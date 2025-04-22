Mersin'de 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Mersin'de 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Mersin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı renkli bir kortejle kutladı. Katılımcılar, kutlama boyunca coşkuyla yürüyerek bayramın anlamını vurguladılar. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çocukların mutlu olacağını belirtti ve farklı ülkelerden gelen çocuklarla birlikte kutlamanın önemine değindi.

22.04.2025 09:38  Güncelleme: 10:42
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(MERSİN) - Mersin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, renkli bir kortejle kutladı. Kortej boyunca çocuklarla el ele yürüyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, " Anamur'dan Tarsus'a, tüm çocuklar şen ve mutlu olacak" diye konuştu.

Başkan Seçer ile Meral Seçer'in çocuklara eşlik ettiği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Korteji'nde bayram coşkusu binlerce çocuğun ve vatandaşın katılımıyla sokaklara taştı. Mersinli yurttaşlar, balkonlarından da ıslık ve alkışlarla korteje destek verdi.

Korteje, Seçer'in yanı sıra CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Hasan Ufuk Çakır, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve bürokratları ile kent protokolü eşlik etti.

Kortejin en önünde yer alan çizgi film karakterlerinin maskotları etkinliğe renk katarken, Kır Çiçekleri tarafından da Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşındı. Farklı ülkelerden festival için gelen öğrenciler de temsil ettikleri ülkelerin bayraklarıyla korteje eşlik etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Forum Alışveriş Merkezi'nden başlayan kortej, Özgecan Aslan Meydanı'nda son buldu.

Başkan Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Korteji'nin sonunda gerçekleştirdiği konuşmasında, bu anlamlı günün hem Türkiye hem de dünya çocukları için taşıdığı değere dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm dünya çocuklarına armağan etti"

"23 Nisan bize öncelikli olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlatıyor. Meclis açıldı ve ulusal egemenlik yani milletin egemenliği 23 Nisan 1920'de kabul edildi. Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramını, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm dünya çocuklarına armağan etmiş. Biz de Atamıza hürmeten dedik ki artık 23 Nisanları aynı zamanda Mersin Uluslararası Çocuk Festivali'ne dönüştürelim. Madem Atamız tüm dünya çocuklarına bu bayramı hediye etmiş, o zaman dünyanın farklı bölgelerinden çocuklar da olsun. Burada 10 ayrı ülkeden ve Türkiye'nin farklı illerinden çocuklar var. 23 Nisan akşamına kadar bu etkinlikler devam edecek. Anamur'dan Tarsus'a Mut'tan Gülnar'a, Gülnar'dan Silifke'ye, Erdemli'ye kadar hiçbir çocuğumuzu unutmadık. Hepsine etkinlik yapacağız. Çocuklar şen ve mutlu olacak. Onlar bizim aydınlık geleceğimiz. Mersin gibi gülen ve kardeşçe, huzur içerisinde, bereketli bir Türkiye'de yaşamak umuduyla hepinizi seviyorum."

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de "Dünyada ilk ve tek olan, Mustafa Kemal Atatürk tarafından hediye edilen Ulusal Egemenlik Bayramımız kutlu olsun. Daha nice güzel bayramlar olsun. Hep birlikte Atatürk'ün bize bıraktığı mirası korumak için çalışmaya devam edeceğiz, bunu çocuklarımızla birlikte yapacağız" dedi.

Korteje katılan vatandaşlardan bazıları ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

- Emel Kılıç: "Bayramı böyle coşkuyla yaşıyorlar, keyif alıyorlar. Birçok etkinlik yapılıyor, hepimiz çok mutlu oluyoruz."

-Şükran Kına: "Mersinimizden, Belediye Başkanımızdan memnunuz. Herkese iyi davranıyor. Tek bir yürek olsun istiyoruz, zaten tek yürek. Bizde bu yüzden çok memnunuz. Hepinizi çok seviyorum."

-Derya Sebüktekin: "Ne kadar güzel bir gündeyiz ve uzun yıllardır böyle mutlu bir tablo görmüyorum. Bunun için Vahap Bey'e ayrıca çok teşekkür ediyorum, iyi ki varlar."

- Güneş Kına: "Yürüyüş çok güzel geçiyor, çok mutlu oldum. 23 Nisan kutlu olsun."

-Bilge Elvin Öne: "Burası çok güzel. Çocuklar da büyükler de buradayız. 23 Nisanımız kutlu olsun. Atamıza teşekkür ediyoruz."

-Perihan Özpınar: "Uluslararası olması, Mersin'in tanınması ve tüm çocukların getirilmesi çok büyük bir başarı. Başkanımızı ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Eğitimciyim, törenlerin içinden gelen biriyim. Onun için güzellikleri heyecanla ve zevkle takip ediyorum. Gerçekten çok güzel. Büyükşehrin işi çok daha ileriye götüreceğine, farklılıklar yaratacağına inanıyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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