Marmara\'nın güney ve doğusunda sağanak yağış bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile 12 ilde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, batı kesimlerde sıcaklık 2-4 derece azalacak, doğu kesimlerde 3-5 derece artacak. Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.