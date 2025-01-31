MEB'den 12 Mart İstiklal Marşı Günü Etkinlikleri İçin Tema Belirleme - Son Dakika
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MEB'den 12 Mart İstiklal Marşı Günü Etkinlikleri İçin Tema Belirleme

MEB\'den 12 Mart İstiklal Marşı Günü Etkinlikleri İçin Tema Belirleme

Milli Eğitim Bakanlığı, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' etkinliklerinin ortak temasının 'Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal' olduğunu açıkladı. Türkiye ve KKTC'den öğrencilerin de katılacağı çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

31.01.2025 14:29  Güncelleme: 14:30
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin ortak temasının 'Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal' olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' kapsamında Türkiye'de ve yurt dışı temsilciliklerinde gerçekleştirilecek etkinliklerin ortak teması; 'Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal' olarak belirlendi. '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' kapsamında 'Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal' teması ile okullarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu yılki etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) öğrenciler ve öğretmenler de ilk kez katılacak. Öğrencilerin İstiklal Marşı'nın derin anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın tarihsel önemini kavraması, geçmiş ile gelecek arasında milli, manevi ve tarihi bağlar kurması, milli bilincini güçlendirmesi amacıyla öğrenciler arasında 'İstiklal Marşı' konulu resim yarışması düzenlenecek. Ayrıca ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması gerçekleştirilecek.

KKTC'DEN ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER DE KATILACAK

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye ve KKTC'deki öğrenci ve öğretmenlere yönelik 'Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal' temalı yarışmalar düzenlenecek. Ayrıca öğrencilerin yeni bilgiler edinme, hızlı düşünme, doğru karar verme yeteneklerini sergilemeleri için İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çevrim içi bilgi yarışması düzenlenecek. Yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenler, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' programında ödüllendirilecek. Dereceye giren öğrenci eserleri, dijital ortamda yayımlanacak.

12 MART'A ÖZEL PROGRAM SENARYOSU

Okul törenleri ve yarışmaların yanı sıra '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' kapsamında, güzel sanatlar lisesi müzik ve tiyatro bölümü öğrencilerinin de yer alacağı özel bir program hazırlanıyor. Öğretmenler tarafından program senaryosu yazılacak. İstiklal Marşı programında yayınlanmak üzere milli mücadelede etkin olan İstanbul, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, İzmir, Çanakkale, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa olmak üzere 14 ildeki öğrencilerle tarihi mekanlarda yapılan çekimler birleştirilerek 10 kıtanın okunduğu video hazırlanacak.

İSTİKLAL MARŞI'NA ÖZEL 'SÖZLÜKÇE'

Bakanlık ayrıca İstiklal Marşı'nın 10 kıtasında yer alan kelimelerin anlamlarını içeren alfabetik sıraya göre düzenlenmiş 'Sözlükçe'nin hazırlık çalışmalarını yürütüyor. Bunun yanı sıra, günün anlamına özel editöryal kitap da hazırlanıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MEB'den 12 Mart İstiklal Marşı Günü Etkinlikleri İçin Tema Belirleme - Son Dakika

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