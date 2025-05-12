"47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor" diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür - Son Dakika
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"47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor" diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

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Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye tarihi bir eşikte... PKK musibeti son bulacak, 47 yıllık kanlı sayfa kapanacak" ifadelerine yer verdi. Bahçeli'nin açıklamasında Öcalan'a teşekkür etmesi dikkat çekti.

12.05.2025 16:07  Güncelleme: 16:28
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Terör örgütü PKK'nın tarihi kararının ardından, süreci başlatan ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrı yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ilk açıklama geldi. Bahçeli, açıklamasında, "Böylelikle PKK musibeti son bulacak, 47 yıldır ihanetle yazılan kanlı sayfa ümit ve temenni ediyorum ki, bir daha açılmamak üzere kapanacaktır" dedi.

Açıklamasında Öcalan'a teşekkür eden Bahçeli, "27 Şubat barış ve demokratik toplum çağrısıyla tarihsel sorumluğu üzerine alan PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan'a, İmralı-DEM Parti-Kandil arasında temas ve görüşme trafiğini yürüten heyetlere, DEM Parti'nin eş genel başkanlarına, yönetici ve milletvekillerine, Türk ve Kürt kardeşliğine sahip çıkan her vatan evladına, elbette Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle hiyerarşik zincir içindeki tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Büyük Türk milletini saygıyla selamlıyor, terörsüz Türkiye'yle ilgili tarihi gelişme ve kararların hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum" dedi.

Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti;

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti açık talihiyle, ortak aklı çalıştıran milli birlik ve dayanışma tablosuyla, aynı zamanda mülkün temeli olan adalet tabanıyla, elbette asırlara sari ahlak müktesebatının tasarruf ve taahhüdüyle tarihi bir eşiktedir. Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakârlıkla ekilen barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır.

"TÜRK'ÜN KÜRT'E, KÜRT'ÜN TÜRK'E..."

Bugüne kadar çekilen çileler, katlanılan badireler, karşılaşılan belalar, ödenen bedeller, dökülen tertemiz şehit kanları milli yüreklere ateş gibi düşse de milli birlik ve kardeşliğimizi heba ve heder edecek siyasi ve sosyolojik kırılma hiç yaşanmamıştır. Türk'ün Kürt'e, Kürt'ün Türk'e hürmet, muhabbet ve bağlılığı aziz Türk milleti varlığında tezahür ve temerküz etmiş, bununla mündemiç olmak suretiyle hiçbir kopma, parçalanma veya zayıflama emaresine tesadüf edilmemiştir.

Dünya çapında zincirleme reaksiyon gösteren savaş ve çatışmalar silsilesinin karanlık gölgesi beşeriyet ve coğrafyaları pek çok yönden tahakküm ve tesirine almışken, Türkiye Yüzyılı'nın barış ve huzur uyanışıyla tahkim, taltif ve tarifi muazzam bir atılımın, muhteşem bir tarihsel akışın tescilidir.

"PKK MUSİBETİ SON BULACAK"

27 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis Köyü'nde kurulan, ilk silahlı eylemini 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK, 12.Kongresi'ni 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde toplayarak 27 Şubat İmralı çağrısına müzahir kararlar almıştır.

Bu kapsamda PKK silahları bıraktığını, örgütsel varlığını feshettiğini bugün sabah saatlerinde açıklamıştır. Böylelikle PKK musibeti son bulacak, 47 yıldır ihanetle yazılan kanlı sayfa ümit ve temenni ediyorum ki, bir daha açılmamak üzere kapanacaktır. Mevzu bahis tarihi gelişmenin kuşkusuz çok mühim ve münhasır sonuçları olacak, siyaset ve demokrasinin sivrilip serpilmesiyle miadı dolan silahlı çatışma dönemi acı hatıralarıyla ve alınmış ibretlik dersleriyle geride kalacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi 22 Ekim 2024 tarihinden itibaren terörsüz Türkiye hedefini kararlılıkla savunmuş, cesamet ve cüreti günbegün tahrik edilen istismar ortamının ve hamasi söylemlerin bubi tuzağına düşmemiştir. Partimiz ve Cumhur İttifakı hiçbir şekilde geri adım atmamış, özellikle İmralı ile DEM Parti ülkemizi kapsamına alan risk ve tehditleri isabetle ve itinayla okumuşlardır. El birliği, güç birliği, inanç birliği, eylem birliği ve ortak kader birliği mucibince; Türkiye'nin sırtında on yıllardır taşınması gittikçe ağırlaşan terör ve bölücülük kamburuna müdahale edilmiş ve hamd olsun sonuç alınmıştır.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN LİDER KADROSU NE OLACAK?

Şahsen, milletine ve ülkesine feda edilmiş hayatımın en mümtaz ve müstesna anını iliklerime kadar hissetmenin müftehir ruh haliyle dolup taştığımı herkesin bilmesinde yarar görüyor, bundan sonrası için daha temkinli, daha dikkatli, daha serinkanlı ve sağduyulu hareket edilmesini vazgeçilmez önemde değerlendiriyorum.

Silahların ne zaman, nerelere, hangi şartlar dahilinde, hangi sınır ve ölçekte bırakılacağı, bunun zaman ve mekan parametrelerini analiz ederek teknik takip ve gözetiminin kimler tarafından ve nasıl sağlanacağı, feshedilen PKK'dan PYD/ YPG'ye muhtemel geçiş ve intikallerin denetim ve kontrolünün eşzamanlı ve eşgüdüm halinde nasıl ve ne şekilde temin edilip edilmeyeceği, silah bırakan örgüt militanlarından suça bulaşmış ya da bulaşmamış olanların tasnif ve tefrikinin nasıl yapılacağı, PKK terör örgütünün lider kadrosuyla ilgili alınacak tedbirlerin kapsam ve hududunun ne olacağı, siyasi ve hukuki reformlarla demokrasi ve sivil siyasetin güçlendirilmesinin yanı sıra bin yıllık kardeşliği ve birlikte yaşama iradesini pekiştirip ileriye taşıyacak stratejik ve yasal adımların çatı ve çerçevesinin nasıl belirleneceği ayrıca ele alınmalı, müştereken ve maşeri vicdana muvafık halde tatbik edilmelidir.

Barış havası, güvenlik ortamı mutlak surette kalıcı ve gerçekçi olmalıdır. Önyargıların bataklığı kurutulmalı, uyduruk kayıkçı kavgaları sonlandırılmalı, ucuz polemiklerin sahne aldığı sipariş gerginlikler bitirilmeli, ideolojik, ilkesiz ve ilkel takıntıların parantezi kapatılmalıdır. Kararmış kalplerin, katılaşmış vicdanların, küçük hesapların, kötürüm heveslerin hoşgörü ve uzlaşma çabalarını boşa düşüreceği, barış ve kardeşlik fidelerini solduracağı unutulmamalıdır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN MEŞALESİ YAKILMIŞTIR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin, hiçbir zaman inkar, imha, asimilasyon ve soykırım yanlışıyla hükmü şahsiyetine leke düşürmediği açıktır. Türk milletinin hiçbir mensubu yaban ve yabancı addedilmediği de tarihi vakıa ve vesikalarla ortadadır. Bu ülke hepimizindir, bu vatan üzerinde yaşayan herkesin namus ve şeref mevzuudur. Türk ile Kürt ezelden ebede bir ve beraberdir. Hiçbir iç ve dış melanet ve ihanet senaryo bu beraberliği bozamayacak, bunalım kapanına hapsedemeyecektir.

Kim ne derse desin, statükocu ve ezbere dayalı marjinal iddialara kimler bel bağlarsa bağlasın terörsüz Türkiye'nin meşalesi yakılmıştır. Bugün kazanan barış ve kardeşliktir. Bugün kazanan siyaset ve demokrasidir. Bugün kazanan doğudan batıya, güneyden kuzeye Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, hatta mücavir coğrafyalardaki dost ve kardeş halklardır.

Bilindiği üzere terörizm; toplumu dönüştürecek veya bir yapıyı değiştirecek kadar köklü ve nihai sonuca ulaşmak için; Birden çok kişiye ve ortama tesir edebilmek amacıyla, bu etkinin en yüksek olabileceği niyetiyle seçilmiş özel hedeflere yöneltilen, saldıran ile saldırılan arasında doğrudan illiyetin olmadığı, sürekli korku ve tahribat yaratma tehdidinin veya uygulamasının sistematiğidir. Bu sistematik şiddetin uygulaması terör, uygulayıcısı terörist, mağduru ise insanlık ve insani değerlerdir. Ve bu insanlık dışı kırım ve yıkım süreci ülkemizde inşallah son bulacaktır.

Kırlarımızda çiçekler toplanacak, dağlarımızda kaderdaşlığın ve kardeşliğin hiç kesilmeyecek esintileri hakim olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü evresidir. Terör örgütünün feshi ise yeni yüzyılın ulaşılan ve gerçekleşen ilk hedefidir. Bundan sonra milli ülkülerimizin ve nihai hedefimizin peşinden el ele ve hep birlikte yürümek bölge ve dünya genelinde hayranlık uyandıracak müteyakkız ve muktedir hayat, siyaset ve milli varlık gerçeği olarak anılacaktır. Bu vesileyle 3 Mayıs 2025'te hayata veda eden, terörsüz Türkiye gayesine samimiyetle hizmet eden merhum Sırrı Süreyya Önder'i rahmetle anıyor, mekanı cennet olsun diyorum.

ABDULLAH ÖCALAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Terörsüz Türkiye hedefini bir devlet politikası haline getiren, özverili bir şekilde tavrını ve duruşunu gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, partisinde ve devlet bürokrasinde mücadele edip terörsüz geleceğin mimarisine destek veren mesai arkadaşlarına, 27 Şubat barış ve demokratik toplum çağrısıyla tarihsel sorumluğu üzerine alan PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan'a, İmralı-DEM Parti-Kandil arasında temas ve görüşme trafiğini yürüten heyetlere, DEM Parti'nin eş genel başkanlarına, yönetici ve milletvekillerine, Türk ve Kürt kardeşliğine sahip çıkan her vatan evladına, elbette Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle hiyerarşik zincir içindeki tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Büyük Türk milletini saygıyla selamlıyor, terörsüz Türkiye'yle ilgili tarihi gelişme ve kararların hayırlı olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum."

"47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor" diyen Bahçeli\'den Öcalan\'a teşekkür

Devlet Bahçeli, Türkiye, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel '47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • zeki69:
    İnşallah darısı da CHP nin başına sonsuza dek o zihniyette kapansa Devlet bey bi çagrıda CHP ye yap 100 354 Yanıtla
  • tuncay8891:
    Kendiniz caliyonuz kendiniz oynuyonuz sehit annelerine gidin anlatin inanacaklarmi size 350 94 Yanıtla
  • Gamze&eda2004:
    şehit ailelerinin ahı üstünde olacak 330 72 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    baştan yapaydiniz. oy kaybedince mi yapasiniz geldi 307 54 Yanıtla
  • Turan BAKIR:
    Hatırlarsınız chp için apoyu serbest bırakacaklar falan deyip karalayip kötüleyip seçime girmişsiniz. 303 23 Yanıtla
  • netlog321:
    pkk zaten bitti ypg oldu,madem bitiyordu neden 20 yıl önce bitirmedin bahçeli bey..o kadar şehit niye verildi,neden mücadele edildi 238 28 Yanıtla
  • selami inel:
    Bu bunagi bir an önce yanına al Yarabbi MHP için utanç verici bu şahıs 184 29 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    İyi DEM'lendin be Bahçeli. Senaryolar iyi hazırlandı. Önce İmamoğlunun cumhurbaşkanlığına nasıl engel oluruz diye planlayıp düğmeye basıldı sonra teröristlerle müzakere edilip terörü bitirdik diyerek oyları artırma planına döşendiniz. Bakalım dünya sizin gözünüzden gördündüğü gibi mi çıkacak. Ne koltuk sevdasıymış arkadaş. Vatan millet hikaye. 174 20 Yanıtla
  • Baarn22!:
    ne kadar bos insanlar yorum yapmis vizyonsuzlar sizi 32 120 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    öbür tarafta şehitlerimizin iki eli yakanizda olacak 134 12 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Koltuk beton gibi sert oldu gerısı boş 119 11 Yanıtla
  • mert çelik:
    öcalanda idam edılmedıgı ıcın sızlere tesekkur edıyordur amerıka olsa yakaladı an ıdam ederdı 110 13 Yanıtla
  • 768107:
    seçimi ne diyerek kqzandiniz kimi suclqdiniz ne yaptiniz umarim bu millet sizi affetmez 109 6 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Tayyip Erdoğan nın ölene kadar ikdarda kalma çabası projesi bunlar ama halk bu sefer bu mumaranızı yemeyecek...Ha burayada yazıyorum... 99 9 Yanıtla
  • Halis demir:
    KİMKİ BARIŞI GETİRDİYSE TARİH ONLARI YAZACAK KENT UZLAŞISI YAPANLARI DEYİL. 13 89 Yanıtla
  • astragan:
    Sayın bahçeli tarihimize damga vuran devlet adamlarımızdan biri olmuştur. Millet olarak sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür borcumuz vardır. 20 69 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Barış kardeşlik adı altında mitingler yaparken Türk bayrağı ile miting alanına girilemezken hangi şehit annesini düşündünüz hangi şehidi ne için şehit olduğunu düşündünüz ? Yıllarca oyumuzu aldınız barış kardeşlik diye şimdi başkaları barışı sağlayınca mı zorunuza gitti ? Şehit ne zaman aklınızdaydı şimdi aklınıza düştü. Takke düşüyor kel görünüyor siz o Özgürün peşine devam edin.. 16 64 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Rüyada görsem inanmazdım. Bahçeli olmasaydı mümkün olmazdı. Hayırlı olsun insanız konuşarak halledilmeyecek hiç bir şey yok. 23 53 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    Bebek katiline minnet eden zayıftır 53 7 Yanıtla
  • y k:
    Pkk olur pyd, pyd olur ypg Hainin ismi değişir, lakin hain her daim haindir. 49 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    idam gerı gelırmı artık 43 7 Yanıtla
  • 1616:
    vah vahhh kimler kimlerle.bir zamanlar meydanlarda ip atan .şimdi spora teşekkür ediyor.???????? 43 1 Yanıtla
  • zeki:
    Biji serok bahçeli :) 22 11 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Bizde size ve partinize ve bütün barış süreci boyunca arkasında duran bütün herkese teşekkür ederiz sayın devlet bahçeli 2 28 Yanıtla
  • enteresan:
    dün katil olanlar bugün kahraman ilan ediliyor. şunu unutma bugün vatansever olan yarın vatanhaini ilan edilir. hele birde o vasifla ölür gidersen tarih seni vatan haini olarak hatırlar 19 5 Yanıtla
  • Claus Meeir:
    Bebek katili oldu PKK kurucusu Abdullah Öcalan:)) yav bu kadar yavvvv. Klik olmazzzz olmaz 19 0 Yanıtla
  • alos :
    Ameliyatla beyni değiştirilmiş. 16 1 Yanıtla
  • alos :
    Yapay zeka olmasın 11 0 Yanıtla
  • Fatih KEŞ:
    Vay bee nereden nereye Öcalan a sayın diyenler hapse atılıp vatan haini ilan edilirken şimdi Katil Öcalan a teşekkürlerini sunuyorlar bunlar tarihe geçecek kareler ? 6 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bahçeli için hayat güzel, şehit olan oğlu yok, kendisi şehit olmadığı için ağlayan kimsesi yok. Koskoca Türkiye Cumhuriyetini teröristlerle pazarlık yapmaya sizi ne tür bir kirli hesap mecbur bıraktı. Bir kişi tekrar Cumhurbaşkanı adayı olsun diye bu rezilliğe Yüce Türk milleti ilk seçimde şamarı vuracak. 4 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Şehit ailelerine sordun mu asker katiline teşekkür ederken. Şehit çocukları seni hiç unutmayacak ve asker katillerine gülücükler gondermenin hesabını soracak. 3 0 Yanıtla
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