Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay: Alçaklardan Hukuk Önünde Hesap Sorup Hepsini Tek Tek Mahkum Ettireceğim

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(ANKARA) - Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kendisini, CHP'yi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan iddialarla ilgili çok sert bir açıklama yayınlayarak, iddiaları yayanlar hakkında 100'den fazla dava açtığını söyledi. Durbay, "Hakkımda bu adice iftiraları atanlar mahkum olacaklardır. Ne acıdır ki biz kadınlar bu toplumda fiziki şiddet, taciz ve cinayetle karşı karşıya kalmıyor; böylesi vicdansız, erkek egemen siyasi hesaplaşmalarla da hedef oluyoruz. Herkes bilsin, herkes duysun ki bu kirli ve hastalıklı zihniyet yenilmeye mahkumdur" dedi.

Yeni Akit gazetesinin manşetinde yer alan ve bazı internet sitelerinde de kullanılan, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın "kürtaj operasyonu için hastaneye yattığı" iddialarına Durbay çok sert tepki gösterdi. Yaz aylarında gizli bir operasyon geçirdiği yönündeki iddiaları, doktorunun ismini ve operasyon geçirdiği hastaneyi de açıklayarak yalanlayan Şehzadeler Belediye Başkanı, bu operasyonun ardından kendisine kolon kanseri teşhisinin konulması üzerine doğum bekleyen kardeşini üzmemek için tedavisiyle ilgili açıklama yapmadığını duyurdu.

Durbay, şunları söyledi:

"2 Ağustos günü 2008 yılından beri yaşadığım bir bağırsak rahatsızlığı nedeniyle İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde Doç. Dr. Tayfun Bişgin tarafından yapılan bir bağırsak operasyonu geçirdim. Operasyondan sonra yaşadığım sıkıntılardan kurtuldum, görevimin başına eskisinden daha iyi bir şekilde döndüm. Fakat geçtiğimiz ay 4 Eylül günü gelen patoloji raporunda kolon kanseri olduğumu öğrendim. Gerek ameliyatım gerek sağlık durumumun iyi olması nedeniyle sonuç ne benim ne de doktorlarımın beklediği bir şey değildi. Zira az önce de belirttiğim gibi doktorumun da oluruyla son derece sağlıklı bir şekilde görevime başlamıştım.

Teşhis sonrası tüm uzman kadrolarla hem görevimi en güçlü şekilde devam ettirmek hem de en iyi tedaviyi alabilmek adına değerlendirmelerde bulunduk. Tüm süreci şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyordum. Fakat kız kardeşim riskli bir hamilelik geçirdiği ve erken doğum riski olması nedeniyle açıklama yapmayı onun ve doğacak olan yeğenimin sağlığını etkilememesi adına ertelemiştim. Bana alçakça iftiralar atanlar yüzünden dün İzmir Medicana Hastanesi'nde ilk kemoterapimi alırken ailem bu haberler nedeniyle apar topar İstanbul'a, kardeşimin yanına gidip durumu açıklamak zorunda kaldı. Kendi hastalığımı, karnı burnunda bebek bekleyen kardeşime kendim açıklayamadım, kendisiyle konuşamadım. Bunun acısını da asla unutmayacağım, asla affetmeyeceğim.

Ameliyat olduğum günden bu yana organize olmuş hazımsız bir grup tarafından planlı bir şekilde pek çok iftiraya ve yalana maruz kaldım. Geçtiğimiz gün ise bir alçak tarafından son derce çirkin, ipe sapa gelmez, baştan sona yalanlarla dolu bir yazı dolaşıma sokularak ben, ailem ve Sayın Genel Başkanım hedef gösterildi, iftiraya uğradı. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, dünden beri 100'den fazla kişi ve kurum tarafımca mahkemeye verildi. Bu alçaklardan hukuk önünde hesap sorup hepsini tek tek mahkum ettireceğim. Mahkemeye verildiğini öğrenenlerden bazıları derhal yazılarını kaldırdı ve benimle iletişim kurmaya çalışıp özür mesajları gönderdiler. Bu saatten sonra hiçbir özrün ne benim ne de ailemin nezdinde kıymeti yoktur. Hakkımda bu adice iftiraları atanlar mahkum olacaklardır. Ne acıdır ki biz kadınlar bu toplumda fiziki şiddet, taciz ve cinayetle karşı karşıya kalmıyor; böylesi vicdansız, erkek egemen siyasi hesaplaşmalarla da hedef oluyoruz. Herkes bilsin, herkes duysun ki bu kirli ve hastalıklı zihniyet yenilmeye mahkumdur.

Dün itibarıyla tedavim, iki haftada bir kez olacak şekilde başlamış durumda. Bir yandan bu hastalık illeti ile mücadele edip tekrar sağlığıma kavuşacak bir yandan da bu ne idüğü belirsizlerle bu yaptıklarının ne yaptıklarının hesabını soracağım. Siyasi hırsları için böylesine seviyesiz ve aşağılık yalanları yayanlara ve bundan medet umanlara meydanı boş bırakmayacağım. Partimi ve beni böyle çirkin iftiralarla karalamak isteyenler günün sonunda bunun hesabını yargı önünde ve daha da önemlisi milletin vicdanında en ağır şekilde verecekler.

Dünden beri telefonuma, sosyal medyama binlerce arama ve mesaj geldi. Bana ulaşamayanlar arkadaşlarımı aradı. Hepsi sonsuz desteklerini iletti, yanımda olduklarını söyledi. 36 yıllık hayatımda hep doğru insanlarla tesadüf etmişim, kendimle gurur duydum. Bu çirkin iftiralara paye vermeyip bana güç verdiniz. Hastalığımı bilmeden bana büyük moral oldunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm de hastalığımı öğrendiği günden itibaren bana en büyük desteği veren, yıllardır beraber yol yürümekten onur ve gurur duyduğum değerli Genel Başkanım Sayın Özgür Özel ve kıymetli eşi Didem ablama. Desteklerinizi ömrümün sonuna kadar kalbimin üzerinde taşıyacağım. Değerli hemşerilerim, sizlerin destekleriyle Manisa tarihinde bir ilki başardık. 36 yaşındayken Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olmanın gururunu yaşadım. Yine sizlerin desteğiyle bu illeti de atlatacağım. Şu an kendimi çok daha iyi ve güçlü hissediyorum. Beyaz kağıda yazılı test sonuçlarının bana 'hastasın' demesini umursamadan Şehzadeler'e hizmet edecek, destekleriniz ve sevginiz sayesinde bu hastalığı yeneceğim. Birlikte iyileşecek, birlikte güçleneceğiz."