Mehmet Akif Ersoy'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mehmet Akif Ersoy'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

17.07.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen gazeteci Mehmet Akif Ersoy 10 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 

286 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede Mehmet Akif Ersoy'un 'Suç örgütü kurma ve yönetme', 11 kez 'nitelikli cinsel saldırı', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İLK DURUŞMA 10 EYLÜL'DE

İddianame İstanbul 19. Ağır Ceza mahkemesinde kabul edildi. Ersoy'un avukatı duruşmanın basına kapalı yapılmasını talep etti. Davanın ilk duruşması 10 Eylül'de görülecek.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İddianamede, Burcu Akyüz, Dilek Olgun, Melis Asena Özkan, Reyhan Köse, Buse Öztay, Ebru Gülan, Ece Topgül, Elif Kılınç, Gizem Ayabaktı, Meltem Acet ve Şevkiye Dilara Yıldız "mağdur", Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 2 Kasım 2025'te gelen ihbarda, "HaberTürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci ve daha önceden bu kanalda çalışan Merve S'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, Ersoy'un eğlence tarzında etkinlikler düzenleyerek bu ortamda uyuşturucu ve uyarıcı madde temin ettiği, çevresinde bulunan kadınlara uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırarak, kadınların iradesini zayıflatıp birden fazla kişiyle birlikte bu kadınlarla cinsel birliktelik yaşadıkları" bilgisinin yer aldığı ifade ediliyor.

Bu ihbarın ardından suç örgütüne yönelik soruşturma işlemlerine başlandığı belirtilen iddianamede, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gelen ihbarlara istinaden yürütülen soruşturmada eylemlerin örgüt kapsamında işlendiği, bu örgütün sanık Mehmet Akif Ersoy'un elebaşılığında ve anlatımda adı geçen birtakım üyelerden oluştuğu kaydediliyor.

Suç örgütünün özellikle uyuşturucu maddelerden olan kokainin kişiler üzerindeki etkisini, hem kadın mağdurlar üzerinde hem de örgüt üyeleri üzerinde sıkça kullandığı anlatılan iddianamede, örgüt elebaşı Ersoy'un arkadaş ve iş çevresinden tanıdığı örgüt üyeleri ile sıkça uyuşturucu madde sağladığı, partiler düzenlediği, bu partiler esnasında cinsel duygularını tatmin etmek amacıyla örgüt üyelerini ve mağdurları kullandığı aktarılıyor.

ÖRGÜT ŞEMASI

Suç örgütünün oluşum ve yapısını ortaya koyma noktasında, soruşturma aşamasında yapılan ihbar içerikleri, alınan ifadeler ve yapılan tespitlerin önem taşıdığı vurgulanan iddianamede, "İstanbul İl Jandarma Komutanlığının örgüt şemasında Mehmet Akif Ersoy'un örgüt lideri olduğu, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut, Ufuk Tetik'in de örgüt üyeleri olduğu belirlenmiştir." deniliyor.

Ersoy'un arkadaş ve iş çevresinden tanıdığı sanıklarla suç örgütü kurduğu anlatılan iddianamede, bu kapsamda mağdurlara kokain sağlanarak örgüt elebaşının cinsel duygularını tatmin etmek amacıyla bir araya gelindiği belirtiliyor.

Ersoy'un çalıştığı sektör ve bulunduğu görevlerden dolayı nüfuzlu kişilerle irtibatlı olduğunun düşünülmesi nedeniyle, diğer sanıkların Ersoy'un bu konumundan dolayı kendisine itaat ettiği aktarılan iddianamede, bu nedenle Ersoy'un diğer sanıkları kontrol ve organize ettiği, örgüt üyelerinin de çevrelerinde bulunan ve duygusal ilişki yaşadıkları kadınları Ersoy ile tanıştırarak çeşitli yöntemlerle ilişkiye girmelerini sağladıkları ve bu kişileri suçun mağduru konumuna getirdikleri kaydediliyor.

İddianamede, örgüt üyesi sanıklardan bazılarının örgüt elebaşının bulunduğu konum ve çalıştığı sektörden dolayı televizyon programlarına katılım sağlayarak menfaat elde ettiklerinin anlaşıldığı aktarılıyor.

Sanıkların eylemlerini sistematik olarak gerçekleştirdikleri aktarılan iddianamede, alınan beyanlarda çoklu cinsel ilişkiye girmeden önce uyuşturucu maddeyi planlı şekilde mağdurların kullanımına sunduklarının anlaşıldığı belirtiliyor.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, Mehmet Akif Ersoy'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından 11 yıldan 27,5 yıla kadar, "zincirleme şekilde 11 kez nitelikli cinsel saldırı" ve "zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından ise 266 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Sanık Ahmet Göçmez'in "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile 5 kez "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 100 yıldan az olmamak üzere hapis, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından ise 7 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanıklar Nurullah Mahmut Dündar, Mustafa Manaz, Taner Çağlı ve Tolga Aykut'un "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "nitelikli cinsel saldırı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından 7 yıldan 15 yıla kadar ve 51 yıldan az olmamak üzere değişen oranlarda hapisle, sanık Ufuk Tetik'in ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

Hazırlanan iddianamede ayrıca, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Veyis Ateş, Ali Yaşar Koz, Umut Evirgen, Emrullah Erdinç, Steven Sadettin Saran, Hasan Dereci, Şakir Tekin, Yusuf Timur Savcı, Burcu Akyüz ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında "uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma yer sağlama" suçlarından tefrik kararı verilerek, haklarında ayrı soruşturma yürütüldüğü bilgisi de yer alıyor.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Akif Ersoy, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güncel, Hakim, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Akif Ersoy'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Grönland’ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor
Destici: Ahbap Derneği’nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak
Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı: İnternetten ’Soygun nasıl yapılır’ araştırması yapmış Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı: İnternetten 'Soygun nasıl yapılır' araştırması yapmış
Bodrum’a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı Bodrum'a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı
Trump, dünya kupası finaline katılacak Trump, dünya kupası finaline katılacak
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
YÖK’ten Depremzede Öğrencilere Ek Süre YÖK'ten Depremzede Öğrencilere Ek Süre
Kuzey Kıbrıs’ta asgari ücrete dev ara zam Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
Başsavcılıktan “Ahbap“ açıklaması Bilirkişi heyeti görevlendirildi Başsavcılıktan "Ahbap" açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi
Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye’de geçirdiği zamandan büyük memnuniyet duydu Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'de geçirdiği zamandan büyük memnuniyet duydu
Narin’in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü Narin'in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü
Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

17:52
İstanbul’da okul servis ücretlerine yüzde 10 zam
İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 10 zam
17:43
İstanbul’da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
17:31
Özgür Özel’e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis’te
Özgür Özel'e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis'te
17:12
Nereden nereye Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
16:54
Bakanlık ifşa etti Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
16:43
Haluk Levent yıllar önce kendini anlatmış: Bana fazla güvenmeyin, satarım hepinizi
Haluk Levent yıllar önce kendini anlatmış: Bana fazla güvenmeyin, satarım hepinizi
16:28
Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
16:16
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
16:02
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı Karı-koca yan yana defnedildi
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
15:27
KKTC’de asgari ücrete ara zam yapıldı Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
KKTC'de asgari ücrete ara zam yapıldı! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
15:05
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
14:58
Seda Sayan’ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 17:56:12. #7.13#
SON DAKİKA: Mehmet Akif Ersoy'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.