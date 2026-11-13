Meke Gölü'nü canlandıracak projede yılda 1,2 milyar litre su hedefi öngörülüyor - Son Dakika
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Meke Gölü'nü canlandıracak projede yılda 1,2 milyar litre su hedefi öngörülüyor

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Meke Gölü\'nü canlandıracak projede yılda 1,2 milyar litre su hedefi öngörülüyor
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COP31 kapsamında açıklanan projeyle Konya'daki Meke Gölü'ne her yıl 1,2 milyar litre su kazandırılması hedefleniyor. COP31 Başkanı Bakan Murat Kurum, projenin gölü yeniden ışıldatarak dünyaya ilham kaynağı olmasını amaçladığını söyledi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), kuraklık nedeniyle büyük ölçüde kuruyan ve 'dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen Konya'daki Meke Gölü'nün yeniden canlandırılması için önemli bir proje açıklandı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, göle yılda 1,2 milyar litre su kazandırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Meke Gölü yeniden ışıldasın, tüm dünyaya ilham kaynağı olsun" dedi.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31'in beşinci gününde, Sıfır Atık Müzesi'nde 'COP31 Türkiye Platformu Duyurusu ve Uluslararası Kuruluşlarla İmza Töreni' düzenlendi. Programa; COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileri, büyükşehir ve il belediye başkanları katıldı. Kurum, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele eden şehirlerin altyapı yatırımlarını desteklemek amacıyla hazırlanan Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformu'nu kamuoyuna duyurdu.

MEKE GÖLÜ'NE SU

Dünya Bankası ile Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi kapsamında 197 milyon avroluk alt kredi anlaşması imzalanacağını açıklayan Bakan Kurum, bu çerçevede yerel yönetimlerle önemli çevre projelerinin hayata geçirileceğini söyledi. Konya'daki Meke Gölü'nün yeniden canlandırılması için yürütülecek çalışmalara değinen Kurum, göle her yıl 1,2 milyar litre su kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Kurum, "Meke Gölü yeniden ışıldasın. Tüm dünyaya ilham kaynağı olsun" diye konuştu.

BEYŞEHİR'E SU

Beyşehir Gölü'ne yönelik projeyi de açıklayan Kurum, yaklaşık 5 bin hanenin günlük yaşamından kaynaklanan atık suların arıtılarak yılda 712 milyon litre suyun güvenli biçimde doğaya kazandırılacağını söyledi. Su güvenliği ve verimliliği kapsamında içme suyu şebekelerindeki kayıp ve kaçakların azaltılması, kanalizasyon, yağmur suyu ve atık su arıtma yatırımlarının geliştirilmesinin planlandığını belirten Kurum, belediyelerin uluslararası finansman kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılacağını ifade etti.

DİRENÇLİ ŞEHİRLER

İklim değişikliğinin etkilerini en fazla hisseden kurumların yerel yönetimler olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, Antalya'daki büyük orman yangınlarını, İzmir'deki afetleri, Edirne'deki aşırı yağışları, Gaziantep'teki depremleri ve Konya'daki kuraklık sorununu örnek gösterdi. Kurum, ihtiyaç sahibi ülkelerin iklim finansmanına adil biçimde erişebilmesi gerektiğini belirterek, bu alanda somut sonuçlar elde edilmesinin önemine dikkati çekti. İLBANK koordinasyonunda Dünya Bankası ve BM-Habitat'ın desteğiyle hazırlanan Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformu'nun şehirlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artıracak yatırımlara destek sağlayacağını kaydetti.

9 İLDE YATIRIM

Asya Kalkınma Bankası ile 150 milyon avroluk yenilenebilir enerji projesinin de kamuoyuna duyurulduğunu açıklayan Kurum, Hatay, Malatya, İstanbul, Tokat, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'in de aralarında bulunduğu 9 ilde toplam 186 megavat gücünde güneş ve rüzgar enerjisi santralleri kurulmasının planlandığını belirtti. Kurum, projelerle yaklaşık 320 milyon kilovatsaat temiz enerji üretilmesinin, 120 bin ton sera gazı emisyonunun önlenmesinin, yaklaşık 150 bin hanenin elektrik tüketimine karşılık gelen enerji sağlanmasının ve 800 milyon litre su tasarrufu elde edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Kurum, çevresel faydanın yaklaşık 6 milyon ağaca eşdeğer olacağını da ifade etti.

FİNANSMAN DESTEĞİ

Avrupa Yatırım Bankası ile şehir iklim finansmanı konusunda iş birliği yapılacağını belirten Kurum, bu kapsamda İLBANK'ın iklim dostu kentsel altyapı yatırımlarını hazırlama, değerlendirme ve finansmana erişim kapasitesinin güçlendirileceğini söyledi. Kurum, Türkiye'nin şehircilik alanındaki deneyimini uluslararası ortaklarla güçlendirirken geliştirilen modellerin başka ülkelerle de paylaşılmasının amaçlandığını kaydetti.

ANTALYA HEDEFİ

COP31'de somut sonuçlar elde edilmesi gerektiğini belirten Bakan Kurum, "COP31 sonrasında uyumla ilgili, azaltımla ilgili, finansmanla ilgili ve işin sonunda şu kadar emisyonu azalttık diyeceğimiz iradeyi hep birlikte ortaya koyalım. Hep birlikte çocuklarımıza, insanımıza güzel bir gelecek bırakalım" dedi. Kurum, COP31 Başkanlığı olarak amaçlarının Antalya'da uygulamaya dönüşen iş birlikleri, finanse edilen projeler ve insanların hayatına dokunan sonuçlar ortaya koymak olduğunu belirterek, "Antalya'yı küresel iklim uygulamaları başkenti yapmaktır" diye konuştu.

BAŞKANLARLA

Programın ardından Bakan Kurum, Edirne, Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, İzmir ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu farklı şehirlerden belediye başkanları ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle toplu fotoğraf çektirdi. Etkinlikte uluslararası finans ve şehircilik kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

Kaynak: DHA
Murat KurumPolitikaGüncelEnerjiKonyaCOP31ÇevreSon Dakika

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