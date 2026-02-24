Melek Baykal ve Mehmet Atay'dan Tiyatroya Davet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Melek Baykal ve Mehmet Atay'dan Tiyatroya Davet

Melek Baykal ve Mehmet Atay\'dan Tiyatroya Davet
24.02.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta sanatçılar 'Konken Partisi' ile Ankara'da sahne aldı, tiyatroseverlere oyunlara sahip çıkma çağrısı yaptı.

Tiyatronun iki usta ismi Melek Baykal ve Mehmet Atay, güldürürken düşündüren komedi oyunu "Konken Partisi" ile yıllar sonra seyircinin karşısına Çankaya Sahne'de birlikte çıktı.

Nedim Saban'ın kurucusu olduğu ve Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı Tiyatrokare yapımı, Amerikalı yazar Donald Coburn'un Pulitzer Ödüllü eseri "Konken Partisi", Mehmet Atay'ın sahibi olduğu Çankaya Sahne'de Ankara galasını yaptı.

Usta sanatçılar, oyunun Ankara galası öncesi AA muhabirine, oyuna ve tiyatroya ilişkin açıklamada bulundu.

Devlet Tiyatrolarından (DT) emekli olan Melek Baykal ve Mehmet Atay, Ankara Devlet Konservatuvarından yeni mezun tiyatrocular olarak DT'de 1982'de Alejandro Casona'nın "İlkbaharda İntihar Yasak" oyununda aynı sahneyi paylaştıklarını ve ayrı şehirlerde yaşamaya başladıktan sonra bir araya gelmediklerini söyledi.

Melek Baykal, Atay'ın Ankara'da Çankaya Sahne'yi kurmasının çok güzel olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Baykal, "Nedim bana Konken Partisi oyununu getirdi. Hiç istemiyordum yeni bir oyunda çalışmayı. Çünkü, zaten iki oyunum var omzumda. Hala da oynuyor oyunlar. Çok üstüme gelince, dedim ki 'Bir tek şartla oynarım. Mehmet Atay'ı bul getir, onunla oynarım' dedim. Çünkü Mehmet Atay'ın çok yoğun olduğunu bildiğim için nasıl olsa kabul etmeyecek diye düşündüm. İki gün sonra Nedim, 'Mehmet Atay tamam dedi' diye söyleyince, artık yapacak bir şey kalmadı. Yıllarda iyi ki birlikte çalıştık. Çok mutluyuz, güzel bir oyun çıktı." ifadelerini kullandı.

Melek Baykal'dan Ankaralılara "tiyatrolarına sahip çıkma" çağrısı

Baykal, Mehmet Atay'ın Çankaya Sahne'de oynadığı oyunların hepsinin kült ve başarılı eserler olduğunu belirterek, Ankaralı tiyatroseverlere Başkentteki özel tiyatrolara sahip çıkması çağrısında bulundu. Melek Baykal, şunları söyledi:

"Ankara benim için çok değerli ve çok özel bir yer. Beni Ankaralı biliyorlar ama ben İstanbulluyum. Ama benim bütün eğitim hayatım, konservatuar hayatım burada, Ankara'da geçti. Okul bittikten sonra yıllarca Ankara'da yaşadım. Birikmiş çok anım var Ankara'da ve bu şehirden ben asla vazgeçmiyorum. Hatta zaman zaman şartlarım keşke el verse ve tekrar Ankara'ya dönme şansım olabilse' diye düşünebiliyorum. Ankara seyircisi çok özel bir seyircidir ve bütün tiyatrocuların aslında korkulu rüyasıdır. Çok anlayan, çok bilen, iyi bir tiyatro izleyicisi vardır Ankara'da. Ama benim son zamanlarda gördüğüm bir şey var. 'Ankara seyircisi tiyatrodan biraz uzaklaştı mı acaba' diyorum. Bunu yapmasınlar. Ankaralılar ne olur, Ankara'daki tiyatrolara sahip çıkalım. Çünkü, Ankara özel bir yer. Sizler sahip çıkacaksınız. İstanbul'dan gelen oyunlar değil sadece. Ankara'da o kadar güzel sahneler, oyunlar var ki. Mesela Çankaya Sahne'nin bünyesinde o kadar değerli oyunlar, güzel şeyler yapılıyor ki, seyirci bırakmamalı, sahip çıkmalı. Mesela Ankara seyircisi, İstanbul'dan gelen oyunları tamamen dolduruyor. Ama niye Ankara'daki oyunları fazla tercih etmiyor, etmeli muhakkak."

"Tiyatroda seyircinin soluğunu yüzümde, üstümde hissediyorum"

İstanbul'un tiyatro potansiyelini de yaratanın Ankara olduğunu belirten Baykal, "Ankara yetiştiriyor, pişiriyor, İstanbul kapıyor. Ne olur sevgili Ankaralılar, ben yıllarımı verdim tiyatroya, bu duruma şahidim, Ankara tiyatrolarına sahip çıkmıyor ve bu beni çok üzüyor." diye konuştu.

Baykal, dizi, sinema ve tiyatroda yaptıkları her işin sorumluluğunu omuzlarında taşıdıklarını ifade ederek, en çok tiyatroda olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Melek Baykal, "Tiyatroda seyircinin soluğunu yüzümde, üstümde hissediyorum. Bana bambaşka duygular veriyor. Sinemada ya da dizide böyle bir şey yok. Orada siz yönetmenin elindesiniz. Tiyatro er meydanı. Siz buraya çıktığınız anda artık ne yönetmen var, ne başka biri var, kimse yok. Partnerim ve ben varım. Onun için tiyatro tabii ki çok özel." ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda verdiği bir röportajın da yanlış anlaşıldığını aktaran Baykal, "Akasya Durağı dizisi tekrar başlıyormuş galiba. Ben bu konuda 'Akasya Durağı'ndan teklif geldi, oynamayacağım' demedim. Dedim ki 'Farklı bir diziden teklif geldi geçenlerde bana ama ben kabul etmedim. Çünkü, tiyatroyu çok seviyorum. Akasya Durağı'nı da severek yapmamıştım. 'Affımı istemiştim rahmetli Türkan İnanoğlu'ndan' diye bir röportaj verdim. Ama bana teklif gelmiş ve ben reddetmişim gibi konuşuldu. Dizide de bizim bir çocuğumuz vardı, ona da üzüldüm. Keşke başka türlü var olabilseydi. Ben de onun önünde şapka çıkarsaydım." değerlendirmesinde bulundu.

"Konken Partisi hayata dair çok güzel mesajlar veriyor"

Mehmet Atay da Nedim Sabah tarafından Konken Partisi oyununda oynama teklifi geldiğinde, Melek Baykal ile oynamak için tüm yoğunluğuna rağmen bütün şartları zorladığını kaydetti.

Atay, Çankaya Sahne'nin 10 kadar oyunu olduğunu, dizilerden de kendisine teklifler geldiğini ama maalesef kolay kolay projelere katılamadığını söyledi.

Baykal ile birbirlerini tolere etmeyi başardıklarını, kendisinin de oyun için İstanbul'a gidip gelmeyi göze aldığını belirten Atay, "Biraz yorgunluk oldu tabii. Ama ortaya güzel bir şey çıktı. Birlikte oynamaktan mutluyuz. Biz kendimiz zaten çok eğleniyoruz, üzülüyoruz da. Bazen sahnede acı çekiyoruz, hüzünlü oluyor bizim için ama işimiz bu. Seyirciden beklediğimiz empatiyi çok yoğun sahnede yaşıyoruz." dedi.

Komedi oyunu oynamanın tiyatrocu için zevkli olduğuna değinen Atay, şunları kaydetti:

"Güldürmeye, daha çok eğlendirmeye yönelik komedi çok fazla var. Ama bu bir seçim meselesi. Biz bu tür oyunları pek yapmak, değerlendirmek istemiyoruz. Biz, bir şey de söylesin istiyoruz. Bir zaman dilimini, bir kültürü, bir unsuru seyirciye tanıtmak bir hedeftir. Bunu gözetebilecek oyunları yapmayı burada tercih ediyoruz. Nedim'in de tercihleri genellikle öyle. O yüzden buluşabildik zaten. Bu oyun elime daha önce geçmiş olsaydı, sahneye koymaktan tereddüt etmezdim. Konken Partisi gerçekten çok güzel bir oyun. İlla oyunların politik mesajlar vermesi gerekmiyor, insani mesajlar o çok önemli. Konken Partisi, hayata dair çok güzel mesajlar veriyor. Tiyatroseverler hiç yadırgamayacak oyunu. Sahnedeki insanlar sizin çevrenizde yaşayan insanlar gibi. Dolayısıyla özdeşlik kurmada, empati geliştirmede çok zorluk çekmeyecekler."

"Birlikte oynamaktan mutluyuz"

Tiyatrokare ile Çankaya Sahne'nin bir araya gelmesinin tesadüflerle olduğunu belirten Atay, Çankaya Sahne'nin Ankara ile sınırlıyken, bu oyun ile Türkiye'de ismini duyurabilme şansı bulduğunu söyledi.

Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki tiyatronunun bu kardeşliği sürdürmesi de mümkündür. Bazen konuşuyoruz. İki kardeş tiyatro bir araya gelirse, acaba yeni şeyler de yaratır mı diye dünüşünüyoruz. Bunu önümüzdeki projeler gösterecek. Türkiye'de özel tiyatroların durumu pek parlak değil. Yerleşik tiyatrolar, işletme sorumluluğu da olan tiyatro teşekkülleri alarm veriyor. Dolayısıyla, önümüzdeki günler gösterecek ne yapacağımızı, ne kadar proje yapacağımızı, o projeye ne olabileceğini. Şartlar çok zor artık. Bekleyeceğiz bakalım."

Fonsia ve Weller Konken oynarken düşündürüyor

Güldürürken, düşündüren Konken Partisi, hayatlarının sonbaharında tesadüfen yolları kesişen Fonsia ve Weller'in zamanlarını konken partileriyle geçirirken bir anda tüm hayatlarını masaya yatırmasını konu ediyor.

Dekor tasarımında Barış Dinçel, kostüm tasarımında Başak Özdoğan, ışık tasarımında Osman Aktan imzası taşıyan oyunu Nedim Saban yönetiyor.

Kaynak: AA

Melek Baykal, Mehmet Atay, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melek Baykal ve Mehmet Atay'dan Tiyatroya Davet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Taraftarın tesisi basması sonrası çıktıkları ilk maçta şov yaptılar Taraftarın tesisi basması sonrası çıktıkları ilk maçta şov yaptılar
Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden ’’İBB dosyasıyla birleşsin’’ talebi CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden ''İBB dosyasıyla birleşsin'' talebi
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak 100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
DEM Parti’den isim ve kadro değişikliği iddialarına yanıt DEM Parti'den isim ve kadro değişikliği iddialarına yanıt
Spalletti’nin kaderi Galatasaray’a bağlı Spalletti'nin kaderi Galatasaray'a bağlı

12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:26
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:10
Bahçeli’den Hacıosmanoğlu’na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
10:57
Mustafa Sandal’ın kayınpederinin mal varlıklarına tedbir konuldu
Mustafa Sandal'ın kayınpederinin mal varlıklarına tedbir konuldu
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
10:39
Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı
Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı
10:26
Amedspor’a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor
Amedspor'a hayat veren Felix Afena Gyan: Her biji Amedspor
10:17
Hamaney’in konutunda silah sesleri ABD’den önce tetiğe bastılar
Hamaney'in konutunda silah sesleri! ABD'den önce tetiğe bastılar
10:01
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü
09:51
Tam Çin işkencesi İstanbul’da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
Tam Çin işkencesi! İstanbul'da öldürülen iş insanına yaptıkları inanılmaz
09:47
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
Pedofil milyarderin uçağı bakın hangi ülkede bulundu
08:40
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
Tüm dünyaya yetecek altın keşfedildi! Ülkeyi ihya edecek dev rezerv
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:09:42. #7.12#
SON DAKİKA: Melek Baykal ve Mehmet Atay'dan Tiyatroya Davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.