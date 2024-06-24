Lübnan Bakanları ve Büyükelçiler Hizbullah iddialarını araştırmak için havalimanına ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Lübnan Bakanları ve Büyükelçiler Hizbullah iddialarını araştırmak için havalimanına ziyaret gerçekleştirdi

Lübnan Bakanları ve Büyükelçiler Hizbullah iddialarını araştırmak için havalimanına ziyaret gerçekleştirdi

Lübnan'da 4 Bakan ve 16 büyükelçi, Hizbullah Hareketi'nin Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda füze depoladığı iddiaları üzerine havalimanına ziyaret gerçekleştirdi. Bakanlar ve büyükelçiler, havalimanının çeşitli alanlarını gezerek iddiaları araştırdı. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, havalimanında düzenlediği basın toplantısında iddiaların asılsız olduğunu belirtti ve İsrail'in Lübnan hava sahasını bin kez ihlal ettiğini söyledi. Hizbullah Hareketi'nin Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda füze depoladığı haberleri daha önce yalanlanmıştı.

24.06.2024 16:31
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Lübnan'da 4 Bakan ve 16 büyükelçi, Hizbullah Hareketi'nin Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda "füze depoladığı" iddiaları üzerine havalimanına ziyaret gerçekleştirdi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, bakanlar ve büyükelçiler Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nın çeşitli alanlarını gezdi.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye'nin daveti üzerine Enformasyon Bakanı Ziyad el-Mekkari, Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ve Turizm Bakanı Velid Nassar'ın yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Almanya, Pakistan, Küba, Mısır, Hindistan, Çin, Japonya, Güney Kore, Romanya, Brezilya, Kazakistan, Ürdün, İspanya, Cezayir, Nijerya Büyükelçileri ve yetkilileri havalimanı ziyaretine katıldı.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Hamiye havalimanında düzenlediği basın toplantısında "Telegraph gazetesi haberlerini resmi kaynaklardan almak zorundaydı." sözleriyle havalimanında füze depolandığı iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

" İsrail, özellikle Beyrut Havalimanı üzerinden olmak üzere yılda bin kez Lübnan hava sahasını ihlal ediyor." diye konuşan Hamiye, "Havaalanları ve limanlar da dahil olmak üzere devlet tesislerinin her türlü ziyaret için diplomatlara açık olduğunu" vurguladı.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Hamiye dün yaptığı açıklamada, Hizbullah Hareketi'nin Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda "füze depoladığı" haberlerini yalanlamıştı.

Hamiye, haberi yayınlayan The Telegraph gazetesine karşı dava açacaklarını söylemişti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında Temmuz 2006'da patlak veren savaşta, İsrail'in hedef aldığı ilk stratejik yerlerden biri Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı idi.

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı, Lübnan'ın tek havalimanı durumunda ve olası bir saldırıda dünya ile hava bağlantısının buradan gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Bakanları ve Büyükelçiler Hizbullah iddialarını araştırmak için havalimanına ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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