MERSİN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.441
|Toplam Seçmen
|:
|1.392.176
|Açılan Sandık
|:
|3.194
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 71,92
|Kullanılan Oy
|:
|783.806
|Geçerli Oy
|:
|759.586
|Katılım Oranı
|:
|% 78,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAHAP SEÇER
|% 59,14
|449.258
|MHP
|SERDAR SOYDAN
|% 30,23
|229.656
|İYİ PARTİ
|MAHMUT BÜLENT ÖZKAN
|% 3,22
|24.435
|DİĞER
|% 2,7
|20.540
|YENİDEN REFAH
|İZZEDDİN ALKAN
|% 0,97
|7.339
|ZAFER PARTİSİ
|EMİRCAN ÇATIKKAŞ
|% 0,91
|6.910
|MEMLEKET
|CELALETTİN DENLİ
|% 0,5
|3.818
|HÜDA PAR
|TAHİR UYSAL
|% 0,45
|3.426
|SAADET
|SONER ÇONTAR
|% 0,36
|2.751
|DEVA PARTİSİ
|GÜRAN DİNÇER
|% 0,23
|1.772
|DP
|BÜNYAMİN ÇELİK
|% 0,16
|1.187
|YTP
|CEMALETTİN TONĞA
|% 0,15
|1.139
|TKP
|DERYA DEMİR
|% 0,14
|1.058
|MİLLİ YOL
|MELİH ARSLAN
|% 0,14
|1.040
|AB PARTİ
|FEYYAZ AKTAŞ
|% 0,13
|1.004
|BTP
|GARİP CAN COŞKUN
|% 0,13
|998
|HAK-PAR
|ERDAL ÖZTÜRK
|% 0,09
|663
|MİLLET
|HASAN TAHSİN UYSAL
|% 0,09
|649
|DSP
|EMRAH KÜÇÜKKAPDAN
|% 0,08
|637
|VATAN PARTİSİ
|YALÇIN ÖKTEM
|% 0,08
|609
|TKH
|BERKAY ÇELEN
|% 0,05
|346
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM DOĞRU
|% 0,03
|207
|BAĞIMSIZ
|MAHMUT GÜLENAY
|% 0,02
|144
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 65,04
|Katılım Oranı
|:
|% 83,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HOŞYAR SARIYILDIZ
|% 31,39
|29.328
|AK PARTİ
|MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK
|% 27,78
|25.951
|CHP
|NESİBE TEKER HAZİM
|% 21,15
|19.759
|DİĞER
|% 12,57
|11.747
|İYİ PARTİ
|ONUR KÖSEL
|% 1,33
|1.246
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ÖZKANER
|% 1,23
|1.144
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA TEKBAŞ
|% 1,17
|1.092
|HÜDA PAR
|ZÜBEYİR AKBAŞ
|% 0,69
|647
|DEVA PARTİSİ
|EMRAH ŞİMŞEK
|% 0,42
|388
|MEMLEKET
|CEMİL EVİS
|% 0,4
|377
|BTP
|CEMİL KARA
|% 0,34
|321
|SAADET
|MEHMET FARUK SÜZEN
|% 0,34
|315
|BAĞIMSIZ
|MEHMET DİNDAR
|% 0,3
|275
|DP
|GÖKHAN BENER
|% 0,26
|242
|TKP
|HAMİT SAKAR
|% 0,2
|187
|DSP
|MÜRSEL ÇİFTÇİ
|% 0,15
|140
|MİLLET
|ALİ NEŞET YAZAR
|% 0,08
|76
|VATAN PARTİSİ
|FIRAT ARKALI
|% 0,07
|68
|HKP
|AYHAN GEZMİŞOĞLU
|% 0,07
|62
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN ÇALOĞLU
|% 0,04
|38
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM HALİL KARAYILAN
|% 0,02
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 61,50
|Katılım Oranı
|:
|% 86,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|DURMUŞ DENİZ
|% 57,79
|14.971
|MHP
|HİDAYET KILINÇ
|% 36,38
|9.426
|İYİ PARTİ
|ALİ RIZA ÖZDENİZ
|% 1,92
|498
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA KEMAL ASLAN
|% 0,93
|242
|DİĞER
|% 0,89
|230
|ZAFER PARTİSİ
|ÇAĞLAR KÖKSEL
|% 0,39
|101
|SAADET
|ALİ BAL
|% 0,31
|81
|YENİDEN REFAH
|SEFA ÇAYLAR
|% 0,29
|74
|DP
|ALPAY KARAMAN
|% 0,29
|74
|BTP
|HAKAN KUZİN
|% 0,21
|54
|MİLLET
|ÖMER FARUK DEDE
|% 0,2
|52
|HÜDA PAR
|İSMAİL CENGİZ BOYRAZ
|% 0,19
|49
|VATAN PARTİSİ
|AYKUT BABACAN
|% 0,08
|22
|MEMLEKET
|MUSTAFA BOZ
|% 0,07
|18
|DSP
|AHMET CENGİZ KARA
|% 0,06
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,88
|Katılım Oranı
|:
|% 87,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖZKAN KILIÇARPA
|% 63,4
|4.764
|AK PARTİ
|FERAT AKTAN
|% 31,77
|2.387
|İYİ PARTİ
|İRFAN ŞAHİN
|% 4,02
|302
|YENİDEN REFAH
|EYÜP ÖZERK
|% 0,2
|15
|BTP
|SÜLEYMAN SÜNBÜL
|% 0,15
|11
|SAADET
|MEHMET FATİH ERCAN
|% 0,13
|10
|BAĞIMSIZ
|MEHMET SARI
|% 0,11
|8
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZGÜN ÖLEKLİ
|% 0,08
|6
|DSP
|ÖZKAN BAŞKAYA
|% 0,05
|4
|MİLLET
|ÖMER TEKİN
|% 0,05
|4
|DEVA PARTİSİ
|YAREN YAVUZ TEL
|% 0,03
|2
|HÜDA PAR
|İSMAİL EROĞLU
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86,49
|Katılım Oranı
|:
|% 83,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|% 37,76
|5.552
|İYİ PARTİ
|MEHMET TÜRE
|% 31,42
|4.620
|CHP
|BAYKAL ARIDENİZ
|% 29,64
|4.358
|YENİDEN REFAH
|PINAR ALTINÖZ
|% 0,33
|49
|BAĞIMSIZ
|DURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ
|% 0,27
|39
|TİP
|OĞUZHAN USTA
|% 0,16
|23
|SAADET
|MEHMET LUTFİ UĞUZ
|% 0,13
|19
|BTP
|BESİM ATAŞ
|% 0,12
|18
|HÜDA PAR
|MURAT SOLAK
|% 0,05
|8
|DEVA PARTİSİ
|MUSA HAN ÜNAL
|% 0,05
|7
|MİLLET
|SADIK EMEN
|% 0,04
|6
|DSP
|ÇİĞDEM BİÇER
|% 0,03
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72,41
|Katılım Oranı
|:
|% 81,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MEHMET FATİH SOFU
|% 49,11
|2.180
|MHP
|ALİ RIZA GENÇ
|% 47,15
|2.093
|CHP
|GÜLAY ŞİMŞEK
|% 3,74
|166
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 67,02
|Katılım Oranı
|:
|% 84,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA KARA
|% 42,18
|25.884
|CHP
|MEHMET MAVİ
|% 36,81
|22.585
|İYİ PARTİ
|MEHMET DUTAR
|% 15,64
|9.598
|DİĞER
|% 2,03
|1.246
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ŞAHİN
|% 1,19
|731
|ZAFER PARTİSİ
|DURMUŞ DOYDU
|% 0,72
|443
|SAADET
|MEHMET YILDIZ
|% 0,46
|281
|DEVA PARTİSİ
|SİNEM YÜRÜ
|% 0,18
|112
|DP
|HAVVA TEKELİ
|% 0,16
|100
|HÜDA PAR
|FERHAT PINAR
|% 0,15
|91
|BTP
|ÖMER ŞEN
|% 0,13
|81
|MİLLET
|SALİH AKARÇAY
|% 0,13
|80
|HKP
|CEMİL DEMİRCAN
|% 0,07
|42
|VATAN PARTİSİ
|ZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR
|% 0,07
|41
|DSP
|TANER ZEHİR
|% 0,06
|34
|BAĞIMSIZ
|MURAT TIRAŞ
|% 0,02
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,96
|Katılım Oranı
|:
|% 85,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FATİH ÖNGE
|% 35,19
|6.160
|İYİ PARTİ
|YÜKSEL ÇELİK
|% 31,09
|5.442
|CHP
|BAYRAM ALİ DEDE
|% 30,19
|5.285
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ALİ BİLGİN
|% 2,74
|480
|DİĞER
|% 0,27
|48
|ZAFER PARTİSİ
|TARIK BERÇEM
|% 0,14
|24
|SAADET
|HÜSEYİN ARSLAN
|% 0,11
|20
|MİLLET
|HATİCE AYKUN
|% 0,06
|10
|VATAN PARTİSİ
|CAN CENGİZ
|% 0,05
|9
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ALİ YILDIZ
|% 0,05
|8
|HÜDA PAR
|ALİ HAYDAR UCAL
|% 0,05
|8
|BTP
|ÇETİN ŞAHİN
|% 0,03
|5
|HKP
|NAZMİYE ALKANAT
|% 0,02
|4
|DSP
|MUSTAFA KEMAL TEKİN
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,68
|Katılım Oranı
|:
|% 72,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET SERKAN TUNCER
|% 64,84
|67.587
|AK PARTİ
|MEVLÜT EKMEKCİ
|% 24,01
|25.032
|BAĞIMSIZ
|NEŞET TARHAN
|% 4,79
|4.994
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU
|% 1,87
|1.947
|İYİ PARTİ
|NÜSRET OLİGER
|% 1,1
|1.142
|YENİDEN REFAH
|RECEP GÜL
|% 0,79
|819
|BTP
|OSMAN KÖKER
|% 0,43
|451
|DİĞER
|% 0,33
|341
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET KIRATLI
|% 0,28
|297
|SAADET
|BURAK CANLI
|% 0,27
|279
|MEMLEKET
|YASEMİN GÜNGÖR
|% 0,25
|264
|TKP
|FAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ
|% 0,25
|264
|DEVA PARTİSİ
|NİHAT ÖZEN
|% 0,24
|248
|HÜDA PAR
|ABDULSELAM CANTAY
|% 0,17
|175
|VATAN PARTİSİ
|ABDULLAH ŞUVAK
|% 0,12
|129
|DP
|CELAL KEREM KARASOLAK
|% 0,1
|107
|DSP
|FİKRET İMAMOĞLU
|% 0,07
|68
|MİLLET
|HASAN DEMİRCAN
|% 0,06
|64
|MİLLİ YOL
|MUHİTTİN YILMAZ PALAMUT
|% 0,03
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 58,08
|Katılım Oranı
|:
|% 86,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MURAT ORHAN
|% 49,45
|11.382
|MHP
|VOLKAN ŞEKER
|% 31,63
|7.279
|CHP
|GÜLSÜM KEVSER MUT
|% 13,01
|2.994
|YENİDEN REFAH
|MEHMET DEMİR
|% 3,34
|768
|SAADET
|AHMET KARA
|% 0,46
|106
|DEVA PARTİSİ
|FATMA ÇELİK KOVAN
|% 0,42
|96
|MİLLET
|İBRAHİM AYHAN KOÇAK
|% 0,39
|90
|DİĞER
|% 0,38
|89
|MEMLEKET
|FİKRET ÇAYIR
|% 0,3
|69
|HÜDA PAR
|ÖMER BELEN
|% 0,2
|46
|HKP
|KERİM BALKAN
|% 0,15
|34
|BTP
|DURMUŞ KUMRU
|% 0,12
|28
|VATAN PARTİSİ
|REFAH TOPÇU
|% 0,11
|25
|DSP
|SEYİT AHMET AĞAÇKESEN
|% 0,04
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,08
|Katılım Oranı
|:
|% 82,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA TURGUT
|% 57,27
|38.026
|MHP
|SADIK ALTUNOK
|% 36,53
|24.259
|İYİ PARTİ
|ALİ ÖZGÜR
|% 1,5
|998
|ZAFER PARTİSİ
|ZEYNEL DİNİZ
|% 1,18
|783
|DİĞER
|% 1,05
|698
|YENİDEN REFAH
|ERSOY ŞAHİN
|% 0,63
|416
|MİLLET
|DURMUŞ KALE
|% 0,32
|215
|BAĞIMSIZ
|BİLAL DÖLEK
|% 0,2
|135
|SAADET
|MEHMET ALİ GÖK
|% 0,2
|130
|DP
|HASAN KILIÇ
|% 0,18
|122
|BTP
|ÇETİN ŞENYURT
|% 0,18
|121
|HÜDA PAR
|ABDULLAH DUMAN
|% 0,17
|111
|BÜYÜK BİRLİK
|BAYRAM YANIÇ
|% 0,17
|110
|DEVA PARTİSİ
|KENAN DEMİR
|% 0,16
|109
|VATAN PARTİSİ
|TÜLAY ETİLER
|% 0,1
|64
|MEMLEKET
|İBRAHİM KARABULUT
|% 0,09
|61
|DSP
|FATMA ALTUNOK
|% 0,07
|46
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 59,21
|Katılım Oranı
|:
|% 77,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ BOLTAÇ
|% 46,04
|50.930
|MHP
|MAHMUT TAT
|% 36
|39.821
|İYİ PARTİ
|MEHMET YUNUS SEVEN
|% 5,99
|6.628
|MEMLEKET
|OZAN MEHMET BOZDOĞAN
|% 5,7
|6.300
|DİĞER
|% 1,88
|2.075
|HÜDA PAR
|SERVET ASLAN
|% 0,86
|946
|YENİDEN REFAH
|ALİ SARI
|% 0,74
|815
|ZAFER PARTİSİ
|ZİYA BATIN ŞENER
|% 0,69
|759
|SAADET
|ENVER VARLI
|% 0,55
|611
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ ATAY
|% 0,35
|390
|DEVA PARTİSİ
|RAMAZAN YILDIRIM
|% 0,31
|342
|BTP
|NEZİHA KARATAŞ
|% 0,22
|248
|MİLLET
|FİKRET ADIGÜZEL
|% 0,21
|232
|AB PARTİ
|YAKUP CAN GÜNGÖR
|% 0,11
|126
|TKP
|UĞUR ÖZER
|% 0,11
|125
|DSP
|TOLGA ÇAKIR
|% 0,09
|95
|VATAN PARTİSİ
|MURAT ÜNSAL
|% 0,08
|94
|BAĞIMSIZ
|MEHMET BİLAL EROĞLU
|% 0,07
|72
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 64,54
|Katılım Oranı
|:
|% 74,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDURRAHMAN YILDIZ
|% 47,55
|49.888
|MHP
|ALİ ÖZ
|% 38,22
|40.099
|İYİ PARTİ
|NİHAT SOYSAL
|% 5,54
|5.813
|DİĞER
|% 2,94
|3.079
|YENİDEN REFAH
|SONER ÇELİK
|% 1,75
|1.830
|ZAFER PARTİSİ
|ZİYA ÖZMEN
|% 0,91
|958
|SAADET
|BİLAL OĞUZ
|% 0,74
|777
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN DOĞAN
|% 0,55
|579
|DEVA PARTİSİ
|SULTAN AYDOĞAN
|% 0,38
|402
|BÜYÜK BİRLİK
|SABİT TURGAY KARADİKEN
|% 0,27
|282
|DP
|TURGAY ÇELİK
|% 0,23
|238
|BTP
|MEHMET ÖZGÜR
|% 0,2
|213
|TKP
|YUSUF ÖZER
|% 0,18
|189
|MİLLET
|SERAP UYSAL
|% 0,15
|153
|DSP
|MEHMET KARACAOĞLU
|% 0,11
|118
|EMEP
|İMDAT DAĞ
|% 0,11
|111
|VATAN PARTİSİ
|NURİYE TÜRKOĞLU
|% 0,07
|76
|HKP
|ERCAN BİLGEÇ
|% 0,06
|62
|BAĞIMSIZ
|BURCU TEMİZKAN
|% 0,04
|43
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70,56
|Katılım Oranı
|:
|% 71,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULLAH ÖZYİĞİT
|% 63,26
|61.836
|AK PARTİ
|KENAN PEKER
|% 17,04
|16.657
|BAĞIMSIZ
|AŞKIN TANGIZ
|% 6,2
|6.059
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM GENÇ
|% 3,55
|3.467
|ZAFER PARTİSİ
|BARIŞ EMENGEN
|% 1,97
|1.926
|İYİ PARTİ
|AHMET ARICAN
|% 1,92
|1.882
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT YAŞAR SEZGİN
|% 1,05
|1.022
|DEVA PARTİSİ
|FAİK TOK
|% 0,81
|794
|DİĞER
|% 0,79
|772
|TİP
|GENÇER BAYKUL
|% 0,76
|743
|BTP
|ALİ ÖZDEMİR
|% 0,58
|572
|HÜDA PAR
|ABDULLAH EKİNCİ
|% 0,42
|410
|SAADET
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|% 0,39
|377
|BÜYÜK BİRLİK
|FÜSUN BEKER
|% 0,28
|275
|MEMLEKET
|SEHER DÜZGÜN
|% 0,24
|237
|TKP
|ZÜHAL KURT
|% 0,23
|223
|DP
|HASAN TÜRKER ŞAMAN
|% 0,18
|176
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA CENGİZ YILMAZ
|% 0,11
|109
|DSP
|MURAT EMRE DOLGUN
|% 0,11
|105
|MİLLET
|GÜLŞEN AYKUN
|% 0,08
|78
|MİLLİ YOL
|TUFAN TUNCEL
|% 0,03
|25
Son Dakika › Güncel › MERSİN SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Emrah Özdemir 28 bin 761, CHP adayı Hulus Özen 20 bin 362 oy aldı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Rasim Arı 29 bin 579, AK Parti adayı Mehmet Savran 19 bin 785 oy aldı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halit Doğan kazandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay birinci oldu. Altay, seçimlerdeki başarısıyla Konya'nın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sami Er kazandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ahmet Metin Genç'in zaferi kesinleşti. Genç, rakiplerini geride bırakarak Trabzon'un yeni belediye başkanı oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu 44 bin 850, AK Parti adayı Eyüp Eroğlu 24 bin 765 oy aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonuçlarının ardından parti genel merkezi önünde toplanan CHP'lilere hitap etti. Özel, tüm belediye başkanlarının memnuniyet sağlamak ve kimseyi üzmemek için arı gibi çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, seçim sürecinde milliyetçi, muhafazakar ve Kürt demokratlardan destek istediklerini ifade etti ve Türkiye ittifakının gücünü milletten aldığını vurguladı. Özel, CHP olarak yeni bir adım atacaklarını ve hatalarını telafi etmek için çalışacaklarını söyledi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, yüzde 37.13 oy oranı ile seçimi önde götürüyor.
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