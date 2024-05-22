Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar azalacak - Son Dakika
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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar azalacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma günü ve hafta sonunda yağışla birlikte biraz azalacağını açıkladı. Perşembe ve Cuma günü hemen hemen tüm yurtta yağış beklenirken, kuvvetli yağışlar özellikle Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek. Ankara'da kuvvetli yağış, İstanbul'da ise sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

22.05.2024 16:14
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Sıcaklıklar şu anda yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Cuma günü ve hafta sonunda yağışla birlikte sıcaklıklar biraz azalacak" açıklamasında bulundu.

Cengiz Çelik, yurt genelinde 5 günlük hava durumu tahminini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yarından itibaren yurdun büyük bölümünde yağış beklendiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Perşembe ve Cuma günü için kıyı bölgeleri haricinde hemen hemen tüm yurtta yağış bekliyoruz. Cumartesi günü için ülkemizin doğu kesimleri yağışlı, batı kesimleri parçalı az bulutlu geçecek. Pazar ve pazartesi günü ise yine iç bölgelerde aralıklarla sağanak yağış geçişleri göreceğiz. Perşembe günkü yağışlarına baktığımızda, orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Akdeniz kıyıları haricinde tüm yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Bu yağışlar özellikle Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, yani batı iç bölgelerde öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışla birlikte yerel dolu yağışları da görebiliriz. Ani sel su baskınına karşı tedbirli ve dikkatli olmakta faydalı olacaktır.

Sıcaklar şu anda yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Cuma gününden itibaren, cuma günü ve hafta sonu yağışla birlikte sıcaklar biraz azalacak, mevsim normalleri civarına inecek. Ancak önümüzdeki hafta başından itibaren kademeli olarak yavaş yavaş tekrar artacak diyebiliriz.

" Ankara'da kuvvetli yağış, İstanbul'da sağanak yağış geçişleri bekliyoruz"

Ankara'da perşembe ve cuma günü için kuvvetli sağanak yağış bekliyoruz. Öğleden sonra saat 3 ile akşam 9 arasında kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Cumartesi günü için Ankara'da hava parçalı çok bulutlu olacak. Doğu ilçelerinde yine kısa süreli sağanak yağış görebiliriz. Ankara'da perşembe günü için 28 derece olan sıcaklık; cuma, cumartesi günü 21-22 dereceler civarına düşecek.

İstanbul'da, perşembe, cuma günü yine sağanak yağış geçişleri göreceğiz. Kuvvetli bir yağış değil ancak yine kısa süredeli de olsa gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar da, 22-23 derece civarında seyrediyor. İzmir'e baktığımızda ise sadece perşembe günü için gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Cuma ve cumartesi günü İzmir'de yağış beklemiyoruz. İzmir'deki sıcaklıklar ise 26-28 dereceler civarında seyredecek."

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar azalacak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar azalacak - Son Dakika

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