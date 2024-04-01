MERSİN SON

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01.04.2024 00:22  Güncelleme: 00:24
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.441
Toplam Seçmen : 1.392.176
Açılan Sandık : 3.194
Açılan Sandık Oranı : % 71,92
Kullanılan Oy : 783.806
Geçerli Oy : 759.586
Katılım Oranı : % 78,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP SEÇER% 59,14449.258
MHPSERDAR SOYDAN% 30,23229.656
İYİ PARTİMAHMUT BÜLENT ÖZKAN% 3,2224.435
DİĞER% 2,720.540
YENİDEN REFAHİZZEDDİN ALKAN% 0,977.339
ZAFER PARTİSİEMİRCAN ÇATIKKAŞ% 0,916.910
MEMLEKETCELALETTİN DENLİ% 0,53.818
HÜDA PARTAHİR UYSAL% 0,453.426
SAADETSONER ÇONTAR% 0,362.751
DEVA PARTİSİGÜRAN DİNÇER% 0,231.772
DPBÜNYAMİN ÇELİK% 0,161.187
YTPCEMALETTİN TONĞA% 0,151.139
TKPDERYA DEMİR% 0,141.058
MİLLİ YOLMELİH ARSLAN% 0,141.040
AB PARTİFEYYAZ AKTAŞ% 0,131.004
BTPGARİP CAN COŞKUN% 0,13998
HAK-PARERDAL ÖZTÜRK% 0,09663
MİLLETHASAN TAHSİN UYSAL% 0,09649
DSPEMRAH KÜÇÜKKAPDAN% 0,08637
VATAN PARTİSİYALÇIN ÖKTEM% 0,08609
TKHBERKAY ÇELEN% 0,05346
BAĞIMSIZİBRAHİM DOĞRU% 0,03207
BAĞIMSIZMAHMUT GÜLENAY% 0,02144
AKDENİZ

Açılan Sandık Oranı : % 65,04
Katılım Oranı : % 83,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHOŞYAR SARIYILDIZ% 31,3929.328
AK PARTİMUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK% 27,7825.951
CHPNESİBE TEKER HAZİM% 21,1519.759
DİĞER% 12,5711.747
İYİ PARTİONUR KÖSEL% 1,331.246
ZAFER PARTİSİMEHMET ÖZKANER% 1,231.144
YENİDEN REFAHMUSTAFA TEKBAŞ% 1,171.092
HÜDA PARZÜBEYİR AKBAŞ% 0,69647
DEVA PARTİSİEMRAH ŞİMŞEK% 0,42388
MEMLEKETCEMİL EVİS% 0,4377
BTPCEMİL KARA% 0,34321
SAADETMEHMET FARUK SÜZEN% 0,34315
BAĞIMSIZMEHMET DİNDAR% 0,3275
DPGÖKHAN BENER% 0,26242
TKPHAMİT SAKAR% 0,2187
DSPMÜRSEL ÇİFTÇİ% 0,15140
MİLLETALİ NEŞET YAZAR% 0,0876
VATAN PARTİSİFIRAT ARKALI% 0,0768
HKPAYHAN GEZMİŞOĞLU% 0,0762
BAĞIMSIZRAMAZAN ÇALOĞLU% 0,0438
BAĞIMSIZİBRAHİM HALİL KARAYILAN% 0,0218
ANAMUR

Açılan Sandık Oranı : % 61,50
Katılım Oranı : % 86,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDURMUŞ DENİZ% 57,7914.971
MHPHİDAYET KILINÇ% 36,389.426
İYİ PARTİALİ RIZA ÖZDENİZ% 1,92498
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA KEMAL ASLAN% 0,93242
DİĞER% 0,89230
ZAFER PARTİSİÇAĞLAR KÖKSEL% 0,39101
SAADETALİ BAL% 0,3181
YENİDEN REFAHSEFA ÇAYLAR% 0,2974
DPALPAY KARAMAN% 0,2974
BTPHAKAN KUZİN% 0,2154
MİLLETÖMER FARUK DEDE% 0,252
HÜDA PARİSMAİL CENGİZ BOYRAZ% 0,1949
VATAN PARTİSİAYKUT BABACAN% 0,0822
MEMLEKETMUSTAFA BOZ% 0,0718
DSPAHMET CENGİZ KARA% 0,0615
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 96,88
Katılım Oranı : % 87,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN KILIÇARPA% 63,44.764
AK PARTİFERAT AKTAN% 31,772.387
İYİ PARTİİRFAN ŞAHİN% 4,02302
YENİDEN REFAHEYÜP ÖZERK% 0,215
BTPSÜLEYMAN SÜNBÜL% 0,1511
SAADETMEHMET FATİH ERCAN% 0,1310
BAĞIMSIZMEHMET SARI% 0,118
ZAFER PARTİSİÖZGÜN ÖLEKLİ% 0,086
DSPÖZKAN BAŞKAYA% 0,054
MİLLETÖMER TEKİN% 0,054
DEVA PARTİSİYAREN YAVUZ TEL% 0,032
HÜDA PARİSMAİL EROĞLU% 0,011
BOZYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 86,49
Katılım Oranı : % 83,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ÇETİNKAYA% 37,765.552
İYİ PARTİMEHMET TÜRE% 31,424.620
CHPBAYKAL ARIDENİZ% 29,644.358
YENİDEN REFAHPINAR ALTINÖZ% 0,3349
BAĞIMSIZDURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ% 0,2739
TİPOĞUZHAN USTA% 0,1623
SAADETMEHMET LUTFİ UĞUZ% 0,1319
BTPBESİM ATAŞ% 0,1218
HÜDA PARMURAT SOLAK% 0,058
DEVA PARTİSİMUSA HAN ÜNAL% 0,057
MİLLETSADIK EMEN% 0,046
DSPÇİĞDEM BİÇER% 0,034
ÇAMLIYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 72,41
Katılım Oranı : % 81,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET FATİH SOFU% 49,112.180
MHPALİ RIZA GENÇ% 47,152.093
CHPGÜLAY ŞİMŞEK% 3,74166
ERDEMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 67,02
Katılım Oranı : % 84,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KARA% 42,1825.884
CHPMEHMET MAVİ% 36,8122.585
İYİ PARTİMEHMET DUTAR% 15,649.598
DİĞER% 2,031.246
YENİDEN REFAHÖMER ŞAHİN% 1,19731
ZAFER PARTİSİDURMUŞ DOYDU% 0,72443
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,46281
DEVA PARTİSİSİNEM YÜRÜ% 0,18112
DPHAVVA TEKELİ% 0,16100
HÜDA PARFERHAT PINAR% 0,1591
BTPÖMER ŞEN% 0,1381
MİLLETSALİH AKARÇAY% 0,1380
HKPCEMİL DEMİRCAN% 0,0742
VATAN PARTİSİZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR% 0,0741
DSPTANER ZEHİR% 0,0634
BAĞIMSIZMURAT TIRAŞ% 0,0212
GÜLNAR

Açılan Sandık Oranı : % 98,96
Katılım Oranı : % 85,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÖNGE% 35,196.160
İYİ PARTİYÜKSEL ÇELİK% 31,095.442
CHPBAYRAM ALİ DEDE% 30,195.285
YENİDEN REFAHÖMER ALİ BİLGİN% 2,74480
DİĞER% 0,2748
ZAFER PARTİSİTARIK BERÇEM% 0,1424
SAADETHÜSEYİN ARSLAN% 0,1120
MİLLETHATİCE AYKUN% 0,0610
VATAN PARTİSİCAN CENGİZ% 0,059
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ALİ YILDIZ% 0,058
HÜDA PARALİ HAYDAR UCAL% 0,058
BTPÇETİN ŞAHİN% 0,035
HKPNAZMİYE ALKANAT% 0,024
DSPMUSTAFA KEMAL TEKİN% 0,012
MEZİTLİ

Açılan Sandık Oranı : % 92,68
Katılım Oranı : % 72,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SERKAN TUNCER% 64,8467.587
AK PARTİMEVLÜT EKMEKCİ% 24,0125.032
BAĞIMSIZNEŞET TARHAN% 4,794.994
ZAFER PARTİSİALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU% 1,871.947
İYİ PARTİNÜSRET OLİGER% 1,11.142
YENİDEN REFAHRECEP GÜL% 0,79819
BTPOSMAN KÖKER% 0,43451
DİĞER% 0,33341
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIRATLI% 0,28297
SAADETBURAK CANLI% 0,27279
MEMLEKETYASEMİN GÜNGÖR% 0,25264
TKPFAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ% 0,25264
DEVA PARTİSİNİHAT ÖZEN% 0,24248
HÜDA PARABDULSELAM CANTAY% 0,17175
VATAN PARTİSİABDULLAH ŞUVAK% 0,12129
DPCELAL KEREM KARASOLAK% 0,1107
DSPFİKRET İMAMOĞLU% 0,0768
MİLLETHASAN DEMİRCAN% 0,0664
MİLLİ YOLMUHİTTİN YILMAZ PALAMUT% 0,0327
MUT

Açılan Sandık Oranı : % 58,08
Katılım Oranı : % 86,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMURAT ORHAN% 49,4511.382
MHPVOLKAN ŞEKER% 31,637.279
CHPGÜLSÜM KEVSER MUT% 13,012.994
YENİDEN REFAHMEHMET DEMİR% 3,34768
SAADETAHMET KARA% 0,46106
DEVA PARTİSİFATMA ÇELİK KOVAN% 0,4296
MİLLETİBRAHİM AYHAN KOÇAK% 0,3990
DİĞER% 0,3889
MEMLEKETFİKRET ÇAYIR% 0,369
HÜDA PARÖMER BELEN% 0,246
HKPKERİM BALKAN% 0,1534
BTPDURMUŞ KUMRU% 0,1228
VATAN PARTİSİREFAH TOPÇU% 0,1125
DSPSEYİT AHMET AĞAÇKESEN% 0,049
SİLİFKE

Açılan Sandık Oranı : % 83,08
Katılım Oranı : % 82,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA TURGUT% 57,2738.026
MHPSADIK ALTUNOK% 36,5324.259
İYİ PARTİALİ ÖZGÜR% 1,5998
ZAFER PARTİSİZEYNEL DİNİZ% 1,18783
DİĞER% 1,05698
YENİDEN REFAHERSOY ŞAHİN% 0,63416
MİLLETDURMUŞ KALE% 0,32215
BAĞIMSIZBİLAL DÖLEK% 0,2135
SAADETMEHMET ALİ GÖK% 0,2130
DPHASAN KILIÇ% 0,18122
BTPÇETİN ŞENYURT% 0,18121
HÜDA PARABDULLAH DUMAN% 0,17111
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM YANIÇ% 0,17110
DEVA PARTİSİKENAN DEMİR% 0,16109
VATAN PARTİSİTÜLAY ETİLER% 0,164
MEMLEKETİBRAHİM KARABULUT% 0,0961
DSPFATMA ALTUNOK% 0,0746
TARSUS

Açılan Sandık Oranı : % 59,21
Katılım Oranı : % 77,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ BOLTAÇ% 46,0450.930
MHPMAHMUT TAT% 3639.821
İYİ PARTİMEHMET YUNUS SEVEN% 5,996.628
MEMLEKETOZAN MEHMET BOZDOĞAN% 5,76.300
DİĞER% 1,882.075
HÜDA PARSERVET ASLAN% 0,86946
YENİDEN REFAHALİ SARI% 0,74815
ZAFER PARTİSİZİYA BATIN ŞENER% 0,69759
SAADETENVER VARLI% 0,55611
BÜYÜK BİRLİKALİ ATAY% 0,35390
DEVA PARTİSİRAMAZAN YILDIRIM% 0,31342
BTPNEZİHA KARATAŞ% 0,22248
MİLLETFİKRET ADIGÜZEL% 0,21232
AB PARTİYAKUP CAN GÜNGÖR% 0,11126
TKPUĞUR ÖZER% 0,11125
DSPTOLGA ÇAKIR% 0,0995
VATAN PARTİSİMURAT ÜNSAL% 0,0894
BAĞIMSIZMEHMET BİLAL EROĞLU% 0,0772
TOROSLAR

Açılan Sandık Oranı : % 64,54
Katılım Oranı : % 74,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDURRAHMAN YILDIZ% 47,5549.888
MHPALİ ÖZ% 38,2240.099
İYİ PARTİNİHAT SOYSAL% 5,545.813
DİĞER% 2,943.079
YENİDEN REFAHSONER ÇELİK% 1,751.830
ZAFER PARTİSİZİYA ÖZMEN% 0,91958
SAADETBİLAL OĞUZ% 0,74777
HÜDA PARABDURRAHMAN DOĞAN% 0,55579
DEVA PARTİSİSULTAN AYDOĞAN% 0,38402
BÜYÜK BİRLİKSABİT TURGAY KARADİKEN% 0,27282
DPTURGAY ÇELİK% 0,23238
BTPMEHMET ÖZGÜR% 0,2213
TKPYUSUF ÖZER% 0,18189
MİLLETSERAP UYSAL% 0,15153
DSPMEHMET KARACAOĞLU% 0,11118
EMEPİMDAT DAĞ% 0,11111
VATAN PARTİSİNURİYE TÜRKOĞLU% 0,0776
HKPERCAN BİLGEÇ% 0,0662
BAĞIMSIZBURCU TEMİZKAN% 0,0443
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 70,56
Katılım Oranı : % 71,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH ÖZYİĞİT% 63,2661.836
AK PARTİKENAN PEKER% 17,0416.657
BAĞIMSIZAŞKIN TANGIZ% 6,26.059
BAĞIMSIZİBRAHİM GENÇ% 3,553.467
ZAFER PARTİSİBARIŞ EMENGEN% 1,971.926
İYİ PARTİAHMET ARICAN% 1,921.882
YENİDEN REFAHMAHMUT YAŞAR SEZGİN% 1,051.022
DEVA PARTİSİFAİK TOK% 0,81794
DİĞER% 0,79772
TİPGENÇER BAYKUL% 0,76743
BTPALİ ÖZDEMİR% 0,58572
HÜDA PARABDULLAH EKİNCİ% 0,42410
SAADETMUSTAFA ÖZDEMİR% 0,39377
BÜYÜK BİRLİKFÜSUN BEKER% 0,28275
MEMLEKETSEHER DÜZGÜN% 0,24237
TKPZÜHAL KURT% 0,23223
DPHASAN TÜRKER ŞAMAN% 0,18176
VATAN PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILMAZ% 0,11109
DSPMURAT EMRE DOLGUN% 0,11105
MİLLETGÜLŞEN AYKUN% 0,0878
MİLLİ YOLTUFAN TUNCEL% 0,0325

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