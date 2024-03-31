MARDİN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.031
|Toplam Seçmen
|:
|555.072
|Açılan Sandık
|:
|331
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,30
|Kullanılan Oy
|:
|48.883
|Geçerli Oy
|:
|47.550
|Katılım Oranı
|:
|% 69,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AHMET TÜRK
|% 52,65
|25.037
|AK PARTİ
|ABDULLAH ERİN
|% 31,28
|14.873
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM ATMACA
|% 5
|2.377
|DİĞER
|% 3,57
|1.698
|CHP
|ÖMER DURAK
|% 2,15
|1.022
|HÜDA PAR
|İSMAİL ÇEVİK
|% 1,91
|910
|DP
|ABDULKADİR TURAN
|% 1,02
|487
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN AKAR
|% 0,49
|231
|ZAFER PARTİSİ
|KADİR GÖKÇEN
|% 0,47
|225
|SAADET
|MEHMET ALİ KILIÇ
|% 0,46
|217
|DEVA PARTİSİ
|ABDULKADİR KERİMOĞLU
|% 0,3
|143
|HKP
|MEHRALİ YÜCEDAĞ
|% 0,19
|89
|HAK-PAR
|SELMAN DENİZ
|% 0,1
|49
|BTP
|ARZEN ARAS GÜLER
|% 0,1
|48
|DSP
|HASAN ERÇELEBİ
|% 0,08
|37
|TKH
|HAKAN KAZAN
|% 0,07
|32
|BAĞIMSIZ
|ABDURRAHMAN UNCU
|% 0,06
|27
|VATAN PARTİSİ
|ZEYNETTİN BOZAN
|% 0,04
|19
|YTP
|YASİN ÖZDEMİR
|% 0,03
|12
|MİLLET
|AHMET KARA
|% 0,02
|10
|MİLLİ YOL
|MEHMET FİDAN
|% 0,01
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,32
|Katılım Oranı
|:
|% 68,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET ALİ AMAK
|% 46,96
|3.747
|AK PARTİ
|MEHMET TATLIDEDE
|% 35,87
|2.862
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BEŞİR AYANOĞLU
|% 7,24
|578
|CHP
|ABDÜLKERİM ADAM
|% 4,15
|331
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM DENGİZ
|% 1,5
|120
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN PEKİZ
|% 1,04
|83
|DEVA PARTİSİ
|ADNAN ULUSOY
|% 0,95
|76
|İYİ PARTİ
|ALİ GÜNEŞ
|% 0,94
|75
|DİĞER
|% 0,67
|53
|BAĞIMSIZ
|HALİL BOZ
|% 0,29
|23
|BTP
|KADİR OSMAN BAŞKARA
|% 0,26
|21
|HKP
|GÖKAN ÖZDEMİR
|% 0,13
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 21,25
|Katılım Oranı
|:
|% 73,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ASYA GEZER
|% 56,35
|847
|AK PARTİ
|MEHMET CÜNEYT AKSOY
|% 38,79
|583
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN SEYHAN
|% 2,79
|42
|CHP
|MUSTAFA BULUT
|% 0,73
|11
|İYİ PARTİ
|SALİH KORKMAZ
|% 0,6
|9
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY
|% 0,27
|4
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ALİ AKTAŞ
|% 0,2
|3
|SAADET
|İDRİS YÜCEL
|% 0,13
|2
|HKP
|AYTEN ÖZAY
|% 0,07
|1
|BTP
|NURİ YUSUF ÖZEKİNCİ
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,67
|Katılım Oranı
|:
|% 73,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SONGÜL ÖZBAHÇECİ
|% 47,44
|1.195
|AK PARTİ
|FARUK NECİMOĞLU
|% 45,81
|1.154
|CHP
|ALİCAN IŞIK
|% 2,06
|52
|YENİDEN REFAH
|REMZİ EKTİREN
|% 0,99
|25
|DEVA PARTİSİ
|İZEDDİN RUTAN
|% 0,87
|22
|HÜDA PAR
|SABRİ DİNÇ
|% 0,67
|17
|BTP
|FADİME TAŞKIRAN
|% 0,64
|16
|DİĞER
|% 0,52
|13
|BAĞIMSIZ
|ALİ TUNÇ
|% 0,48
|12
|VATAN PARTİSİ
|AZİZ SIĞINÇ
|% 0,28
|7
|HAK-PAR
|MEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN
|% 0,12
|3
|SAADET
|MUSTAFA İKBAL TOZAN
|% 0,12
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 15,78
|Katılım Oranı
|:
|% 72,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ZEYNİ İPEK
|% 52,61
|6.672
|AK PARTİ
|ALİ ERTAŞ
|% 23,98
|3.041
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT AYDIN
|% 11,53
|1.463
|CHP
|ALİ KALKAN
|% 2,59
|329
|HÜDA PAR
|ABDULLAH KAVAN
|% 2,04
|259
|DİĞER
|% 1,94
|246
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET EMİN AYDIN
|% 1,5
|190
|SAADET
|İBRAHİM GÜNEŞ
|% 1,34
|170
|İYİ PARTİ
|MEHMET FAİK ÇEÇEN
|% 1,05
|133
|DEVA PARTİSİ
|SERVET UYĞUR
|% 0,84
|107
|BTP
|HAYDAR AKKUŞ
|% 0,23
|29
|HAK-PAR
|RAMAZAN İLHAN
|% 0,18
|23
|DP
|BERŞAN AKAY
|% 0,17
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,40
|Katılım Oranı
|:
|% 68,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İLHAMEDDİN BELEK
|% 50
|598
|DEM PARTİ
|KUDRET UÇUK
|% 43,73
|523
|HÜDA PAR
|ABDULAZİZ ÖNEN
|% 1,42
|17
|DİĞER
|% 1,42
|17
|GELECEK PARTİSİ
|İSMET ÇAVLI
|% 0,92
|11
|CHP
|ADEM DENLİ
|% 0,84
|10
|İYİ PARTİ
|ABDURRAHMAN BİLEN
|% 0,5
|6
|DEVA PARTİSİ
|MECİT AKTAŞ
|% 0,5
|6
|YENİDEN REFAH
|TURAN CAN
|% 0,34
|4
|BTP
|ÖMER SEFA KARAMAN
|% 0,25
|3
|BAĞIMSIZ
|BARAN BAZ
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,14
|Katılım Oranı
|:
|% 63,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VEYSİ ŞAHİN
|% 35,76
|1.412
|DP
|ŞEHMUS NASIROĞLU
|% 26,55
|1.048
|DEM PARTİ
|HİKMET DUMAN
|% 22,14
|874
|YENİDEN REFAH
|SEYFEDDİN ALPSOY
|% 13,63
|538
|HÜDA PAR
|ADNAN BOZKURT
|% 1,92
|76
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,09
|Katılım Oranı
|:
|% 66,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
|% 65,77
|1.508
|AK PARTİ
|MEHMET ÇELİK
|% 16,83
|386
|DİĞER
|% 5,8
|133
|HÜDA PAR
|HALİL TALAYHAN
|% 3,79
|87
|CHP
|MEHMET DOĞAN
|% 2,53
|58
|BAĞIMSIZ
|MEHMET MAHSUM IŞIK
|% 2,22
|51
|YENİDEN REFAH
|MUCİP KARDAŞ
|% 0,83
|19
|BTP
|HÜSEYİN TARGİT
|% 0,79
|18
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİT GÖK
|% 0,48
|11
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET YILDIRIM
|% 0,39
|9
|GELECEK PARTİSİ
|HAKİM DOĞAN
|% 0,31
|7
|VATAN PARTİSİ
|VEDAT TOKAY
|% 0,13
|3
|DP
|FUAT KIZMAZ
|% 0,09
|2
|HAK-PAR
|MEHMET KURŞUN
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,33
|Katılım Oranı
|:
|% 83,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|NECLA FİGAN ALTINDAĞ
|% 60,78
|141
|AK PARTİ
|HÜSAMETTİN ALTINDAĞ
|% 21,98
|51
|YENİDEN REFAH
|SERVET CEMİLOĞLU
|% 15,95
|37
|BTP
|AYŞE DÜLGER
|% 0,43
|1
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM BEDİR
|% 0,43
|1
|DİĞER
|% 0,43
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 6,85
|Katılım Oranı
|:
|% 59,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ENGİN UĞUR HAMİDİ
|% 79,58
|382
|DEM PARTİ
|HATİCE ÖNCÜ
|% 18,54
|89
|YENİDEN REFAH
|ÖMER FARUK AFADLE
|% 0,83
|4
|İYİ PARTİ
|AHMET YÜKSEL
|% 0,42
|2
|CHP
|İSMAİL OKTAY
|% 0,42
|2
|DEVA PARTİSİ
|EMİNE KERİMOĞLU
|% 0,21
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 26,47
|Katılım Oranı
|:
|% 78,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAYRETTİN DEMİR
|% 58,52
|872
|DEM PARTİ
|SAMİ İLDEM
|% 21,01
|313
|YENİDEN REFAH
|ÇAĞDAŞ ARAZ
|% 15,03
|224
|HÜDA PAR
|LOKMAN KOÇ
|% 2,42
|36
|CHP
|HALİL ÇOKAN
|% 1,81
|27
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ALİ AYHANCİ
|% 0,81
|12
|SAADET
|BİLAL GÜMÜŞ
|% 0,27
|4
|BTP
|ŞADUMAN EROL
|% 0,13
|2
Son Dakika › Güncel › MARDİN SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.
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