Mersin\'de Parkta Kavga: 16 Yaşındaki Kız Tutuklandı

Son zamanlarda sosyal medya kullanımı ve şiddet içerikli oyunlara ilginin artmasıyla giderek büyüyen akran zorbalığının son adresi Mersin oldu.

TARTIŞTIĞI KIZI TEKME VE YUMRUKLA DÖVÜP, SAÇINDAN TUTARAK SÜRÜKLEDİ

Toroslar ilçesine bağlı Halkkent Mahallesi'nde aralarında anlaşmazlık bulunan ve parkta karşılaşan 16 yaşındaki D.O. ile yaşıtı E.A. isimli kız çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. E.A., tekme ve yumruklarla D.O.'yu dövüp, saçından tutarak yerde sürükledi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Çevredekilerin araya girmesiyle E.A. ile yanındaki arkadaşları bölgeden ayrıldı. Başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan o anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

TUTUKLANDI

Görüntüler üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri, şüpheli E.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.