceklerdir. Araçlarımızın tedariki süreçte devam edecektir. Sadece burada kalmayacaktır. Ayrıca özel ilerleme tarafından da zaman zaman araç tahsisi yapılmaktadır. Bu sene de yine bu araçların dışında ayrıca özel ilerleme tarafından da emniyetimize 5'e yakın araç teslim edildi. İnşallah araçlarımızda maneviyatı, morali yüksek olan polislerimizle halkımızın can, mal, namus emniyetini sağlamada her türlü gayreti göstereceğiz. Halkımızın bize desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca bugüne kadar çok güzel hizmetler yapan emniyet teşkilatımıza, jandarma teşkilatımıza ve çalışanlarına da polislerimize, jandarmamıza teşekkür ediyoruz. Onların bu gayretlerinden dolayı tebrik ediyoruz. Her zaman desteğimiz polisimizle, jandarmamızla birliktedir. Bunun da görebilmesini istiyoruz. Bu araçların ilimizin emniyetini sağlamada aylara vesile olmasını istiyoruz. İlçemiz için, gözlerimiz için ve ilimiz için hayırlı olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık tarafından dua edildi ve araçların anahtarları teslim edildi.