Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma! - Son Dakika
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Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!

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MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter, CHP lideri Özel'in Cumhur İttifakı'nda çatlaklar olduğunu belirten ve MHP'li 2 ismin normalleşmeden korktuğunu vurgulayan yorumu üzerine Özel'e zehir zemberek sözlerle yüklendi. Yalçın, "Sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz." derken Yönter ise "İddialarını ispat etmezsen namertsin" dedi. CHP'li Ensar Aytekin ise "Kendi foseptiğinizden gelen kokular, ülkücüleri zan altında bırakmıştır" yanıtıyla tepki gösterdi.

13.06.2024 16:01
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhur İttifakı'nda çatlaklar olduğunu dile getirmesinin üzerine Özel'i sert sözlerle eleştirdi. Yalçın "Özgür Efendi" diye seslendiği Özel'e "Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz." dedi.

"PARTİNDE ÖYLE TİPLER VAR Kİ GIDIM GIDIM ALTINI OYARLAR"

Özel'in bugün Cumhur İttifakı'nda çatlaklar olduğunu vurgulayan açıklaması sonrasında MHP'li Yalçın sosyal medya hesabından zehir zemberek sözlerle yazılı bir mesaj paylaştı. Yalçın, Özel'in MHP'nin iç işlerine karıştığını iddia ederek Özel'e "Senin partinde öyle tipler var ki gıdım gıdım altını oyarlar." yorumunda bulundu.

Özel'e, "Özgür Efendi" ve "sen" sözleriyle hitap eden Yalçın, Özel'i tehdit ettiği mesajında MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'i sahiplenen ifadeler kullandı.

Yalçın'ın paylaşımında "Senin riyakârca efelenmelerinin, laf ebeliklerinin altında kalmayız. Layık olduğun tarzda muamele ve hitap ederiz. Biz varız; sen de buyur, böyle devam et! Hodri meydan! Özgür Efendi; Şahsımı ve mesai arkadaşım İzzet Ulvi Yönter'i maksatlı olarak hedef alan hezeyanlarının, millet nezdinde karşılığı olup olmadığını da zamanla göreceksin." ifadeleri yer alırken Yalçın, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ismini anmadan "Menfur bir cinayeti istismar ederek kirli siyasetine katık ediyorsun." sözlerini kullandı.

"SANA HADDİNİ BİLDİRMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"

Yalçın paylaşımının bir bölümünde de "Birilerinin zembereklerini kuruyor, hassasiyetlerini tahrik ediyorsun. Her gün biraz daha çirkinleşiyor, çirkefleşiyorsun. Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz.

Senin riyakârca efelenmelerinin, laf ebeliklerinin altında kalmayız. Layık olduğun tarzda muamele ve hitap ederiz. Biz varız; sen de buyur, böyle devam et! Hodri meydan! Özgür Efendi; Şahsımı ve mesai arkadaşım İzzet Ulvi Yönter'i maksatlı olarak hedef alan hezeyanlarının, millet nezdinde karşılığı olup olmadığını da zamanla göreceksin." sözleriyle Özel'e seslendi.

YÖNTER: GAFİLE KELAM NAFİLE KELAM

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de sosyal medya hesabından CHP lideri Özgür Özel'e "Laf söyledi bal kabağı, koy tabağa ye sabaha…Yüzü sanki kösele derisi, ne desek nafile…Zira gafile kelam nafile kelam…Özgür, anormal zihniyetini normalleşme diye yutturmaya kalkışman komedi…Bizim korkumuz olmaz, korkan senin gibi olsun! Bizi kiminle konuştun veya konuşuyorsun bilemem, ama güvenme işbirlikçi ve kripto dostlarına saman doldururlar kirli postuna…İspat bekliyoruz Özgür, ispat…Bize yönelik iddialarını ispat etmezsen namertsin" ifadelerini kullandı.

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CHP'DEN TEPKİ: İKİ İRİ KIYIMA CEVAP

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, MHP'li Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'in açıklamaları üzerine tepki dolu bir yanıt verdi.

Aytekin, sosyal medya hesabından "İKİ İRİ KIYIMA CEVAPTIR!!! Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi Türkiye'nin siyasal tarihiyle bütünleşiktir. Kurucumuz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası bugün partili gençlerle temsil edilmektedir. Ve Genel Başkanımız Özgür Özel'in oturduğu koltuk da Mustafa Kemal Atatürk'ün Genel Başkan olarak oturduğu koltuktur" ifadelerini kullandı.

"KENDİ FOSEPTİĞİNİZDEN GELEN KOKULAR…"

"Dolayısıyla koltuk milliyetçilerini uyarıyoruz: Konuşurken dikkat edin. Kendi foseptiğinizden gelen kokular, dava partisi diye bilinen MHP'yi bir kriminal vaka odağına çevirmiş, halis duyguyla düşüncesini taşıyan ülkücüleri zan altında bırakmıştır" diyen Aytekin, paylaşımına şöyle devam etti:

"Bu sözde tehditleri bize sıralayanlar, evladı gördükleri, Sinan Ateş'e neler yapmazlar? 1980 öncesinde memleketin gençlerini vurmak için pusu kuran anlayışın bugünkü temsilcisi koltuk milliyetçisi bu iki iri kıyım vampir kılıklıya söylüyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Genel Başkanını tehdit etmek sizin haddinize değildir. Uğraşmaya kalkmayın altında kalırsınız. Gidin Sinan Ateş'e sahip çıkmaya cesaret edemeyen güvercinci başı arkadaşınızla az ötede oynayın."

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ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel bugünkü konuşmasında MHP lideri Bahçeli'nin dünkü açıklamasına yönelik "Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var" sözlerini sarf etmiş, MHP'li Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter hakkında da 'Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter normalleşmeden çok korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de kimse Başkent'in orta yerinde Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nın cenazesini sahipsiz bırakmaz' ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel\'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma! - Son Dakika

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