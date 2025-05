Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Her Canlının Belediye Başkanıyız

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Patiköy Doğal Yaşam Alanı ve Sahiplendirme Merkezi' açıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mottomuz her zaman şu; 'Herkesin, her canlının Belediye Başkanıyız. Patiköy diğer belediyelerimize de güzel bir örnek olacak" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Patiköy Doğal Yaşam Alanı ve Sahiplendirme Merkezi' açıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve hayvanseverler tarafından açılışı gerçekleştirilen Patiköy Doğal Yaşam Alanı ve Sahiplendirme Merkezi; sahipsiz hayvanlara güvenli, sağlıklı ve doğal bir yaşam alanı sunmak için kurulan örnek bir merkez durumunda.

Patili dostlara umut: "Patiköy Doğal Yaşam Alanı ve Sahiplendirme Merkezi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan Patiköy Doğal Yaşam Alanı ve Sahiplendirme Merkezi, sokaktaki canlar için barınmadan öte bir yaşam alanı sunarken, Büyükşehir bu sayede, hayvanların yaşam hakkını gözeten, sistemli ve kapsayıcı bir merkez kurmuş oldu. Patiköy, sokaktaki patili dostlara umut olacak.

Mersin Büyükşehir'in, 'Yaşasın Patili Dostlar' sloganıyla, 'Patili Dostlarımız Doğayla İç İçe ve Güvende' diyerek açtığı 'Patiköy Doğal Yaşam Alanı ve Sahiplendirme Merkezi'nin açılışında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Yenişehir Belediye Başkan Vekili Cafer Karabulut, CHP MYK Üyesi Hatice Us, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Kaya, Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Mersin İl Temsilcisi Ayhan Demir, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, Meclis üyeleri, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, hayvanseverler ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları yer aldı. Açılış programı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, video gösterimi ile başladı.

Seçer'den can dostlar için sahiplendirme çağrısı

Başkan Seçer, açılışta yaptığı konuşmada, hem şehirdeki mevcut sokak hayvanları durumuna dair veriler paylaştı hem de yeni yasal düzenlemelere dikkat çekti. Seçer, Mersin'de 2019'dan bu yana toplam 33 bin 300 köpeğin kısırlaştırıldığını söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bütün yurttaşları memnun edecek çalışmalar içerisinde olduklarını ifade eden Seçer, 2 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni yasaya da değinerek, artık kısırlaştırılan köpeklerin sokaklara geri bırakılmadığını, bunun yerine doğal yaşam alanlarında ya da sahiplendirilerek hayatlarına devam edeceklerini hatırlattı. Seçer, "Patiköy Doğal Yaşam Alanı ve Sahiplendirme Merkezi'nde can dostlarımızın doğal yaşam alanlarında hayatlarını sürdürmelerini sağlayacağız ya da onları sahiplendireceğiz" diye konuştu. Seçer, yeni düzenlemenin uygulanmasında kamu kurumlarının ve yurttaşların iş birliğinin önemine de dikkat çekerek, "Bu noktada başta belediyeler olmak üzere kamunun tüm kurumlarının ve yurttaşlarımızın iş birliğine ihtiyacımız var. Tüm vatandaşlarımızı ve hemşehrilerimizi can dostlarımıza katkıya, onları sahiplenmeye davet etmek istiyorum" sözlerine yer verdi.

Seçer, 'Yaşamı Sahiplen, Destek Büyükşehir'den' kampanyasını anlattı

'Yaşamı Sahiplen, Destek Büyükşehir'den' kampanyası kapsamında vatandaşlara dijital platform üzerinden sahiplendirme imkanı sunduklarını anlatan Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nden sahiplenilen hayvanlar için ücretsiz mama, aşı ve parazit uygulamaları gibi çeşitli destekler verdiklerini belirtti. Seçer, "Biz bu yasadan sonra sizlerin de desteğiyle, 'Yaşamı Sahiplen, Destek Büyükşehir'den' kampanyasını başlattık. Kampanya ile hedefimiz, can dostlarımızın bakımevlerimizde kısırlaştırılması ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenilmesiydi. Biz bu konuda, 'sahiplen.mersin.bel.tr' adresinden dijital ortamda sahiplenme imkanı sunduk. Vatandaşlarımıza; 'Siz bu can dostlarımızı sahiplenin. Biz size 2 yıl boyunca kuru mama desteği, 3 ayda bir iç-dış parazit uygulaması, 6 ayda bir pet kuaför uygulaması, yılda 1 kez kuduz aşısını ücretsiz olarak yapalım. 1 yaşına gelen kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasını da ücretsiz yapalım' dedik" ifadelerine yer verdi. Seçer, kampanyaya destek sunan Mersin Veteriner Hekimler Odası'na da teşekkür ederek, Oda'nın Mersin Büyükşehir'den sahiplenilmiş hayvanlara yaptıkları hizmetlere yüzde 25 indirim uyguladıklarını belirtti.

"Bizlere, yaptığımız pelet mamalar için destek verin"

Büyükşehir'in attığı bu adıma destek olmak isteyen yurttaşlara 'birizberaberiz.org' adresini işaret eden Seçer, "Vatandaşlarımız, birizberaberiz.org üzerinden kulübe, kuru mama, kısırlaştırma desteği yapabilirler" dedi. Kampanyanın başladığı günden bu yana 71'i kurum ve kuruluşlar tarafından olmak üzere toplam 781 hayvanı sahiplendirdiklerini belirten Seçer, pelet mama yapımı için ise büyük yemekhanesi olan kurum ve kuruluşlara seslenerek artan yemeklerin Büyükşehir'e verilmesi çağrısı yaptı.

"Her canlı özgürce yaşasın diye hiçbir detay unutulmadı"

Patiköy Doğal Yaşam Alanı ve Sahiplendirme Merkezi'nin sevimli bir yer olduğuna dikkat çeken Seçer, "Burada kafeterya, yavru, küçük ve büyük ırk köpek bölümleri, koruma amaçlı köpek ve kedi alanları, köpek gezdirme alanı mevcut. 'sahiplen.mersin.bel.tr' adresinden can dostlarımızı sahiplenebilirsiniz" dedi. Alanın 30 dönüm üzerinde bulunduğunu ve ırk, mizaç ve büyüklüğe göre köpeklerin yerleştirildiğini ifade eden Seçer, "8 bölüme ayrılmış, otomatik yemlik, suluk, sürekli mama ve temiz su sağlama ünitelerimizin hepsi mükemmel bir şekilde yapıldı. Her bölümde serinlemeye yönelik havuzlar inşa edildi. Şu anda Doğal Yaşam Alanı'nda 695 can dostumuz var. Bu sayı her geçen gün artacak ve 3 bine yakın can dostumuza yaşam alanı sunacağız. Doğal Yaşam Alanı içerisinde Engelsiz Doğal Yaşam Alanı var. Bu alan, yaşlı ve engelli köpekler için 4 bölümden oluşuyor. Her bölüm 144 metrekare ve 12-14 arasında can dost orada yaşam şansı buluyor" diye anlattı. Mezitli'de Ocak ayında Kedi Kısırlaştırma Merkezi açtıklarını da konuşmasına ekleyen Seçer, Anamur ve Bozyazı'da bulunan Koordinasyon Müdürlüğü yerleşkelerinde de Kedi Kısırlaştırma Merkezi kurarak, yakın zamanda hizmete açacaklarını kaydetti.

"Her canlının Belediye Başkanıyız"

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında yapılan İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'na katıldığını söyleyen Seçer, konuya çok önem verdiğine vurgu yaparak, "Sayın Valimiz de, ben de bu konuyu çok önemsiyoruz. Mersin'in bu anlamda Türkiye'ye örnek bir şehir olmasını istiyoruz. Bu nedenle aslında bu çalışmalar içerisinde ilçe belediyelerimizin de bizlerin de karşılaştıkları bazı geçici sıkıntıları aşma noktasında iş birliği yapmaya açığız. Sayın Valimiz de bu konuda bize yardımcı oluyor. Ona da buradan huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Her zaman mottomuz şu; 'Herkesin, her canlının Belediye Başkanıyız.' Biz herkesi seviyoruz. Bizim kalbimizde, literatürümüzde, siyasetimizde ve insana bakış açımızda ayrımcılık ve ötekileştirme yok" ifadelerine yer verdi.

"Patiköy, bir bakımevinden ziyade bir yaşam alanı"

Yakın zamanda Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'nı kurduklarını belirten Seçer, dairenin alanında uzman 246 personel ile hizmet verdiğini kaydetti. Hizmete açılan Patiköy'ün bir bakımevi olmaktan ziyade bir yaşam alanı olduğunun altını çizen Seçer, "Patiköy diğer belediyelerimize de güzel bir örnek olacak. Engelsiz Patiköy'ü de çok önemsiyorum. Bu çok önemli bir ayrıntı. Nasıl şehirde özel gereksinimli bireyler için 'Engelsiz Bir Mersin' yaratmaya çalışıyorsak; can dostlarımıza da engelsiz bir yaşam alanı sunuyoruz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

'Patiköy Doğal Yaşam Alanı ve Sahiplendirme Merkezi', Toroslar İlçesi Çamlıdere Mahallesi Gözne Yolu üzerinde yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı içerinde yer alıyor. 'Patiköy Doğal Yaşam Alanı', Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nda 30 dönüm üzerine 3 bin hayvan kapasiteli alana kuruldu. Köpekler; ırk, mizaç ve büyüklüğe göre 8 bölüme ayrılırken, her bölüm 2.60 m yüksekliğinde panel çit ile çevrildi. Otomatik yemlik ve suluklarla sürekli mama ve temiz su sağlanıyor. Her bölümde serinlemeye yönelik havuzlar inşa edildi. Köpekler rehabilitasyon işlemleri tamamlandıktan sonra alana alınıyor. Patiköy Doğal Yaşam Alanı'nda şu anda 695 köpek yaşıyor.

Patiköy Doğal Yaşam Alanı içerisinde ayrıca 'Engelsiz Doğal Yaşam Alanı' da bulunuyor. Yaşlı ve engelli köpekler için 4 bölümden oluşan Engelsiz Patiköy'de her bölüm 144 metrekare olup, 12-14 köpek barınmakta. Patiköy Doğal Yaşam Alanı'nda, sahiplendirilecek hayvanlar için özel olarak 'Sahiplendirme Merkezi' de kuruldu. Merkezde; kafeterya, yavru, küçük ve büyük ırk köpek bölümleri, koruma amaçlı köpek ve kedi alanları, köpek gezdirme alanı bulunuyor.