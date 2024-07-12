Liseler Arasında Düzenlenen Yarışmada Dereceye Giren Öğrencilere Ödülleri Verildi - Son Dakika
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Liseler Arasında Düzenlenen Yarışmada Dereceye Giren Öğrencilere Ödülleri Verildi

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İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Vakfı tarafından liseler arasında düzenlenen "Nehirden denize özgür Filistin" konulu şiir, hikaye ve kısa film yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

12.07.2024 23:02
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İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Vakfı tarafından liseler arasında düzenlenen "Nehirden denize özgür Filistin" konulu şiir, hikaye ve kısa film yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Vakfı tarafından liseler arasında düzenlenen "Nehirden denize özgür Filistin" konulu; hikaye, şiir ve kısa film yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ataşehir'de bir otelde düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Törende konuşan Tekin, "15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı muhtemelen bugün Gazze'de yaşayan çocuklarınkine benzer, özgürlükleri, iradesi elinden alınmış bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaktık. O gün Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk milletinin şanlı direnişine hep beraber eşlik ettik ve çok şükür benzeri bir tabloyla karşılaşmadık. Allah bu ülkeyi, bu milleti bir daha bu tür olaylarla karşı karşıya getirmesin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta 'One minute' dediği günün, Türkiye'de FETÖ'cülerin ayaklanmaya başladığı dönemdir. Türkiye'de FETÖ'cüler ve onların arkasında, onların maşa olarak kullandığı emperyal güçler, bugün Gazze'de yaşadığımız olayları, Gazze'de yaşadığımız sömürü düzenini devam ettiremeyeceklerini düşündükleri için Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'deki demokratik siyasal yaşamı kesintiye uğratmak için faaliyetlerine başladılar. Bu benim kişisel kanaatim" dedi.

"FETÖ'CÜLER 2009 YILINDA B PLANINA GİRDİ"

Tekin, "2009 yılından itibaren özel okul ve dershane sektöründe bir B planı arayışına girildi. Uluslararası bir fon üzerinden Türkiye'de okullar satın aldırttılar. Artık hükümetle savaşa gireceğiz, dolayısıyla kendi alanlarımızda korunaklı bir alan oluşturalım. 2009 tarihini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını zikretme sebebi bugün Gazze'de yaşadıklarımız, bu zulmü yapan İsrail ve onun arkasındaki uluslararası güçlerin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik başlattıkları süreçle çok yakın bir diyalogu var, ilişkisi var" diye konuştu.

"TÜRKÇEMİZİ GÜZEL KULLANAN GENÇLER YETİŞMESİNİ İSTİYORUZ"

Bakan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde çocuklarımızın güzel Türkçemize, ana dilimize vakıf, onu güzel kullanan, kendisini güzel ifade eden, bu dille hikayeler, şiirler yazabilen, film senaryoları yazabilen gençler ve bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Bu vesileyle çocuklarımız, gençlerimiz, kendilerini toplumsal yaşamın her alanında daha güzel ifade edecekler, meramlarını daha iyi anlatabilecekler. Toplumsal ilişkilerini daha iyi dizayn edebilecekler. Aileleriyle, ebeveynleriyle daha güzel daha sağlıklı ilişkiler kurabilecekler diye öngörüyoruz çünkü bu yaşadığımız problemlerin bir kısmının sebebinin gençlerimizin, çocuklarımızın kendilerini doğru kelimelerle, doğru tanımlamalarla ifade edememelerinden kaynaklandığını düşünüyorduk. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle bunu yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL 9 AYDIR KAN, GÖZYAŞI VE ZULÜM YAĞDIRIYOR"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Artık 9 ayı bulan bir süredir İsrail kan, gözyaşı, zulüm yağdırıyor ve maalesef bütün batı kamuoyu başta olmak üzere dünya da bunu durdurmaktan aciz. Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'de yetişen her bir çocuğumuzun dünyada zulümleri bitirmek için rol sahibi olma yükümlülüğümüzün olduğunu hissetmesini sağlamalıyız. Çünkü ecdadımız bunu başarmış. O ecdadın torunları dünyada bu tür zulümleri bitirme hassasiyetini, sorumluluğunu üzerinde taşıdığını bilerek yetişirse ben eminim ki 21. yüzyıla damga vurma ihtimali, imkanı, şansı olan bu millet bu yüzyıla Türkiye Yüzyılı dedirtecek ve Kudüs başta olmak üzere dünyada süre gelen zulümleri bitirmede öncü, önder ve lider olacak. İnşallah bu çocuklarımız ve onların çalışmalarını takip eden, bu yarışmalara katılan bütün çocuklarımız da zulüm olduğu zaman ne hissetmesi gerektiğini, özellikle dindaşlarımız, soydaşlarımız, gönül coğrafyamızı paylaşan insanlara zulüm isabet ettiğinde nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda daha hassas yetişecekler" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye girenlerin ödülleri verildi. Yarışmada, hikaye kategorisinde Fırat Ege Uzunoğlu birinci, Abdulhadi Şahin ikinci, İlayda Keleş üçüncü olurken, şiir kategorisinde Yusuf Eren İnan birinci, Muhammed Enes Yılmaz ikinci, İrem Yıldırım ise üçüncü oldu.

Kısa film kategorisinde ise Aram Khachaturian birinci, Hiranur Gök ikinci, Mustafa Eren Bilgili de üçüncü oldu.

Liseler Arasında Düzenlenen Yarışmada Dereceye Giren Öğrencilere Ödülleri Verildi
Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Filistin, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Liseler Arasında Düzenlenen Yarışmada Dereceye Giren Öğrencilere Ödülleri Verildi - Son Dakika

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