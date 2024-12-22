Mektebim Koleji Tokat Kampüsü Lansmanını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Mektebim Koleji Tokat Kampüsü Lansmanını Gerçekleştirdi

Mektebim Koleji Tokat Kampüsü Lansmanını Gerçekleştirdi

Mektebim Koleji, Tokat Kampüsü'nün lansmanını düzenleyerek eğitimdeki yenilikçi yaklaşımlarını tanıttı. Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, gelecekteki eğitim ihtiyaçlarını vurgulayarak, yapay zekanın etkilerini ve bu doğrultuda eğitimi nasıl şekillendireceklerini anlattı.

22.12.2024 09:49  Güncelleme: 10:01
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MEKTEBİM Koleji, kampüs ağına eklediği Tokat Kampüsü'nün lansmanını gerçekleştirdi. Mektebim Koleji Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, "Çocuklarımızı 10 sene 20 sene sonraya hazırlıyoruz. O zaman şimdiden bizim bazı şeyleri çocuklarımızın eğitiminde değiştirmemiz lazım. Bizler öğretmeniz diyoruz ya bizler mimarız eğitimi tasarlıyoruz" dedi.

Mektebim Koleji, kampüs ağına Tokat'ı da ekledi. Tokat Kampüsü'nün lansmanı, bir otelin konferans salonunda gerçekleşti. Katılımın yoğun olduğu lansmana, kampüs kurucuları, Mektebim Koleji yöneticileri, veliler ve çok sayıda konuk katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan lansmanda konuşan Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, Mektebim'i 2011 yılında İstanbul'da kurduklarını ve 13 yıl içinde Türkiye'de 50'de yakın kampüslerinin olduğunu, geçtiğimiz yıl İngiltere Manchester'da ve Özbekistan'da 2 okul açtıklarını söyledi.

Gelişmelerin eğitimden bağımsız olmadığını söyleyen Kalko, "Eğitim hayattan bağımsız değil. Eğitim hayatın tam da içinde. Yani hayat bu kadar hızlı değişiyorken eğitimin gereklerinin değişmemesi mümkün değil. Şu anda yapay zeka diye bir kavram son 4-5 yıldır. Bugün telefonumuza bir yapay zeka yükleyin, sorduğunuz soruların yüzde 99'nu cevaplıyor. Önemli bir rakibimiz var. Onun için artık kendimizi güçlendirmemiz lazım. Bundan 20 sene sonra dünyada birçok mesleğin olmayacağı düşünülüyor. Mesela diyorlar ki bundan 20 sene sonra muhasebecilik mesleği olmayacak deniliyor. Bundan 20 sene sonra bankacılık mesleği olmayacak deniliyor. Bundan 20 sene sonra avukatlara az ihtiyaç kanılacak deniliyor. Peki bu işleri kim yapacak. Yapay zeka yapacak. Biz çocuklarımızı ne zamana hazırlıyoruz. 10 sene 20 sene sonraya hazırlıyoruz. O zaman şimdiden bizim bazı şeyleri çocuklarımızın eğitiminde değiştirmemiz lazım. Bizler öğretmeniz diyoruz ya, bizler mimarız eğitimi tasarlıyoruz" dedi.

Tokat'ta nitelikli ve çağdaş eğitimin öncüsü sorumluluğuyla hareket ettiklerini söyleyen kampüsün kurucu temsilcisi Şevki Güler ise geleceğin mimarlarının eğitimciler olduğunu belirterek eğitimde sürekli gelişimin ve yenilenmenin önemini dile getirdi. Güler, "Tokat'ta kaliteli bir eğitim hizmeti veriyoruz. Bugün burada Mektebim Kolejine dahil olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Mektebim Koleji Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko'nun vizyonerliğinde yaptığımız güç birliğiyle 21'inci yüzyılın yetkinliklerine sahip dünya vatandaşı bireyler yetiştirme amacıyla eğitime değer katacak büyük hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Lansmanda söz alan Mektebim Koleji Tokat Kampüsü Genel Müdürü Mustafa Ateş de Tokat'ta 30 yıllık eğitimcilik deneyimlerini ulusal uluslararası ölçeğe taşımak amacıyla kendisini sektörde kabul ettirmiş olan Mektebim Koleji gibi bir markayla güç birlikleri kurduklarını dile getirdi.

Atatürk'ün izinde daima geleceğe yön veren nesiller yetiştirme sorumluluğuyla hareket ettiklerini söyleyen Mektebim Koleji Tokat Kampüsü Eğitim Koordinatörü Harun Ağdaş ise geleceği eğitimcilerin şekillendireceğini belirterek eğitimde sürekli gelişimin ve yenilenmenin önemini aktardı.

Mektebim Koleji Tokat Kampüsü Lansmanı, Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko'nun kampüs yöneticilerine rozet takma töreniyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mektebim Koleji Tokat Kampüsü Lansmanını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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