Mehmet Altunkaya\'nın Profesörlük Kadrosu İptal Edildi

AKDENİZ Üniversitesi'nin (AÜ) eski rektör yardımcısı ve Hukuk Fakültesi'nin uzun yıllar dekanlığını yapan Mehmet Altunkaya'nın, intihal yaptığı ve olmayan yayınları varmış gibi gösterdiği gerekçesiyle profesörlük kadrosunun iptaline yönelik karar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da onaylandı.

Akdeniz Üniversitesi'nde eski rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal döneminde rektör yardımcılığı yapan, Hukuk Fakültesi'nin de uzun yıllar dekanı olan Mehmet Altunkaya'nın üniversite yönetim kurulu tarafından profesörlük kadrosunu iptal ettiği karara ilişkin YÖK Başkanlığı'ndan da karar çıktı. Profesörlük kadrosuna atanmasında kullanılan bir makalenin gerçekte hiç yayımlanmadığı, diğer makalenin de kadroya atanmak için aranan özellikleri taşımadığı halde taşıyormuş gibi gösterildiği ve bir Alman akademisyene ait kitabı yüzde 99 oranında kopyaladığı belirlenen Altunkaya'nın profesörlüğünü iptal eden karar, YÖK Başkanlığı tarafından onaylandı. Kararda; profesörlük kadrosuna atanma işlemi geri alınan Altunkaya'nın doçent olarak atanmasına yönelik Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu'na ait teklifin, YÖK Yürütme Kurulu tarafından yapılan toplantıda uygun bulunduğu bildirildi.

NELER OLMUŞTU

Mehmet Altunkaya'nın akademik ünvanları hak ederek almadığı, koşulları sağlamadığı halde sahte belge düzenleyip idareyi kandırdığına yönelik hakkında yapılan bir şikayette, 'Doç. Dr. Mehmet Altunkaya, Fitness Sözleşmesi, Sayram, Konya 2015' künyeli kitabın, Hans Geisler'in 'Die Erstlaufzeit beim Fitnessvertrag-Hamburg 2008' künyeli kitabının Türkçeye özensiz çevirisinden ibaret olduğu belirtildi. Çeviri olduğu anlaşılmasın diye bazı kısımlara Türk hukukundan genel bilgiler eklendiği ve genel kaynaklara atıf yapıldığını kaydeden şikayetçi ancak bu eklemenin kitabın yüzde 1'i bile olmadığı, kitabın içeriğinin büyük oranda aynen çevrildiği, dipnotların bile büyük oranda aynen aktarıldığını öne sürdü.

AĞIR İNTİHAL VE KÖTÜ ÇEVİRİ ŞİKAYETİ

Ağır intihal ve çeviri programı kullanıldığı da belirtilen kitabın yüzde 99'unun kötü çeviri yoluyla oluşturulduğunu, objektif ve gerçek bir bilim insanının kolayca tespit edebileceği de ifade edilen şikayet üzerine Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında oluşturulan bilirkişi heyeti, iddialara ilişkin inceleme yaptı. İncelemelerde; Altunkaya'nın profesörlük kadrosuna atanmasında kullanılan bir makalenin gerçekte hiç yayımlanmamış olduğu, diğer makalenin de kadroya atanmak için aranan özellikleri taşımadığı halde taşıyormuş gibi gösterildiği belirlendi.

'AŞIRI YARARLANMIŞ OLABİLİRİM'

Soruşturma kapsamında sözlü ve yazılı savunmada bulunan Mehmet Altunkaya ise kitabın Türkiye'de daha önce yazılmamış konu olduğunu, Almanca kaynaklardan çokça faydalandığını, söz konusu eserle tematik benzerlikler ve paralellik olduğunu kaydetti. Altunkaya ifadesinde, "Aşırı yararlanmak vardır. Bu etik ihlal değildir. Çok önemli kaynak olduğu için yararlandım. Türk hukukunda böyle bir eser yoktu. O yıllarda çeviri programı bulunmuyor. YÖK Üretken Yapay Zeka (ÜYZ) rehberinde, 'çeviri yapabilirsin ama kontrol et' denilmektedir. Bilimsel araştırmalarda ÜYZ kullanılsa bile bu etik ihlal denilmemektedir. Eksik atıf yapmış olabilirim, kusurlu olabilirim. Kusurlu olmak, etik ihlal sayılamaz. Aşırı yararlanmış olabilirim ama intihal değildir" dedi.

'BASILMADIĞINI YENİ ÖĞRENDİM'

Böyle bir konu nedeniyle kurul üyelerinin karşısına çıkmaktan dolayı çok üzgün olduğunu söylediği ifadesinde Altunkaya, "3 Temmuz 2015'te profesör kadrosuna başvurdum. Hukuk dergisinde 2 adet yayımlanacağı belirtilen yayınların, 'yayınlanacaktır' denilmesi yetiyordu eskiden. Hukukta yemin de bir delildir. Bu sorunları ben yeni öğrendim. Basılmadığını yeni öğrendim. İş dosyaları yoğunluğundan bu konuları araştırmadım, aklıma da gelmedi. Bu yayınların basılmadığını yeni öğrendim, bilmiyordum. Kastım kesinlikle yoktur" diye konuştu.

BİR MAKALESİ DE HAKEMSİZ DERGİDE ÇIKMIŞ

Almanca makalenin 2013 yılında yayımlandığını söyleyen Altunkaya, derginin hakemli-hakemsiz olduğunu sorgulamadığını belirterek, "Çok önemli bir dergi olduğu için hakemli olmayacağı aklıma dahi gelmedi. Puanlamada çok az yer alıyor. Sadece 7 puan için böyle bir kasıt içerisinde bulunmam mümkün değil. Olsa olsa ihmali bir davranıştır. Bu da etik ihlal olarak nitelendirilemez" dedi.

İŞLEMİ GERİ ALINDI

Soruşturma neticesinde Üniversite Yönetim Kurulu, 22 Mayıs 2025 tarihinde Mehmet Altunkaya'nın profesörlük kadrosunun iptaline karar verdi. Kararda; Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı profesörlük kadrosuna 14 Ağustos 2015 tarihinde atanan Altunkaya'nın, asgari koşullar bakımından aranan nitelikte ve sayıda yayınları içermediğinden kadroya atanma şartlarını taşımadığına dikkat çekildi. Ayrıca 'en az yayın' koşulunu sağlamak için idareyi yanılttığı, kasıtlı ve bilinçli menfaat elde etmek için başvuruda bulunduğu, açık hatalı idari işlem sonucunda gerekli şartları taşımadığı halde profesörlük kadrosuna atandığının tespit edildiği belirtildi. Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu oy birliğiyle aldığı kararda; Altunkaya'nın 12 Ağustos 2015 tarihli profesörlük kadrosuna atanmasına yönelik işlemi geri aldı.