Memur-Sen\'den Toplu Sözleşme Talepleri

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 8'inci dönem Toplu Sözleşme'ye ilişkin, "Bu, ekonomik tartışmaların gölgesinde yapılan bir toplu sözleşme olacak. Bizim bütün amacımız, bütün gayretimiz, sizler de yakından biliyorsunuz, emekçilerin milli gelirden düzgün pay almasıdır" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, konfederasyon genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda, 8'inci dönem Toplu Sözleşme çalışmaları, 'Aile Yılı' kapsamındaki öneriler ve 15-16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 'Aile ve Medya' konulu uluslararası sempozyumun detayları konuşuldu. Ali Yalçın, sempozyum sonrasında tüm gündemlerinin tamamen toplu sözleşmeye yönelik olacağını söyledi. Ağustos ayında 8'inci dönem Toplu Sözleşme'nin yapılmış olacağını söyleyen Yalçın, "Bu, ekonomik tartışmaların gölgesinde yapılan bir toplu sözleşme olacak. Bizim bütün amacımız, bütün gayretimiz, sizler de yakından biliyorsunuz, emekçilerin milli gelirden düzgün pay almasıdır. Bütün derdimiz, tasamız bu. Onun için sendikalar özelde üyelerinin ekonomik, sosyal, mali haklarını iyileştirmek üzere kurulmuş olan yapılardır. Biz; kamu görevlilerinin, kamu çalışanlarının ekonomik, sosyal, mali haklarını iyileştirmek, özlük özgürlük alanlarını genişletmek için mücadele ediyoruz" dedi.

'KADIN VE ÇOCUKLARA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ VAR'

Toplu sözleşme dönemine giderken çalışanlara ilişkin, özellikle kadın ve çocuklara ilişkin bazı teklif ve taleplerinin olduğunu vurgulan Yalçın, "Kadın kamu görevlerine yönelik, '10 başlıkta taleplerimiz' diye Aile Bakanıyla yaptığımız görüşmede de Çalışma Bakanıyla yaptığımız diplomaside de kamuoyuna yönelik yaptığımız açıklamalarda da ifade ettiğimiz bazı hassas noktalar söz konusu. Bunları toplu sözleşme masasına da taşımış olacağız" diye konuştu.

'TEŞVİKLERİ ARTIRMAK İÇİN GAYRETİMİZ OLACAK'

Yalçın, Türkiye'nin en büyük sermayesinin, iyi yetiştirilmiş ve iyi eğitilmiş nüfus olduğunu belirterek, "Nüfusun devamlı teşvik edilmesi ve bu coğrafyada var olmanın bedeli her zaman var. Onun için nüfus düştüğü zaman tehlikeye girmiş oluruz. Bu açıdan 2025'te doğan her çocuk için 5 bin TL teşvik, ikinci çocuğa 5 yaşına kadar 1500, üçüncü çocuk ve sonrası için de 5 yaşına kadar her ay 5 bin TL aileye yardım yapılacak olması önemli bir adım. Fakat bunu söylerken 2024'te doğmuş daha öncesi doğmuşlar için birinci çocuğa 506, öbürüne 253, diğerine 253 toplasan 3'üne bin TL etmeyen bir rakam var. Bunun da tam toplu sözleşme konusu olduğunu, toplu sözleşme masasında bunları artırmak konusunda bir gayretimizin olacağını buradan ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUK SAYISINA GÖRE EMEKLİLİK GÜN SAYISINDA DÜŞÜŞ TALEBİ'

Eş ve aile yardımının düzenlenmesi ve arttırılması gerektiğini söyleyen Ali Yalçın, " Çocuk, bakımı hakikaten maliyetli bir iş. Bez parasından ek gıda takviyesine varana kadar, bu anlamda ailelerin zorlanmaması gerekiyor. Teşvikler boyutuyla prim desteği, emeklilik yaşı indirimi gibi bazı adımların atılmasına özellikle ihtiyaç var. Çocuk sayısına göre ilave prim gün sayısı, yani 'yıpranma' dediğimiz, memurlara bu anlamda prim gün sayısında bir özendirme yapılmalı. Birinci çocuk için 120, ikinci çocuk için 240 çocuk ve üçüncü çocuk ve sonrası için 360 gün yıpranma olarak emekliliğinde bir düşüş yapılması, gün sayısı olarak düşülmesi gerekiyor. Bu açıdan bunu önceden ifade etmiştik. 'Her çocuk için 2 yıl yaş indirimi yapılmalı' diye de o süreçte cümle kurmuştuk zaten. Şimdi aile konusunu önemsiyorsak, aile dostu bazı politikalara ihtiyaç var. Yani Anadolu'da, 'Kuru kuruya kurbanın olayım' derler. Yani aile uzaktan güzelleme yaparak olacak bir şey değil. Konuya ilişkin, hakikaten sahici dokunuşlara ihtiyaç var" dedi.

Yalçın ve Sıdıka Aydın ayrıca; haftalık çalışma saatinin 32 saate düşürülmesi ve çalışma gününün 4 güne indirilmesi, yıllık izin sürelerinde çocuk sayısına göre ilave gün eklenmesi, yarı zamanlı çalışma mevzuatının hayata geçirilmesi, analık izninin 52 haftaya çıkarılması, doğum yardımı ve süt izninin arttırılması, kreş yardımının yapılması, babaların izin haklarının düzenlenmesi ve gençlere evlilik ödeneği verilmesi gibi taleplerini dile getirdi.