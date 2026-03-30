Mart Ayında Öne Çıkan Bilimsel Gelişmeler - Son Dakika
Mart Ayında Öne Çıkan Bilimsel Gelişmeler

30.03.2026 11:12
Mart'ta Avustralya'da yapay zeka ile üretilen kanser aşısı ve Ryugu asteroidinde nükleobazlar keşfedildi.

Mart ayı, Avustralya'da kanser hastası bir köpeğe yapay zeka yardımıyla üretilen aşıya ilişkin bulguların paylaşılması ve Ryugu asteroidinde yaşamın temel yapı taşlarının keşfedilmesi başta olmak üzere birçok bilimsel gelişmeye sahne oldu.

Bilim ve teknoloji dünyasındaki türlü keşif, yenilik ve atılım, evrenin bilinmeyen taraflarını açığa çıkarıyor ve ufuk açmaya devam ediyor. Bu kapsamda AA muhabiri, martta öne çıkan bilimsel gelişme ve keşifleri derledi.

Martın en çok ses getiren bilimsel gelişmelerinden biri, Avustralya'da kanser hastası bir köpek için yapay zeka yardımıyla aşı üretilen deneye ilişkin haberler oldu.

Habere göre, Avustralyalı teknoloji girişimcisi Paul Conyngham, 2024'te köpeği Rosie'nin ölümcül bir cilt kanseri türüne yakalandığını öğrendi.

Kemoterapi ve ameliyatların, tümörleri giderememesinin ardından Conyngham, pes etmeyerek şansını yapay zekayla denedi.

Rosie'nin tümöründen elde edilen genetik verileri çeşitli yapay zeka sistemlerine analiz ettiren Conyngham, bu analizlerden aşı üretmeleri için New South Wales Üniversitesinden (UNSW) araştırmacılara başvurdu.

Conyngham'ın başvurduğu araştırmacılar, yapay zekanın analiz ettiği genetik verileri kullanarak Rosie için özel bir mRNA kanser aşısı tasarladı.

Aylar süren etik izin sürecinin ardından Rosie, Aralık 2025'te ilk aşıyı, sonrasında ek dozları aldı.

UNSW internet sitesinden 17 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, ilk dozlardan birkaç hafta sonra tümörlerin küçüldüğü ve Rosie'nin kendini daha iyi hissetmeye başladığı aktarıldı.

Öte yandan, Rosie'deki gelişmelerin ne kadarına aşının, ne kadarına diğer tedavilerin neden olduğunun henüz bilinmediği ve aşıya yanıt vermeyen bir tümörün de incelendiği belirtildi.

Ryugu asteroidinde yaşamın temel yapı taşları

Bulguları, "Nature Astronomy" dergisinde yayımlanan çalışmada, Japon bilim insanları, Ryugu asteroidinden Dünya'ya getirilen yaklaşık 20 miligramlık numuneyi analiz etti.

İncelemeler sonucunda, bu örneklerde, yaşamın temelini oluşturan DNA ve RNA'nın genetik bilgilerini depolayan 5 ana nükleobazın tamamının bulunduğu belirlendi.

Araştırmacılar, bu bulgunun, nükleobazların, Güneş Sistemi'nde yaygın şekilde var olabileceği ihtimaline işaret ettiğini belirtti.

Sıcaklıklar hareketsizliği ve dolayısıyla ölümleri artırıyor

"The Lancet" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bilim insanları, 2000-2022 döneminde 156 ülkeden elde edilen verilerle küresel ısınmaya bağlı sıcaklık artışının fiziksel aktivite üzerindeki etkilerini inceledi."

Araştırmacılar, ortalama sıcaklığın 27,8 derecenin üzerinde seyrettiği her ay, küresel fiziksel hareketsizliğin yüzdelik oranının 1,44 puan arttığını saptadı.

Fiziksel olarak daha az aktif olunmasına neden olan aşırı sıcakların insan sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayan araştırmacılar, bu durumun 2050'ye kadar 470 bin ila 700 bin ek ölüme yol açabileceğini hesapladı.

Endonezya'da nesli tükendiği düşünülen keseli sıçan türlerinin keşfi

Ayrıntıları, "Records of the Australian Museum" dergisinde yayımlanan bir keşif de Endonezya'nın Batı Papua eyaletinden geldi.

Çok uluslu araştırma ekibi, eyaletin sınırlarında bulunan New Guinea ormanlarının derinliklerinde isimleri daha önce sadece fosil kayıtlarda geçen iki keseli sıçan türü keşfetti.

Araştırmacılar, bu türlerden birinin "cüce uzun parmaklı keseli sıçan (Dactylonax kambuayai)" ve diğerinin de "ring kuyruklu kayıcı (Tous ayamaruensis)" olduğunu açıkladı.

Yapay zeka destekli oyuncaklar, çocuk duygularını yanlış yorumlayabiliyor

BBC'nin haberine göre, İngiltere'deki Cambridge Üniversitesinden araştırmacılar, 3-5 yaşlarındaki çocukların, yapay zeka destekli "Gabbo" isimli interaktif peluş oyuncakla nasıl etkileşim kurduğunu inceledi.

Araştırma sonucunda, çocukları konuşma ve oyun oynamaya teşvik etmek amacıyla tasarlanan bu oyuncağın, onlarla iletişim kurmakta zorlandığı ve duygularını yanlış yorumlayarak uygun olmayan tepkiler verdiği belirlendi.

Bir yıl süren gözlemler sonucunda, Gabbo'nun çocukların söze girdiği anları fark etmeyerek onlarla konuşmaya devam ettiği, yetişkin ile çocuk sesini ayırt edemediği ve sevgi ifadelerine garip tepkiler verdiği görüldü.

Örneğin, 3 yaşındaki bir çocuk "Üzgünüm" dediğinde, Gabbo'nun yanlış anladığı ve "Merak etme. Ben mutlu küçük bir robotum. Eğlenceye devam edelim. Şimdi ne hakkında konuşalım?" cevabını vermesi dikkati çekti.

Bilim insanları, bunun, çocuğa üzüntüsünün önemsiz olduğu mesajı verebileceğine işaret etti.

Et tüketimi demans riskini yüzde 45 azaltabilir

Bulguları "JAMA Network" dergisinde yayımlanan araştırmada, 60 yaş ve üzerindeki bilişsel açıdan sağlıklı ve yüzde 25'i "Alzheimer geni" olarak bilinen APOE genini taşıyan 2 binden fazla İsveçli yetişkin 15 yıl boyunca izlendi.

Araştırma sonucunda, bu genin APOE4 varyantını taşıyan ve düzenli et tüketen kişilerde, daha az ya da hiç et tüketmeyenlere kıyasla demans geliştirme riskinin yüzde 45 düştüğü saptandı.

Öte yandan, araştırmada, işlenmiş et ürünlerinin ise bu genden bağımsız olarak demans riskini artırdığına dikkat çekildi.

Her gün multivitamin, biyolojik yaşlanmayı yavaşlatabilir

ABD'de yapılan ve sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlanan çalışmada, ortalama yaşı 70 olan 958 sağlıklı kişinin kan örnekleri incelendi.

Katılımcılardan alınan kan örnekleri, çalışmaya katıldıkları başlangıçta, 12'nci ayda ve 24'üncü ayda olmak üzere üç farklı zamanda analiz edildi.

Araştırmada, 2 yıl boyunca günlük multivitamin kullanan yaşlı yetişkinlerde biyolojik yaşlanmanın, takviye almayanlara kıyasla ortalama 4 ay daha yavaş ilerlediği belirlendi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mart Ayında Öne Çıkan Bilimsel Gelişmeler - Son Dakika

Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
Erzurum’da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi
Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdü
Bakan Çiftçi’den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil Bakan Çiftçi'den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a saldırı girişimi, kilisede hedef oldu Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a saldırı girişimi, kilisede hedef oldu
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
AK Parti’li İnan, Özgür Özel’e meydan okudu: İzmir ve Uşak’ta sandığı kuralım AK Parti'li İnan, Özgür Özel'e meydan okudu: İzmir ve Uşak'ta sandığı kuralım
’’Yaş sadece bir sayıdır’’ sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel ''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel
Direksiyon sınavını geçemeyen sürücü, babası ile birlikte eğitmene saldırdı Direksiyon sınavını geçemeyen sürücü, babası ile birlikte eğitmene saldırdı

11:26
İstanbul’daki zincirleme kazada mucize Şehit polis hayata döndü
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
11:11
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
11:04
Etimesgut Belediyesi’ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk açıklama
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
10:47
Futbol dünyası şokta Yıldız futbolcu topu bırakıp silah başına geçti
Futbol dünyası şokta! Yıldız futbolcu topu bırakıp silah başına geçti
10:31
ABD, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
ABD, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
10:18
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor
09:49
Yok böyle gol Haberi okuyanlar ’’Bu resmen şike’’ diyor
Yok böyle gol! Haberi okuyanlar ''Bu resmen şike'' diyor
09:42
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
09:29
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
09:24
Osimhen’den Galatasaray’a tarihi rest Taraftar beğeni yağdırıyor
Osimhen'den Galatasaray'a tarihi rest! Taraftar beğeni yağdırıyor
09:01
İsrail’in hedef aldığı Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238’e yükseldi
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi
08:25
Kısmetse Olur Ayça’dan “veda“ paylaşımı Apar topar hastaneye kaldırıldı
Kısmetse Olur Ayça'dan "veda" paylaşımı! Apar topar hastaneye kaldırıldı
08:13
Attığı mesajdan sonra olanlara kendi de inanamadı
Attığı mesajdan sonra olanlara kendi de inanamadı
07:39
Trump’ın mesajıyla piyasalar alev aldı Petrol 116 doların üzerine çıktı
Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı
07:12
Trump’tan Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 11:32:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Mart Ayında Öne Çıkan Bilimsel Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
