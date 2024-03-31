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MARDİN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 19:30
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.031
Toplam Seçmen : 555.072
Açılan Sandık : 331
Açılan Sandık Oranı : % 16,30
Kullanılan Oy : 48.883
Geçerli Oy : 47.550
Katılım Oranı : % 69,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAHMET TÜRK% 52,6525.037
AK PARTİABDULLAH ERİN% 31,2814.873
YENİDEN REFAHİBRAHİM ATMACA% 52.377
DİĞER% 3,571.698
CHPÖMER DURAK% 2,151.022
HÜDA PARİSMAİL ÇEVİK% 1,91910
DPABDULKADİR TURAN% 1,02487
İYİ PARTİSÜLEYMAN AKAR% 0,49231
ZAFER PARTİSİKADİR GÖKÇEN% 0,47225
SAADETMEHMET ALİ KILIÇ% 0,46217
DEVA PARTİSİABDULKADİR KERİMOĞLU% 0,3143
HKPMEHRALİ YÜCEDAĞ% 0,1989
HAK-PARSELMAN DENİZ% 0,149
BTPARZEN ARAS GÜLER% 0,148
DSPHASAN ERÇELEBİ% 0,0837
TKHHAKAN KAZAN% 0,0732
BAĞIMSIZABDURRAHMAN UNCU% 0,0627
VATAN PARTİSİZEYNETTİN BOZAN% 0,0419
YTPYASİN ÖZDEMİR% 0,0312
MİLLETAHMET KARA% 0,0210
MİLLİ YOLMEHMET FİDAN% 0,017
ARTUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 12,32
Katılım Oranı : % 68,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ALİ AMAK% 46,963.747
AK PARTİMEHMET TATLIDEDE% 35,872.862
YENİDEN REFAHMEHMET BEŞİR AYANOĞLU% 7,24578
CHPABDÜLKERİM ADAM% 4,15331
HÜDA PARABDURRAHİM DENGİZ% 1,5120
ZAFER PARTİSİGÖKHAN PEKİZ% 1,0483
DEVA PARTİSİADNAN ULUSOY% 0,9576
İYİ PARTİALİ GÜNEŞ% 0,9475
DİĞER% 0,6753
BAĞIMSIZHALİL BOZ% 0,2923
BTPKADİR OSMAN BAŞKARA% 0,2621
HKPGÖKAN ÖZDEMİR% 0,1310
DARGEÇİT

Açılan Sandık Oranı : % 21,25
Katılım Oranı : % 73,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİASYA GEZER% 56,35847
AK PARTİMEHMET CÜNEYT AKSOY% 38,79583
HÜDA PARABDURRAHMAN SEYHAN% 2,7942
CHPMUSTAFA BULUT% 0,7311
İYİ PARTİSALİH KORKMAZ% 0,69
YENİDEN REFAHMEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY% 0,274
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AKTAŞ% 0,23
SAADETİDRİS YÜCEL% 0,132
HKPAYTEN ÖZAY% 0,071
BTPNURİ YUSUF ÖZEKİNCİ% 0,071
DERİK

Açılan Sandık Oranı : % 14,67
Katılım Oranı : % 73,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSONGÜL ÖZBAHÇECİ% 47,441.195
AK PARTİFARUK NECİMOĞLU% 45,811.154
CHPALİCAN IŞIK% 2,0652
YENİDEN REFAHREMZİ EKTİREN% 0,9925
DEVA PARTİSİİZEDDİN RUTAN% 0,8722
HÜDA PARSABRİ DİNÇ% 0,6717
BTPFADİME TAŞKIRAN% 0,6416
DİĞER% 0,5213
BAĞIMSIZALİ TUNÇ% 0,4812
VATAN PARTİSİAZİZ SIĞINÇ% 0,287
HAK-PARMEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN% 0,123
SAADETMUSTAFA İKBAL TOZAN% 0,123
KIZILTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 15,78
Katılım Oranı : % 72,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİZEYNİ İPEK% 52,616.672
AK PARTİALİ ERTAŞ% 23,983.041
YENİDEN REFAHÜMİT AYDIN% 11,531.463
CHPALİ KALKAN% 2,59329
HÜDA PARABDULLAH KAVAN% 2,04259
DİĞER% 1,94246
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN AYDIN% 1,5190
SAADETİBRAHİM GÜNEŞ% 1,34170
İYİ PARTİMEHMET FAİK ÇEÇEN% 1,05133
DEVA PARTİSİSERVET UYĞUR% 0,84107
BTPHAYDAR AKKUŞ% 0,2329
HAK-PARRAMAZAN İLHAN% 0,1823
DPBERŞAN AKAY% 0,1721
MAZIDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 13,40
Katılım Oranı : % 68,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİLHAMEDDİN BELEK% 50598
DEM PARTİKUDRET UÇUK% 43,73523
HÜDA PARABDULAZİZ ÖNEN% 1,4217
DİĞER% 1,4217
GELECEK PARTİSİİSMET ÇAVLI% 0,9211
CHPADEM DENLİ% 0,8410
İYİ PARTİABDURRAHMAN BİLEN% 0,56
DEVA PARTİSİMECİT AKTAŞ% 0,56
YENİDEN REFAHTURAN CAN% 0,344
BTPÖMER SEFA KARAMAN% 0,253
BAĞIMSIZBARAN BAZ% 0,081
MİDYAT

Açılan Sandık Oranı : % 12,14
Katılım Oranı : % 63,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSİ ŞAHİN% 35,761.412
DPŞEHMUS NASIROĞLU% 26,551.048
DEM PARTİHİKMET DUMAN% 22,14874
YENİDEN REFAHSEYFEDDİN ALPSOY% 13,63538
HÜDA PARADNAN BOZKURT% 1,9276
NUSAYBİN

Açılan Sandık Oranı : % 7,09
Katılım Oranı : % 66,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN% 65,771.508
AK PARTİMEHMET ÇELİK% 16,83386
DİĞER% 5,8133
HÜDA PARHALİL TALAYHAN% 3,7987
CHPMEHMET DOĞAN% 2,5358
BAĞIMSIZMEHMET MAHSUM IŞIK% 2,2251
YENİDEN REFAHMUCİP KARDAŞ% 0,8319
BTPHÜSEYİN TARGİT% 0,7918
BÜYÜK BİRLİKHALİT GÖK% 0,4811
DEVA PARTİSİMEHMET YILDIRIM% 0,399
GELECEK PARTİSİHAKİM DOĞAN% 0,317
VATAN PARTİSİVEDAT TOKAY% 0,133
DPFUAT KIZMAZ% 0,092
HAK-PARMEHMET KURŞUN% 0,041
ÖMERLİ

Açılan Sandık Oranı : % 8,33
Katılım Oranı : % 83,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİNECLA FİGAN ALTINDAĞ% 60,78141
AK PARTİHÜSAMETTİN ALTINDAĞ% 21,9851
YENİDEN REFAHSERVET CEMİLOĞLU% 15,9537
BTPAYŞE DÜLGER% 0,431
HÜDA PARABDURRAHİM BEDİR% 0,431
DİĞER% 0,431
SAVUR

Açılan Sandık Oranı : % 6,85
Katılım Oranı : % 59,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENGİN UĞUR HAMİDİ% 79,58382
DEM PARTİHATİCE ÖNCÜ% 18,5489
YENİDEN REFAHÖMER FARUK AFADLE% 0,834
İYİ PARTİAHMET YÜKSEL% 0,422
CHPİSMAİL OKTAY% 0,422
DEVA PARTİSİEMİNE KERİMOĞLU% 0,211
YEŞİLLİ

Açılan Sandık Oranı : % 26,47
Katılım Oranı : % 78,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRETTİN DEMİR% 58,52872
DEM PARTİSAMİ İLDEM% 21,01313
YENİDEN REFAHÇAĞDAŞ ARAZ% 15,03224
HÜDA PARLOKMAN KOÇ% 2,4236
CHPHALİL ÇOKAN% 1,8127
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AYHANCİ% 0,8112
SAADETBİLAL GÜMÜŞ% 0,274
BTPŞADUMAN EROL% 0,132

Kaynak: AA

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