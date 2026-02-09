Mesut Özarslan: "Bağımsız Hizmetime Devam Edeceğim"

(ANKARA) - CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Şu an bağımsız hizmetime devam edeceğim. Bu geçme vesaire gibi konular asla ve katiyen olmadı. Ama geçmişten geldiğim kültür, gelenek çerçevesinde tabii ki AK Partili arkadaşlarımızla geçmişte oturuyorduk. MHP'den biliyorsunuz yetişme birisiyim. Tabii ki oradaki ağabeylerimle, reislerimle, canlarımla, ciğerlerimle oturuyoruz, istişare ediyoruz ülke için. Ama bu parti geçme sürecine ilişkin herhangi bir şey oturup konuşmadık" dedi.

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediyedeki makamında basın mensuplarına açıklama yaptı. Görevinin başında olduğunu ve Keçiören halkına hizmet etmeye devam edeceğini belirten Özarslan, iki gün önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile mesajlaşmalarında ailesine küfür ve hakaret bulunduğunu ileri sürerek, böyle bir ortamda CHP'de yer alamayacağı için partisinden istifa ettiğini belirtti.

Özarslan, halka hizmet etmeye devam edeceğini kaydederek, "Gocunmuyoruz. Bizle yol yürüyen tüm arkadaşlarımızla birlikte, 31 Mart seçimlerde bize inanan, bize oy veren tüm seçmenin hakkını hukukunu koruyarak hizmet ederek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Suç duyurusunda bulundum"

Özarslan, bugün sabah saatlerinde Özel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, ablasının ve kardeşlerinin de benzer suç duyurularında bulunabileceğini ifade etti. "Biz Yüce Türk Milleti'nin asil insanlarıyız. Hiçbir kimseye sinkaflı laflar etmeyiz. Edilmesini de uygun görmeyiz. Atatürk'ün partisi dediğimiz bir partinin Genel Başkanı'nın böylesine hafif bir pozisyonda bulunması gerçekten bizleri üzmektedir" diyen Özarslan, "Gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olsun gerek bilge lider dediğimiz Doktor Devlet Bahçeli olsun bu çalışmayı başlatmış durumdadır. Bu çalışmaya öyle partizanı olarak da bakmamak lazım. Herkese gönlünü kucağını açmış durumdalar. Biz de yerel yönetimlerde bulunan belediye başkanları olarak halkımıza hizmet ederek kimseyi ayırt etmeden bu birlik beraberlik çağrısında biz de hizmetlerimize devam edeceğiz. CHP'li kardeşlerimize de ayrım yapmadan hizmet edeceğiz. Biz toplumu sağcı solcu Alevi Bektaşi, Sünni, Şii gibi kavramlardan uzak herkesi kucaklayan bu vatan coğrafyasını seven milliyetçi, mukaddesatçı, maneviyatçı duygularla yöneteceğiz. Davamız tek bir davadır. O da insanlık davasıdır" ifadesini kullandı.

"Şu an bağımsız hizmetime devam edeceğim"

Özarslan, ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Özarslan, AK Parti'ye katılacağı yönünde iddialar ve AK Partili ya da MHP'li isimlerle görüşmelerinin olup olmadığı sorusu üzerine, "Efendim dün de aynı soru soruldu. Şu an gündemimiz o değil. Şu an bağımsız hizmetime devam edeceğim. Bu geçme vesaire gibi konular da asla ve katiyen olmadı. Ama geçmişten geldiğim kültür, gelenek çerçevesinde tabii ki AK Partili arkadaşlarımızla geçmişte oturuyorduk. MHP'den biliyorsunuz yetişme birisiyim. Tabii ki oradaki ağabeylerimle, reislerimle, canlarımla, ciğerlerimle oturuyoruz, istişare ediyoruz ülke için. Ama bu parti geçme sürecine ilişkin herhangi bir şey oturup konuşmadık" yanıtını verdi.

"O müfterilere de yakında zaten adalet cevabını verecektir"

Özarslan, "İçişleri Bakanlığı, Genel Müdür olduğunuz döneme ilişkin 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' iddialarını içeren inceleme başlattı ve Mülkiye Müfettişi görevlendirdi. Nasıl değerlendirirsiniz" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Yalan, iftira, benim bulunduğum süre içerisinde öyle bir şey yok. O müfterilere de yakında zaten adalet cevabını verecektir. Mesut Özarslan Müslüman Türk evladıdır. Devletin beytülmalı nedir, tüyü bitmemiş yetimin hakkı nedir bunu bilen birisidir. Onun için bunların hepsi boş beleş laflardır. Yedi senedir aynı iftiralar, aynı laflar malumunuz sosyal medya üzerinden, televizyonlar üzerinden bize mesnet oluşturulmaya çalışılıyor. Şükürler olsun bu konuya ilişkin bir kere bile bir savcının önüne gidip ifade vermişliğim dahi yoktur. ve tabii ki birileri şikayet eder ama bize tutmaz. Biz devletimizin, milletimizin yanındayız. O iftiracılar, müfteriler bataklıkta boğulmaya devam ediyor ve edecektir."

"Biz hainlik yapmadık"

Özarslan, "Genel Başkan'ın telefonlarına uzun süre çıkmadığınız, uzun süre kimsenin sizinle iletişim kuramadığı iddia ediliyor. Nasıl değerlendirirsiniz" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Doğru değil. Bu işi birileri sosyal medyada ve televizyon kanallarında kabartmaya başladığı gün itibarıyla artık kendi işime gücüme bakayım nasıl olsa bu biter düşüncesindeyim. Hatta cuma günü akşam Genel Başkanımız aradı kendisiyle görüştük. Sonrasında zaten mesajlaştık. Ondan sonra yine aynı şekilde mesajlaştık. Bunun haricinde ilçe başkanıma, il başkanıma ve partinin üst düzey yetkilileriyle görüşmeler yaptım. Bunları geçecekler. Biz hainlik yapmadık. Asıl kendi partilerine hainlik yapılıyor bunun farkında değiller. Atatürk'ün ve Cumhuriyet değerlerinin kurduğu bir partiyi ne hale doğru götürüyorlar. Allah ıslah eylesin."

"Bulunduğu partisinde kötü düşmemek için o da ezgin ve bezgin olarak orada kalıyor"

Özarslan, Mansur Yavaş ile ilgili sorulan soruya da "Biz Mansur Başkan'la rutin iletişimlerimizi gerçekleştirdik. Bununla ilgili herhangi bir iletişimimiz o birebir yüz yüze olmadı" yanıtını verdi. Özarslan, Mansur Yavaş'ın paylaşımının sorulması üzerine de şöyle yanıt verdi:

"Ne yapsın ya? Bulunduğu partisinde işte kötü düşmemek için o da ezgin ve bezgin olarak orada kaldığına inanıyorum ben. Çünkü Mansur Yavaş ülkücü, milliyetçi, muhafazakar camianın desteğiyle geldi. Orada konumlandı. Geçmiş dönem Kılıçdaroğlu bir şans verdi. Bunu da ülkücüyüm diyen, milliyetçiyim diyen muhafazakarım diyen insanlar Mansur Yavaş'a ve ekibine şans tanıdılar ve öyle seçildi. Şu gün ülkücü, milliyetçi, maneviyatçı, mukaddesatçı yapı Mansur Başkan'ı desteklemeyi bıraktığı gün Mansur Başkan'ı Türkiye genelinde bırakın Ankara'yı ben bir karşılığının olacağını da artık bu saatten sonra düşünmüyorum. Ben şunu söyleyeyim Mansur Başkan'ın şahsına ilişkin hiçbir problemim yok. İncinmedim de her zaman iyiliğini de gördüm. Ama ne diyeyim? Yüce Mevlam yardımcısı olsun. Tez zamanda kurtarsın."

"Kimseyi incitmeden, ayırmadan devam edeceğiz"

Özarslan, "Başka bir partiye geçmeyi düşünüyor musunuz? Sizin şu an içinde bulunduğunuz durumda içinizden şu partiyle yollarım kesişebilir dediğiniz bir parti var mı? AK Parti ya da MHP" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Benim yetiştiğim tedrisat geleneğinde örneğin benim ailemin yapısı muhafazakar bir aile yapısından gelmeyim Sivas'ta. Sivas'ta bizi herkes tanır bilir. Yani onun için benim için ne AK Parti bana uzak ne MHP bana uzak. Yani bakacağız süreç neyi gösterir onu bilemem ama şu an bağımsızım biliyorsunuz. Önemli olan Keçiören halkımıza hizmettir. Bunu da kimseyi incitmeden ve kimseyi ayırmadan devam edeceğiz."

"İl Başkanı 'Doğru yapıyorsun, sana destek veriyorum' dediğini itiraf edecek"

Özarslan, İl Başkanı'nın tweetinin sorulması üzerine de şu yanıtı verdi:

"İl başkanlığı bu konuda gerçekçi ve dürüstse benimle bu makamda oturduğunda benim bu durumu izah ettiğimi ve doğru yapıyorsun, sana destek veriyorum, ben herkesle konuşurum dediğini ilk önce bir itiraf edecek. Bak düzgün, dürüstse bir kere o doktor bir insan. Doktor insan bu ülke için yemin etmiş biliyorsunuz bütün insanlığa hizmet edecek insan demektir. Onun için siyaset yapmayı bırakacak, dürüst olacak ilk önce. Aynı şekilde aynı dürüstlükle ne hainliği yaptıysan ortaya koyacak öyle lafın gelişi. Birileri eline verdi. Al bunu yayınla, öyle bir dünyaları yok. Biz kimseye hainlik yapmıyoruz. Vatana millete hizmet eden, halkına milletine hizmet eden insandan, bayrağına bağlı insandan, tarihine sahip çıkan insandan, atisini düşünen insandan insanlığa hizmet eden insandan vatan haini veyahut hain olunmaz. CHP Genel Merkezi'ne çağrımdır, YDK'sına çağrımdır: Eğer dürüstseniz, partinizi seviyorsanız, partinize sahip çıkacaksanız gidin bu soruşturmayı başlatın. Dün Sayın Özgür Özel açıklamada bulundu. Ben böyle bir şey söylemedim etmedim. Ben bugün itibariyle savcılar zaten suç duyurusunda bulundum. Baktım mesajları silmiş. Neden sildin Özgür Özel? Şimdi bunu görmüyor mu teknoloji? Devlet görmüyor mu? HTS kayıtları yok mu zannediyorsunuz? Her şey mevcut değil mi? Onun için bilimden, teknolojiden kaçamayacaksın Özgür Özel. Bu devlet doğru olan hak, hukuk, adalet neyse o çerçevede benim suç duyurum çerçevesinde seni yargılayacak ve gerekli cezayı da vereceğine inanıyorum. Özgür Özel bu bataklıktan çıkamayacaktır."

"Neden beni aday göstermişler?"

Özel, "CHP kanadı da sizin bugün istifa etmenizin gerekçesi olarak bazı davalardan daha doğrusu soruşturma açılabileceğine yönelik tehditler aldığınızı, bu sebeple de böyle bir yola girdiğinizi iddia ediyor. Nasıl değerlendirirsiniz" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Yalan söylüyorlar. İftira atıyorlar. Bunu söyleyen adam lafla gezmez. Alır bir belgeyi der ki sen bundan dolayı sıkıntılısın şu mevzudan dolayı sıkıntılısın. Bunu konuşur. Madem öyleymiş de bu suçlamalar ben aday gösterilmezden önce de vardı. Neden beni aday göstermişler? ve bu suçlamalar aday gösterildikten sonra da vardı. Neden bunu gündeme almamışlar? Süreci halkımız izleyecek. Kim rezil oluyor izleyeceğiz."

"Bakın gelin böylesine hafif bir genel başkanın altında belediye başkanlıklarınızın muhasebesini yapın"

Özarslan, "Başka belediye başkanlarının da istifa edeceği konuşuluyor. Nasıl değerlendirirsiniz" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"İstifa eder etmezler, onlar benim yol arkadaşlarımdı. Çok sevdiğim insanlar var içlerinde gerçekten de. Düzgün dürüst halkına hizmet etmek isteyen ağabeylerim, kardeşlerim var. Benim onlara çağrım: Bakın gelin böylesine hafif bir genel başkanın altında bu belediye başkanlıklarınızın muhasebesini yapın. Aklıselim düşünün. Ona göre gereğini yapın diye düşünüyorum. Belediye başkanlığında hizmet esastır. Hainlik yapıp yapmadığımı tüm halkım üç senenin sonunda görecektir. O zaman onlarda bu söylediklerinin altında kalacaktır. Halka hizmet, Hakk'a hizmettir."

"O tepkiyi verenler bu işe kurulmuş, kurgulanmış silahşörler"

Yedi meclis üyesinin istifa ettiğini belirten Özarslan, vatandaşların tepkisine yönelik sorulan soruya. "Ben çok bir tepkiyle karşılaşmadım. O tepkiyi verenler bu işe kurulmuş, kurgulanmış silahşörler diyebilirim. Onlar zaten çok ileri uç partizani insanlar. Onlar hayata farklı bakıyorlar. Bizim gibi de bakmıyorlar. Allah onları da ıslah eylesin. Bu hizmet yapıldıkça, bu hizmet görüldükçe burada tepkinin olmadığı zaten belli. Öyle büyük de bir tepki yok. Allah'ımıza şükürler olsun. Çünkü onlar da bizim kardeşlerimiz olmaya da devam edecektir" dedi.