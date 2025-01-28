Meclis Araştırma Komisyonları ve Türkiye'nin Enerji Rolü

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6 Nisan 1920

1- Meclis 28. Yasama Dönemi'nde 6 araştırma komisyonu kurdu

TBMM'de son yasama döneminde oluşturulan 6 Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürürken, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergelerin Genel Kurulda kabul edilmesi halinde 7'nci komisyon kurulacak

(Meriç Ürer/TBMM)

2- Avrupa'nın enerji kriziyle mücadelesinde Türkiye ile işbirliği öne çıkıyor

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis:

"Türkiye'nin Avrupa için gaz transit ve tedarikçi ülke olarak istikrarlı ve güvenilir rolü şimdiye kadar fark etmeyenlerin bile dikkatini çekiyor"

Moldova Enerji Bakanlığı Devlet Sekreteri Constantin Borosan:

"(Türkiye'nin) Boru hatları ve LNG terminalleri de dahil olmak üzere mevcut altyapısı, Avrupa'yı Hazar Denizi, Orta Asya ve Orta Doğu'dan gelen gaz kaynaklarına bağlıyor"

(Handan Kazancı/ İstanbul)

3- Konya Valisi Akın'dan çöken binadaki komşularını duyarlılığıyla kurtaran gence cep telefonu hediyesi

Vali İbrahim Akın:

"O binanın kendi üzerine çökme riskini de alarak tek tek kapıları çalman çok takdir edilmesi gereken bir davranış. Yaşlıların ayakkabısını giydirene kadar orada kalman çok erdemli bir şey, tebrik ederim"

Komşularının binadan çıkması için uğraş verirken cep telefonunu düşüren ve kaçarken bir aracın çarpması sonucu yaralanan Ali El Hüseyin:

"Şükürler olsun Suriye'ye dönmeden önce elimden geldiğince bir iyilik yapabildim"

(Savaş Güler/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TKİ, madenlerde ihtiyaç duyulan elektriğin yüzde 17'sini güneşten karşıladı

TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi:

"TKİ olarak üretimi tamamlanmış maden sahalarına GES kurarak şu anda 6 megavatın üzerinde kurulu güce ulaştık"

"2026'ya kadar bu kapasiteyi 2,5 katına çıkarmayı hedefliyoruz."

(Başak Erkalan/Ankara)

5- Türkiye "ikiz dönüşüm" rotasında stratejik adımlara odaklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "ikiz dönüşüm" olarak nitelendirilen "yeşil ve dijital dönüşüm" sürecini analiz ederken 2030'a kadar yeni ekonomik değer oluşumunun yüzde 70'ten fazlasının dijital platformlarla ilgili olacağı tespitini yaptı

Dijital çözümlerin 2050'ye kadar küresel emisyonları yüzde 20'ye kadar düşürmesi öngörülüyor

Türkiye; sektör temsilcileri, uzmanlar ve kamu kuruluşlarını bir araya getirerek devreye aldığı politikalar ve destek mekanizmalarıyla dönüşüm sürecini hızla ilerletmeyi hedefliyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

6- İpotekli konut satışları 2024'te dip yaptı

Geçen yıl ipotekli konut satış adedi 158 bin, kredili satışların toplamdan aldığı pay ise yüzde 10,7 ile verilerin açıklanmaya başlandığı 2013'ten bu yana en düşük düzeyde kaldı

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman:

"Geçen yıl ipotekli satışlar dip yaparken ipoteksiz satışlarda 1 milyon 320 bin adetle rekor kırıldı"

"2025 yılında ipotekli satışlarının 225-250 bin bandında geleceğini, toplam satış adetlerinin ise 1,55-1,6 milyon bandında olacağını öngörüyoruz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

7- Türkiye ile Irak arasındaki ikili ticaret hacminde hedef 30 milyar dolar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar:

"İki ülke arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılı için hedef, bu rakamı 30 milyar dolara çıkararak, işbirliğini daha da derinleştirmek"

"Kalkınma Yolu Projesi, Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan en kısa güzergah olarak dikkat çekiyor. Proje, yalnızca Irak ve Türkiye değil, tüm bölge için büyük ekonomik fırsatlar sunuyor"

(Yunus Türk/İstanbul)

8- El yazısı pratiğinin azalması dil ve hafızayı zayıflatabiliyor

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayati Develi:

"Yazma faaliyeti, dilin imkanlarını daha etkili kullanmaya olanak sağlar ama bunu yapmadığınızda, gündelik iletişimden öteye geçemeyen bir dil becerisiyle yetinmek zorunda kalırsınız. Bununla yüksek kültür, yüksek edebiyat, yüksek bilim yapamazsınız"

Uzman Klinik Nöropsikolog Merve Türkkol:

"Yazı, sadece bir iletişim aracı değil, öğrenme, hafıza ve düşünme becerilerini geliştiren önemli süreçtir. Teknoloji büyük kolaylıklar sağlasa da el yazısını tamamen bırakmak, nörolojik ve dilsel süreçlerin zayıflamasına yol açabilir"

(Ümit Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- DOSYA HABER/İSRAİL'İN GAZZE'YE SOYKIRIM SALDIRISI- BM raportörüne göre, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Gazze'deki gibi bir yıkım görülmedi

BM Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal:

"(Gazze'deki yıkım) İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, Hiroşima ve Nagazaki'ye nükleer bomba atıldığından veya Dresden'in tamamen yok edildiğinden beri bu seviyede bir yıkım görmedik diyebilirim"

"Gazze'de olanlar, yaşamayı imkansız kılan ve Gazze'yi yaşanmaz hale getiren koşullar oluşturması bakımından gerçek bir soykırımdır"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

10- Dünyanın en büyük serbest uçuş kuş barınağı: Birds of Eden

Dünya genelinde kuş gözlemciliğinin önemli merkezleri arasında yer alan Güney Afrika, 68'i endemik tür olmak üzere 856 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor

(Murat Özgür Güvendik/Cape Town) (Fotoğraflı)

11- Hentbolda hedef, büyük kulüplerle rekabeti ve marka değerini artırmak

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi:

"Futbol takımlarının bu işin içine entegre olması ve kurumsal şirketlerin kulüpleşmesiyle marka değerini artıracağız"

" (Fenerbahçe ve Galatasaray) Türk sporunda onlar olmazsa olmaz. O girişimi yaptık. Hentbolun salon ölçüleri, normal salon ölçülerinden biraz büyük olduğu için kendi tesisleri şu anda onlar için yeterli değil. İstanbul'da alacağımız salon, bu işin başlangıcı olacak. İnşallah ondan sonra camiamıza bunun müjdesini vereceğiz"

"Öncelikle milli takımları biraz gençleştirmeyi düşünüyoruz. 19 ve U20 takımlarımızı entegre ederek, A takımda en az 4-5 genç oyuncu bulundurmalıyız. Çünkü bu sporun geleceği onlar"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- TOFAŞ, Avrupa'da iyi gidişatını sürdürmek istiyor

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın favori takımları arasında gösterilen ve oynadığı 10 maçın 9'unu kazanan TOFAŞ, organizasyonu zirvede bitirmeyi hedefliyor

Başantrenör Orhun Ene:

"İnşallah yükselebilirsek bir sonraki turda kendimize güveniyoruz. Bütün iddialı takımlar kadar bizim de iddiamız var. Yeter ki sağlıklı olalım"

(Sergen Sezgin/Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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