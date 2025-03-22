Manisa'dan İmamoğlu'na Destek… Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Gözümüzde Korkuyu, Yüreğimizde Umutsuzluğu Göremeyecekler"

(MANİSA) - Manisalılar, gözaltında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için toplandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Hiçbir zaman gözümüzde korkuyu, yüreğimizde umutsuzluğu göremeyecekler. Biz korkmuyoruz, yolun sonu aydınlıktır" diye konuştu.

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde, 14 büyükşehir ve 21 ilde miting düzenledi. Manisa'da da vatandaşlar, İmamoğlu'na destek vermek için bir araya geldi. Vatandaşlar, demokrasi ve adalet taleplerini dövizlerle ve sloganlarla dile getirdi.

Mitinge Zeyrek'in yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşi Didem Özel, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Selma Aliye Kavaf, ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları ve binlerce Manisalı katıldı.

Mitingde konuşan Zeyrek, şunları kaydetti:

"Bir tek kişiyi bile kaybetmeye tahammülümüz yok"

"Çok karanlık ve zor günlerden geçiyoruz ama bilin ki bunun sonu aydınlık. O aydınlığı kazandıracak olanlar işte buradaki cesur yürekler, bizim yol arkadaşlarımızdır. Bir tek kişiyi bile kaybetmeye tahammülümüz yok, çünkü birleşe birleşe kazanacağız. Bu bir siyasi darbedir. Zannediyorlar ki bu tür eylemlerle bizi yıldıracaklar. Bilmiyorlar ki biz ne bir santim eğiliriz ne de bir adım geri atarız. Çünkü biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Hani derler ya, izahı olmayanın mizahı olur diye. Ülkemizde gerçekten trajikomik olaylar yaşanıyor. Ekrem Başkan'ın 35 yıllık diplomasını bugün akıllarına getirip sorgulatıyorlar. Sorgulatan kim? Hükümetin başındaki, iktidar gücünü elinde tutan erkler. Gerçekten çok komik şeyler bunlar. 31 Mart'ta Türkiye'de bir devrim oldu. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkanlar bu devrimi gerçekleştirdi. Ama o günden sonra CHP'li belediyelere yönelik baskılar da başladı. AK Parti ve MHP belediyelerine uygulanmayan yaptırımlar, CHP'li belediyelere dayatılıyor. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Eğer yolsuzluk arıyorsanız, bizden önceki yönetimin gönderdiğimiz onlarca dosyasına bakın, gerçekler orada. Bizi umutsuzluğa sevk etmek isteyenler yanılıyor. Halkımızın yanında olmaya, hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman gözümüzde korkuyu, yüreğimizde umutsuzluğu göremeyecekler. Çocuklarımız, geleceğimiz, güzel vatanımız için; anayasa ve kanunlar çerçevesinde, aydınlık yarınlara dimdik yürümeye söz veriyoruz. Biz korkmuyoruz, yolun sonu aydınlıktır."

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de demokrasi ve adalet vurgusu yaptı. 19 Mart'tan bu yana yaşanan süreci bir "demokrasi sınavı" olarak nitelendiren Özalper, İmamoğlu ve beraberindeki isimlerin gözaltına alınmasını sert sözlerle eleştirdi.

Özalper, "Bugün iktidar, 'Devlet benim' anlayışıyla tüm gücü elinde toplayarak yozlaşmış; demokrasinin kalbi olması gereken TBMM etkisizleştirilmiştir. Hukukun üstünlüğünden tek adam rejimine geçilmiştir. Devlet gücünü elinde bulunduranlar, hukuku ayak bağı olarak görüyor. Ülkemiz bu karanlık günlerden ancak umudu ve inancı asla kaybetmeyerek çıkabilir" dedi.

Yaşananları "siyasi darbe" olarak nitelendiren Özalper, şöyle devam etti:

"Asıl hedef CHP ya da Ekrem İmamoğlu değil milletin ta kendisidir. Millet iradesi yok sayılıyor, demokrasi askıya alınıyor. Dün, İmamoğlu'nun diplomasını hukuksuzca iptal edenler bugün de yargı sopasıyla İstanbul'un ve Türkiye'nin iradesini hiçe sayıyor. Ortada ne yolsuzluk var, ne terör örgütü var, ne de bir çıkar örgütü var. Ortada siyasi talimatla görevlendirilmiş yargı var. Bu darbenin sebebi, Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarının Ekrem İmamoğlu'ndan korkmasıdır. Eğer bu adaletsizliğe dur demezsek, bundan sonra hukuk yok, özgürlük yok, huzur yok, milli irade yok. İstanbul'u kaybettiler ve Türkiye'yi kaybedeceklerinin farkındalar. Erdoğan ve aveneleri, bükemedikleri bileği yargı sopasıyla kırmak istiyor. Buna geçit vermeyeceğiz, bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız."

23 Mart'ta yapılacak ön seçimlere de dikkati çeken Özalper, "Lütfen sandıklara giderek irademizi gösterelim, örgütlü mücadelemizle bu hukuksuzluğa dur diyelim. Ekrem Başkan'ımızın da dediği gibi, 'Her şey çok güzel olacak'" diyerek konuşmasını tamamladı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yaşananların adının koymak gerektiğini ve bunun bir "sivil darbe" olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"İmamoğlu sandıkta beşinci defa iktidarı yenecek"

"Karanlık günler gördük, ancak en karanlık günlerden bir tanesinden geçiyoruz. Gecenin en karanlık zamanı şafaktan önceki andır. Enseyi karartmayacağız. Umutla bakacağız geleceğe. Bugüne kadar Ekrem İmamoğlu, 4 defa sandıkta iktidarı yenmeyi başardı. İnşallah o sandık bu milletin önüne gelecek ve İmamoğlu sandıkta beşinci defa iktidarı yenecek. Peki korkunun ecele faydası var mı? Sandıktan korkuyorlar, İmamoğlu'ndan korkuyorlar, milletten korkuyorlar, halktan korkuyorlar. Bir de en çok korktukları bir sandık var. Neresi biliyor musunuz? İki gün sonra 23'ünde Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde kurulacak olan o demokrasi sandığından, o ön seçim sandığından korkuyorlar. 23'ünde sandığa gideceğiz, irademizi göstereceğiz ve tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu diyeceğiz. Son günlerde, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacakmış onu söylemeye başladılar. İşte turpun büyüğü buymuş. Ergenekon'da, Balyoz'da hedef Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Şimdi hedef Cumhuriyet'i kuran parti, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, biz de burada, Manisa'da Türkiye'nin dört bir yanından haykırıyoruz, hodri meydan."

Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf ise bu ülkenin çocuklarına iyi bir gelecek inşa ederek güçlü bir ülke bırakmak istediklerini ifade ederek, şunları belirtti:

"Milletin iradesini millete bırakın, milletin iradesine saygı duyun"

"Bizim hayalimiz bu. Ama bizim hayalimizi gerçekleştirmemize izin vermiyorlar. Zor günlerden geçiyoruz; haksızlık, adaletsizliklere maruz kalıyoruz ama hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Bugün susarak, yarın çocuklarımız bize ne yaptınız dediğinde başımızı önümüze eğmek istemiyoruz. Onun için cevabımızı bugünden veriyoruz. Biz buradayız, hukukun, adaletin, milletin iradesinin yanındayız. Hep birlikteyiz, omuz omuzayız ve asla birbirimizden ayrılmayacağız. Biz milletin iradesini gasp edenlere yine milletin iradesini millete bırakın, milletin iradesine saygı duyun, saygılı olun diyoruz. Her zaman şimdi olduğu gibi hakkın ve adaletin yanında olacağız. Biz haklıyız, güçlülerin değil haklıların yanındayız, hukuktan yanayız, adaletin yanayız. Bu bir hak ve özgürlük mücadelesidir. Bu sadece Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkma meselesi değildir. Bu ülkenin geleceğine sahip çıkma mücadelesidir."