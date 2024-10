Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 5\'nci Patifest\'te Can Dostlar ile Bir Araya Geldi

Güncel

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye tarafından bu yıl 'Yaşamı Sahiplen' temasıyla 5'ncisi gerçekleştirilen 'Mersin Patifest'e katılarak, can dostlarla bir araya geldi. Başkan Seçer, Ağustos ayında başlattığı 'Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyasını hatırlatarak, sahiplenme çağrısında bulundu.

FestivalePatifest'e köpeği Karamel ile birlikte katılan Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu'nun eğlenceli şarkıları ve marşları eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde hayvanseverlere eşlik etti. Yürüyüşün ardından ilk olarak kurumsal sahiplendirme videosu izlendi ve ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Ağustos ayında 'Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den kampanyasını başlattıklarını hatırlatan Seçer, kampanya ile vatandaşların, kurum ve kuruluşların, belediye bakım evlerine toplanan can dostları sahiplenmelerini amaçladıklarını söyledi. Kampanya başladığından bu yana MESKİ ve Mersin Büyükşehir'e ait dairelerin yerleşkelerinde 73 can dostun sahiplenildiğini aktaran Seçer, toplamda ise 154 köpek ve 44 kedi olmak üzere 198 hayvanın kurum, kuruluş ve vatandaşlar tarafından sahiplenildiği bilgisini verdi.

"Bugüne kadar 31 bin 496 köpeğimizi kısırlaştırdık"

Başkan Seçer konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz canların uyutulmasını kabul etmiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; bütün bunları önlemek, bu konuda muzdarip olan, canı yanan vatandaşları da rahatlatmak ama sokaktaki canların dostu olduğunu söyleyen sizler gibi yurttaşlarımızı da rahatlatacak, onların tırnağına taş değirmeyecek tedbirler alacağız. Çocuklarımızı çok iyi yetiştirmek durumundayız. Buradan bu vesileyle ailelerimize seslenmek istiyorum; devletin sağladığı imkanları, belediyelerin sağladığı imkanları; ki bu imkanlar sizlerin parasıyla sağlanıyor; en iyi şekilde kullanın, çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almalarını sağlayalım. Geleceğimiz daha aydınlık olsun. Çocuklarımızı seviyoruz.

Biz Büyükşehir Belediyesi olarak çok laf değil, çok iş üretmek istiyoruz. Hiçbir bahaneye de sığınmıyoruz. 'İmkanımız, bütçemiz, paramız yok' demeyiz, Her şeyimiz var. Biz Mersiniz, güçlüyüz, biriz, beraberiz. Mersin'de bugüne kadar 31 bin 496 can dostumuzu kısırlaştırdık ve 30 bin 571'ini alındığı ortama geri bıraktık. Bu yasaya uymazsak bazı müeyyideler var. Tabi bu tehditvari yasalarla kimse bizi doğru bildiğimiz yönden şaşırtamaz. Biz hayvanların uyutulmasına, diğer bir deyimle ötenaziye maruz bırakılmasına karşıyız. Parlamento, birinin ruhunu okşayan, diğerini üzen yasalardan kaçınmalı; ki artık Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle aslında birçoğumuzun beğenmediği konular yasalaşıyor. Türkiye'nin parlamenter sisteme geçerek bu anti demokratik durumdan bir an önce kurtulacağını umut ediyoruz vel bu konuda da mücadele veriyoruz zaten.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; canı yanan vatandaşları da rahatlatmak ama sokaktaki canların dostu olduğunu söyleyen sizler gibi yurttaşlarımızı da rahatlatacak, onların tırnağına taş değirmeyecek tedbirler alacağız. Herkesi anlıyoruz. Herkesi anlayışla karşılıyoruz. Herkesin 'teşekkür ederim' dediği bir çalışma yürütmek zorundayız.

"2026 yılı sonuna kadar da gösterdiğimiz hedefi gerçekleştireceğiz"

Sizleri sahiplendiğiniz can dostlarıyla baş başa bırakmıyoruz. 2 yıl süreyle günlük kuru mama, 3 ayda bir iç ve dış parazit uygulaması, yılda 1 kuduz aşısı, 6 ayda bir pet kuaför hizmeti verelim. Yakışıklı olsun, güzel olsun, kuaför de bizden olsun. Mersin Veteriner Hekimler Odası'yla da bir protokol yaptık ve odaya üye klinikler, vatandaşlarımızın bizden sahiplendikleri can dostların tedavisi için yüzde 25 indirim yapacaklar. Destekleri için Veteriner Hekimler Odası'na, Sayın Bektaş Başkan'ın nezdinde bütün hekimlere teşekkür ediyoruz. Bunu başaracağız. Bugüne kadar nasıl başarılı çalışmalarımız olduysa 2026 yılı sonuna kadar da gösterdiğimiz hedefi gerçekleştireceğiz.

Bakın ne kadar huzurlu bir kentte yaşıyoruz. Şöyle çevreme bakıyorum, herkes güven ve huzur içerisinde. Bundan yaklaşık 5,5 yıl önce Mersin'de bir şey değişti, o bir şeyle beraber çok şey değişti. Çünkü bu şehre huzur, birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik geldi. Bundan daha büyük servet, daha büyük bir proje, daha büyük başarı olabilir mi? Bunu hep beraber yaptık. Bundan daha büyüğü yok. Bunu devam ettireceğiz. Birliğimizle beraberliğimizle Mersin'i dünyanın saygın kentlerinden birisi haline getireceğiz."

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Mersin İl Temsilcisi Ayhan Demir, Başkan Seçer'e Patifest'i Türkiye'ye örnek olacak şekilde düzenlediği için teşekkürler ederek, "Yaşamı Sahiplen adıyla düzenledikleri kampanyaya teşekkürlerimizi sunup, sonsuz destek veriyoruz. Türkiye'de ilk defa bir belediye başkanı makamında bir köpek bakıyor. Bu çok kayda değer ve önemli. Biz Mersin'de ilk günden yaptığı açıklamadan dolayı Vahap Başkanımızla çok gurur duyduk ve geceleri evimizde rahat uyuduk. Çünkü Sayın Başkanımız 'toplama yapmayacağız' dedi ve sözünün arkasında durdu. Biz diyoruz ki Mersin öldüren değil, Vahap Seçer'le yaşatan şehir olacağız, yaşatacağız, yaşatmaya devam edeceğiz. İnadına sahipleniyoruz. Biz Vahap Seçer'le Mersinli olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Festivale katılan hayvanseverler de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin patili dostlar için çok önemli bir işe imza attığını söyleyerek şöyle konuştu:

- Pınar Şanlı: "Bizim içinde çok kıymetli oldu. Oğlumuzda engelli bir çocuk, her türlü kabulümüz. Bu köpeğimize de bir anne-baba, bir aile olacağız. Hiç kimsenin gözü arkada kalmasın. Adını 'Zeytin' koyacağız, oğlum öyle istiyordu. Hiç zor olmaz, biz çok zorluklar aştık. Bu bizim için hiç önemli değil. Bir oğlum vardı şimdi iki oğlum oldu. Sağ olsun başkanımız her şeyi Mersin için, bizim için yapıyor."

-Burçak Özgürbüz: "Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Vahap beyin bu konudaki hassasiyetini çok beğeniyoruz. Ülkemizde canlılarla ilgili son zamanlarda alınan olumsuz kararların yanında bu tarz etkinliklerin olması gerçekten çok güzel oluyor. Bir belediyenin canlılara bu tarz önem verdiğini görmek çok güzel ve önemli. Umarım Mersin'i örnek alacak başka belediyelerde olacaktır. Ben Vahap Bey'den de, çalışmalarından da çok memnunum."

-Nejla Özalp: "Çok keyifli geçiyor. Patili dostlara bir ayrıcalık oldu. Ben de burada gelirleri sokak hayvanlarına bağışlanmak üzere stant açtım. Tüm gelirler onlara bağışlanacak. Çok mutluyum. Umarım insanlar satın almak yerine sahiplenirler. Çok güzel bir sistem oldu. Ben Mersin'de yaşadığım için böyle bir belediyeye sahip olduğumuz için çok mutluyum. Umarım diğer illere de örnek teşkil eder. İyi ki Vahap Seçer var."

"Miray Okay: "Çok sevdim. Hayvanlara böyle bir zaman ayrılması bence çok güzel bir şey olmuş. Hayvanları sahiplenmeyi çok seviyorum. Herkesin de sahiplenmesini istiyorum. Gerçekten çok düşünceli ve hayvanları seven bir belediye başkanımız var."

Başkan Yıldız ve Başkan Sarıyıldız da can dost sahiplendi

Protokol konuşmaları kapsamında ayrıca; Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız da bir konuşma yaptı. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ve Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız da birer can dost sahiplendiklerini duyurdu.

Konuşmaların ardından ise 'Yaşamı Sahiplenenler Resim Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri Başkan Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve HAYKONFED Mersin İl Temsilcisi Ayhan Demir tarafından verildi.