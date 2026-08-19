MEB 2026-2027 Eğitim Yılı Genelgesi Yayımlandı

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen genelgeyi yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen genelgede; okul güvenliği, öğrenci kayıtları, cep telefonu kullanımı, öğretmenlerin önlük giymesi, sınav uygulamaları, dijital esenlik ve okul-aile iş birliği gibi çok sayıda başlığa ilişkin düzenlemelere yer verildi. Okullarda güvenlik önlemlerin artırılacağı belirtilen genelgede, velilerden kayıt parası veya başka bir ad altında zorunlu ücret talep edilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Genelgede, eğitim ve öğretim süreçlerinde milli birlik ve beraberlik bilincinin güçlendirilmesi temel öncelikler arasında gösterildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül anlayışı doğrultusunda öğrencilerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin anayasal vatandaşlık ve eşitlik ilkeleri temelinde yetiştirilmesi amacıyla yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceği belirtildi.

OKULLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK

Genelge kapsamında "Güvenli Okul İklimi" oluşturulması amacıyla mevcut güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanacağı bildirildi. Okullarda giriş ve çıkışların kontrollü sağlanması, yaya ve araç trafiğinin ayrılması, kör noktaların aydınlatılması ve acil durumlarda hızlı tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarımların tamamlanması istendi.

Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek ihbar ve şikayetlerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin derhal alınacağı, ilgili kurumlarla eş güdüm içerisinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanacağı kaydedildi. Velilerin okul görüşmelerinin ülke genelinde yalnızca "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanacağı, randevusuz veli ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

ÖĞRETMENLER ÖNLÜK GİYECEK

Genelgede, eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket edeceği ve önlük giyeceği belirtildi. Uygulamanın milli eğitim müdürlüklerince takip edileceği kaydedildi.

OKUL KAYITLARINDA ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEK

Öğrenci kayıtlarının e-Okul üzerinden otomatik olarak gerçekleştirildiği hatırlatılan genelgede, velilerden kayıt parası veya başka bir ad altında zorunlu ücret talep edilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. Kayıt bölgeleri dışından öğrenci kaydı yapılmayacağı belirtilirken, kayıt sırasında ücret talep edildiğine ilişkin şikayetlerin takip edilerek gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

SINIFLARDA CEP TELEFONU KULLANILMAYACAK

Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulamanın yeni eğitim öğretim yılında da devam edeceği bildirildi. Öğretmenlerin de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacağı belirtildi. Genelgede, öğrencilerin dijital bağımlılığa karşı farkındalıklarının artırılması ve dijital imkanlardan doğru şekilde yararlanmalarına yönelik rehberlik çalışmalarına ağırlık verilmesi istendi. "Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi" kapsamında hazırlanan eğitim içeriklerinden de yararlanılacağı kaydedildi.

"MAARİFİN KALBİNDE OYUN" TEMASI

2026-2027 eğitim öğretim yılında "Maarifin Kalbinde Oyun" temasının esas alınacağı açıklandı. Yaş ve gelişim özelliklerine uygun, güvenli ve kapsayıcı oyun etkinlikleri ile geleneksel çocuk oyunlarına eğitim süreçlerinde yer verileceği belirtildi. Okul-aile iş birliğinin güçlendirileceği, "Ailemle Eğitim Yolculuğum" çalışmalarının da Bakanlık tarafından hazırlanan kılavuz ve etkinlik kitapları doğrultusunda yürütüleceği bildirildi.

TÜRK DÜNYASINA İLİŞKİN MATERYALLER ÜCRETSİZ DAĞITILAN KİTAPLARLA BİRLİKTE VERİLECEK

Genelgeye göre, ortaokul öğrencileri için "Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu", ortaöğretim öğrencileri için ise "Türk Dünyası Kültür Atlası, Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu" adlı materyaller ücretsiz dağıtılan ders kitaplarıyla birlikte öğrencilere ulaştırılacak. Okul dışı öğrenme ortamlarının da eğitim süreçlerine daha etkin şekilde dahil edileceği ve Bakanlığın "Okul Dışı Öğrenme Ortamları Dijital Platformu"ndaki içeriklerden yararlanılacağı belirtildi.

MEZUNİYET ETKİNLİKLERİNDE PEDAGOJİK VE ETİK İLKELER GÖZETİLECEK

Okullarda yapılacak tören, kutlama, anma günü ve mezuniyet etkinliklerinde kullanılacak materyallerin ilgili kurulun onayıyla belirleneceği bildirildi. Sosyal medya paylaşımlarında pedagojik ve etik ilkelere uyulması istenirken, mezuniyet etkinliklerinin velilere ilave mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Velilere maddi yük oluşturacak uygulamalardan kaçınılacağı, öğrencilerin belirli markalara veya yüksek maliyetli ithal kırtasiye setlerine mecbur bırakılmayacağı belirtildi. Ayrıca okullarda yönlendirme, reklam ve tanıtım organizasyonlarına izin verilmeyeceği kaydedildi.

BAKANLIK DIŞINDA HAZIRLANAN DENEME SINAVLARINA İZİN VERİLMEYECEK

Genelgede, Bakanlık tarafından belirlenen ortak sınav uygulamaları ve ölçme-değerlendirme araçları dışında öğrencileri yarıştıran, sıralamaya tabi tutan veya velilere ilave mali yük getiren deneme sınavı, hazır bulunuşluk uygulaması ve tarama sınavı gibi uygulamaların okullarda yapılmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Özel yayınevleri veya diğer kişi ve kuruluşlar tarafından hazırlanan sınavların da aynı kapsamda değerlendirileceği, Bakanlığın ölçme ve değerlendirme politikalarıyla örtüşmeyen sınav niteliğindeki hiçbir uygulamanın okullarda gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

MESLEKİ EĞİTİM VE STAJDA "MEB-İMES" ZORUNLU OLACAK

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında işletmelerde gerçekleştirilen mesleki eğitim ve staj süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin eksiksiz uygulanacağı belirtildi. Mesleki eğitim ve staj süreçlerinin takibi amacıyla "İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj (MEB-İMES)" mobil uygulamasının tüm paydaşlarca aktif ve zorunlu olarak kullanılacağı bildirildi.

OKULLARDA "HABERİMİZ OLSUN" İÇERİKLERİ KULLANILACAK

Öğrencilerin doğru ve güvenilir bilgiye erişmesi, medya okuryazarlığı ve dijital iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "Haberimiz Olsun" dijital platformundaki video, sesli ve yazılı içeriklerden eğitim ortamlarında yararlanılacağı belirtildi. İçeriklerin ilgili derslerin konu ve öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirilerek eğitim süreçlerine dahil edileceği, okullarda dezenformasyonla mücadeleyi destekleyen doğru bilgiye dayalı bir medya kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı kaydedildi.

Genelgede ayrıca, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okullarda "destek eğitim odaları" açılacağı, öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları dikkate alınarak eğitim süreçlerine etkin katılımlarının sağlanacağı belirtildi. Bakanlık, öğretmenlerin mesleki itibarlarının korunması ve güçlendirilmesinin de yeni eğitim öğretim yılında sürdürüleceğini bildirdi.