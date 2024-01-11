Liseli Muhammed, organlarıyla aynı anda 4 hastaya can oldu

ANKARA'da nörolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölüme gerçekleşen lise öğrencisi Muhammed Bera Güneş'in (16) 4 organı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde organ bekleyen 4 hastaya aynı anda yapılan operasyonlarla nakledildi.

Lise öğrencisi Muhammed Bera Güneş'in, 3 Aralık'ta nörolojik rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Çocuk Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Güneş ailesi, Muhammed'in organlarını bağışlama kararı aldı. Muhammed'in alınan organları, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde Türkiye'de ilk kez aynı anda gerçekleştirilen başarılı operasyonla 4 hastaya nakledildi. Muhammed'in karaciğeri 2 yıldır nakil bekleyen Nuray Doğan'a (64), akciğeri KOAH hastası olan ve 5 yıldır nakil bekleyen Dursunali Kaya'ya (57), kalbi kalp yetmezliği hastası olan ve 2022'de yapay kalp cihazı takılan Serhat Bulut'a (40), böbreği ise 5 yıldır böbrek yetmezliği hastası olan Şeref Yıldırım'a (16) aynı anda gerçekleşen operasyonlarla nakledildi. Dursunali Kaya ve Serhat Bulut'un yoğun bakımda tedavileri devam ederken, böbrek ve karaciğer nakledilen Nuray Doğan ve Şeref Yıldırım'ın ise takipleri serviste yapılıyor.

Karaciğer nakli yapılan Nuray Doğan, uzun süredir nakil beklediğini söyleyerek, "'Organ bulundu? diye ilk telefonu sabah 06.30'da aldım. O an inanamadım. Çok sevindim. Çok mutlu oldum. Allah'ım o çocuğun ailesine de nice sabır versin. Yavrumun mekanı cennet olsun. Bana umut oldu, hepimize umut oldu" dedi.

BAŞHEKİM SUREL: 4 HASTAYA CAN OLDU

Koordinatör Başhekim Dr. Aziz Ahmet Surel, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi olarak ülkede 4 solid organın naklini yapma yetkisine sahip tek kamu hastanesi olduklarını söyledi. Karaciğer, böbrek, kalp ve akciğer nakillerini aynı çatı altında yapabildiklerini belirten Surel, Muhammed Bera Güneş'in organlarının ailesi tarafından bağışlandığını hatırlatarak, "Bu gencecik arkadaşımızın organları bizim hastanemizde 4 ayrı hastaya tekrar can oldu. Ülkemizde ilk defa tek bir hastanede bir hastadan gelen 4 organ aynı anda 4 farklı hastaya nakil yapılarak bu organlar değerlendirildi. Şimdi o hayatını kaybeden kardeşimizin organları bu 4 hastamıza yeniden umut oldu, can oldu. O yüzden organları bağışlayan aileye bu örnek tavırları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Surel, hastanede açıldığı 2019 yılından bu yana pandemi dönemine rağmen 336 hastaya nakil yapıldığını söyleyerek, "Burada 4 organın naklinden bahsediyoruz sadece. Kornea nakilleri bunda yok. Bu 336 hastanın ayrıntılarına baktığımızda; 176 nakilimiz böbrek nakli, 94 hastamıza karaciğer nakli yapmışız. 36 adet akciğer nakli yapmışız ki bu akciğer nakli için çok büyük bir rakam. Biz her ne kadar 'istediğimiz rakamlara çıkamıyoruz' diye üzülsek de ve bunun yollarını da arasak da ekibimizle beraber geldiğimiz noktada bu rakam ülkemiz için büyük bir rakam. ve bu güne kadar 30 adet kalp nakli gerçekleştirdik. Ayrıca yaklaşık 15 ülkeden 59 da yabancı misafirimize nakil yaptık" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ MERKEZİYİZ'

Ankara Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ümit Kervan da organ bağışını askerlik gibi bir görev olarak gördüklerini söyledi. Kervan, "Biz kalp naklinin yanında yapay kalp cihazı da takıyoruz hastalarımıza. Bu konuda da oldukça ileri yöndeyiz. Türkiye, Amerika ve Almanya'dan sonra dünyada 3'üncü büyük ülkeyiz bu konuda. Bilkent Şehir Hastanesi de Türkiye'nin öncü merkezlerinden bu yönde" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlu Uzmanı Erkan Ölçücüoğlu ise ülkede 23 bin hastanın böbrek nakli beklediğini söyleyerek, "Bu hastaların ancak 3 binine biz yılda umut olabiliyoruz. Biz organ bulunduktan sonra 10 saat gibi bir sürede naklini gerçekleştirebiliyoruz ve organ çalışıyor. Neredeyse çoğu hastamız da bir daha diyalize girmiyor. Gerçekten organ bekleyen çok hasta var ve bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi. (DHA)