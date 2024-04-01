MALATYA SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:00  Güncelleme: 00:03
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.009
Toplam Seçmen : 542.177
Açılan Sandık : 1.851
Açılan Sandık Oranı : % 92,14
Kullanılan Oy : 370.138
Geçerli Oy : 357.293
Katılım Oranı : % 73,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAMİ ER% 49,02175.153
CHPVELİ AĞBABA% 37,06132.398
YENİDEN REFAHBİLAL YILDIRIM% 9,3533.412
BAĞIMSIZİBRAHİM GEZER% 1,164.141
DEM PARTİABDULVAHAP EKİM% 0,531.908
DİĞER% 0,531.895
İYİ PARTİŞEYHMUS GÖÇMEZ% 0,51.806
ZAFER PARTİSİSIDDIK AKTAŞ% 0,391.383
HÜDA PARMEHMET İLKER DÖNMEZER% 0,321.136
BTPHAKAN ŞİRECİ% 0,15542
YTPYUSUF YILMAZ% 0,13456
TİPBURCU ASLAN% 0,11401
ANAPMUTTALİP ÇAPKAN% 0,1363
EMEPBAYRAM ADİL AKTAŞ% 0,09332
SOL PARTİALİ OSMAN İZCİ% 0,07235
MEMLEKETAVNİ TALHA UCUZCU% 0,06203
BAĞIMSIZBENGÜL UĞURLU% 0,05194
TKPHÜSNE YAŞAR% 0,05167
VATAN PARTİSİABUZER ŞEREFOĞLU% 0,05163
BAĞIMSIZMUZAFFER TUNÇ% 0,04159
HKPSEMİH KEKLİK% 0,04129
DPMEHMET CAHİT KARAKUŞ% 0,04128
BAĞIMSIZNAZİR GÜNEY% 0,04128
HAK-PARALİ REŞAT ÖZTÜRK% 0,04127
ABPYÜKSEL AKMERCAN% 0,03103
MİLLETMUHAMMET BEKİR İNCEARIK% 0,0280
OCAKMEHMET COŞKUN% 0,0154
TKHSUAT ERDEM% 0,0151
BAĞIMSIZDENİZHAN GÜRBÜZ% 0,0146
AKÇADAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 81,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN ULUTAŞ% 32,515.424
CHPVAHAP ŞAHİN% 30,445.080
YENİDEN REFAHALİ KAZGAN% 25,244.212
BÜYÜK BİRLİKTURGAY GÜNEŞ% 9,781.632
SAADETALİ EMRE% 0,88146
BTPMURAT KARA% 0,3660
HÜDA PARHAMDİ ŞAHİN% 0,3559
DİĞER% 0,350
ABPADEM ÇIBUK% 0,1423
ARAPGİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALUK CÖMERTOĞLU% 48,83.318
AK PARTİÇETİN ÖZDEMİR% 45,153.070
YENİDEN REFAHARZU TAŞTAN% 4,07277
BTPİBRAHİM YURTSEVER% 1,47100
HÜDA PARFURKAN AKÇA% 0,320
BAĞIMSIZMEHMET ALİ AĞCA% 0,2114
ARGUVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERSOY EREN% 41,842.253
BAĞIMSIZMEHMET KIZILDAŞ% 27,991.507
AK PARTİBURAK ATEŞ% 27,081.458
BTPMURAT ORUÇ% 1,2869
DEM PARTİSUNA GEDİK% 0,7641
TKPGAMZE KULAK% 0,2614
SAADETMEHMET YİĞİTER% 0,211
YENİDEN REFAHMÜCAHİT ERBAKAN% 0,179
DEVA PARTİSİERDAL EKİCİ% 0,137
HÜDA PARŞEHİD BURKAY ARSLAN% 0,116
ZAFER PARTİSİASLI KESMEN% 0,095
İYİ PARTİSEFA KARAKÜTÜK% 0,074
MİLLETMEHMET ALİ SİVASLIOĞLU% 0,021
BATTALGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 94,85
Katılım Oranı : % 70,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM TAŞKIN% 55,5967.210
YENİDEN REFAHAYETULLAH GEÇEN% 19,4723.543
CHPALİ KARAKUŞ% 19,0523.028
SAADETMİKAİL POLAT% 11.209
İYİ PARTİEMİRCAN EREN% 0,931.123
ZAFER PARTİSİBEKİR SITKI SARIBEYOĞLU% 0,881.061
DEM PARTİAYŞE ŞAHİN% 0,831.000
DİĞER% 0,8970
HÜDA PARHALİL YILDIRIM% 0,49590
BTPAHMET TURAN SOLGUN% 0,21254
BAĞIMSIZARZU ÇAKMAK% 0,19233
DEVA PARTİSİRESUL DERİN% 0,16193
EMEPTÜLAY KINIK% 0,13163
TİPMURAT KARA% 0,13161
HKPMEHMET ÜNVER% 0,0558
MİLLETMAHMUT EMRULLAH% 0,0556
OCAKMEHRİBE ÖZKAN% 0,0444
DARENDE

Açılan Sandık Oranı : % 80,20
Katılım Oranı : % 78,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİCAN BOZKURT% 57,976.946
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ESER% 35,214.219
SAADETMUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR% 2,99358
BTPDERYA NEZİR% 1,73207
İYİ PARTİHASAN TEKİN% 1,13136
BAĞIMSIZVELİ BULUT% 0,6578
HÜDA PARMUHAMMED ENES ŞİMŞEK% 0,2530
DİĞER% 0,078
DOĞANŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 91,51
Katılım Oranı : % 82,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEMET BAYRAM% 51,1610.295
AK PARTİZEKERİYA ÇELEBİ% 41,98.433
İYİ PARTİHASAN İLİŞ% 1,65331
YENİDEN REFAHÖMER ÇAKMAK% 1,64330
BÜYÜK BİRLİKYALÇIN ARICAK% 1,28258
DEM PARTİMETİN BİRİŞİK% 1,24249
SAADETHAMZA ADAK% 0,3162
EMEPHAYRİ YILDIRIM% 0,2856
HÜDA PARMUSTAFA KARAKAŞ% 0,241
BTPABUZER AVŞAR% 0,1938
BAĞIMSIZMURAT DOĞAN% 0,0919
DEVA PARTİSİİSMAİL HALUK GÜRAN% 0,0613
DOĞANYOL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKAN BAY% 56,331.516
YENİDEN REFAHTUHAN TUHAN% 37,09998
SAADETGÜNDÜZ CENGİZ% 4,76128
DİĞER% 1,2333
HÜDA PARHASAN HÜSEYİN AYTAN% 0,4412
BTPMAHMUT KARABULUT% 0,154
HEKİMHAN

Açılan Sandık Oranı : % 96,74
Katılım Oranı : % 84,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ŞERİF YILDIRIM% 46,926.031
MHPMEMET TABAROĞULLARI% 32,424.167
YENİDEN REFAHKEMAL OKTAY% 18,212.341
İYİ PARTİMELDA PEKTAŞ AKGÜL% 1,26162
SAADETYUSUF GEDİKTAŞ% 0,7697
BTPZEKERİYA BOZKURTOĞLU% 0,2127
HÜDA PARYUNUS BAYTOK% 0,226
DİĞER% 0,022
KALE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN ÖZBAY% 60,332.482
YENİDEN REFAHCEMAL AKDEMİR% 29,051.195
CHPSALİH ÇİÇEK% 8,46348
İYİ PARTİBÜLENT KAYA% 0,8836
SAADETYUSUF KARABEYESER% 0,5824
BTPMAHMUT KARA% 0,3414
HÜDA PARMEHMET ATILMIŞ% 0,229
DEVA PARTİSİNİHAT ŞENER% 0,125
MİLLETİBRAHİM ARSOY% 0,021
KULUNCAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERHAN CENGİZ% 37,172.101
CHPASEF ZENGİN% 32,311.826
YENİDEN REFAHMEHMET BOYRAZ% 28,321.601
SAADETERCAN AVCI% 1,5688
İYİ PARTİMUSTAFA EMRAH GÖRGÜN% 0,3218
BTPHÜLYA CENK% 0,1810
DİĞER% 0,095
HÜDA PARİRFAN AKÇA% 0,053
PÜTÜRGE

Açılan Sandık Oranı : % 83,87
Katılım Oranı : % 75,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMİKAİL SÜLÜK% 53,864.043
YENİDEN REFAHAYDIN ÖZTÜRK% 41,823.139
DEM PARTİELİF ASLAN% 1,57118
İYİ PARTİHASAN UÇAR% 1,48111
SAADETSERHAT KULCU% 0,7153
BTPHÜSEYİN ALYÜZ% 0,3929
HÜDA PARYUNUS ÖZBEY% 0,1713
YAZIHAN

Açılan Sandık Oranı : % 98
Katılım Oranı : % 87,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULVAHAP GÖÇER% 43,954.352
AK PARTİNEVZAT ÖZTÜRK% 41,634.123
YENİDEN REFAHİHSAN AKIN% 7,88780
DEM PARTİİBRAHİM İNCESU% 3,24321
BAĞIMSIZYAŞAR KARAKUŞ% 0,8281
İYİ PARTİALİ TOPCU% 0,6766
HÜDA PARFEHMİ YILMAZ% 0,6463
BÜYÜK BİRLİKMEHMET BEZCİ% 0,4242
SAADETSEYFULLAH ÖNER% 0,3232
BTPCAHİDE KARABAŞ% 0,2323
ZAFER PARTİSİİSMAİL SARIBAŞ% 0,220
YEŞİLYURT

Açılan Sandık Oranı : % 93,29
Katılım Oranı : % 70,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİLHAN GEÇİT% 49,164.225
CHPALPER GÜRSOY% 31,3941.064
YENİDEN REFAHMURAT ASLAN% 12,2616.033
İYİ PARTİALİ HELVACI% 1,321.725
ZAFER PARTİSİTURGUT ŞAHİN% 0,991.296
BÜYÜK BİRLİKSEDAT ALATAŞ% 0,881.151
SAADETCUMALİ AKÇA% 0,7922
DEM PARTİHASAN LEKESİZ% 0,67871
DİĞER% 0,61796
HÜDA PARŞAHİN ARSLAN% 0,46597
BTPİSMET TORUN% 0,33429
MİLLİ YOLEKREM CEYHAN% 0,17228
EMEPROJDA GÜLTEKİN% 0,16212
TİPOKTAY ÖZDEMİR% 0,15202
ANAPYUNUS YILMAZ% 0,13171
DEVA PARTİSİNİYAZİ TAN% 0,13169
MEMLEKETYASİN PALALI% 0,12157
ABPBERK CAN KUZU% 0,09117
BAĞIMSIZSEVDA KÖK% 0,08110
BAĞIMSIZİBRAHİM TÜRKMEN% 0,08109
DPHÜSEYİN DUYMUŞ% 0,0794
OCAKSEBAHAT DEMİR% 0,0451
HKPFATİH BULUT% 0,0450
MİLLETMEHMET AKİF ERTÜRK% 0,0334

Kaynak: AA

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