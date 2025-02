Milli İstihbarat Teşkilatının "2024 Yılı Faaliyet Raporu" yayımlandı

Güncel

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, MİT'in 2024 Faaliyet Raporu'na ilişkin sunuş yazısında, "Ülkemiz, yeni jeopolitik gerçeklik karşısında kendi milli çıkarlarını, hak ve menfaatlerini gözeterek stratejik bir aklın ve milli duruşun ifadesi niteliğindeki 'Türkiye Ekseni' inşa sürecini başarıyla yürütmektedir." ifadesini kullandı.

MİT'in 2024 yılına ilişkin Faaliyet Raporu yayımlandı. Raporun sunuş yazısını kaleme alan MİT Başkanı Kalın, 2024'te dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler, Rusya- Ukrayna savaşı, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları, Suriye'deki durum, istihbarat diplomasisi çalışmaları konusunda kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Kalın, yazısında, MİT'in, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda düzenlenen görev ve yetkiler çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, bağımsızlığına, bütünlüğüne, güvenliğine, anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik görev ve faaliyetlerini kararlılıkla yerine getirmeye devam ettiğine dikkati çekti.

2024 yılının küresel kırılganlıkların had safhada yaşandığı, dünyanın farklı bölgelerinde küresel sistemin dayanıklılığının yeniden test edildiği, barış ve istikrarın çok boyutlu tehditlerle sınandığı bir yıl olduğunu vurgulayan Kalın, özellikle küresel belirsizlik ve bilinmezlik çağında, uluslararası toplumda güvensizlik duygusunun giderek yaygınlaştığına işaret etti.

Karşı karşıya kalınan sınama alanlarının bölgesel ve küresel işbirliği ihtiyacını artırdığını, işbirliği çabalarının güvensizlik ortamı ve güç mücadelesi ekseninde kırılgan bir zeminde sürdüğünü belirten Kalın, "Ülkemiz de yeni jeopolitik gerçeklik karşısında kendi milli çıkarlarını, hak ve menfaatlerini gözeterek stratejik bir aklın ve milli duruşun ifadesi niteliğindeki 'Türkiye Ekseni' inşa sürecini başarıyla yürütmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Farklı coğrafyalardaki tehditler, çok taraflı istihbarat diplomasisi çalışmalarıyla bertaraf edilmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde, şanlı milletin tarihten gelen mücadele ve her türlü esarete karşı durma ruhunun, vatan, millet ve tüm insanlık adına daha adil bir düzenin inşasının ülkenin ve bölgenin güvenliğinin tesisi için canlı tutulduğunu ifade eden Kalın, şöyle devam etti:

"Devlet istihbaratının istihsali ve milli menfaatlerin korunması amacıyla tüm kaynak ve imkanlarını seferber eden Milli İstihbarat Teşkilatı, 'Vatan için her an her yerde' şiarıyla ivme kazandırdığı faaliyetleriyle sadece ülkemizde değil, sınırlarımız dışında da en kritik noktalarda, oyun kurucu rolünü bir kez daha başarılı şekilde tesis ederken ülkemizin stratejik çıkarlarının istihbarat ve diplomasi eş güdümünde güvence altına alınmasına da tüm imkanlarıyla hizmet etmiştir. Bu kapsamda ülkemizin yanı sıra farklı coğrafyalarda karşı karşıya kalınan tehditler, sahadaki operasyonel faaliyetler ve derinleştirilen çok taraflı istihbarat diplomasisi çalışmalarıyla bertaraf edilmiştir."

"Teşkilat, Suriye'nin birliği temelinde yeniden inşa sürecini yakından takip etmeyi sürdürecek"

Kalın, MİT'in sahada yürütülen faaliyetlerinin yanında doğru istihbarat ve isabetli öngörülerle Türkiye'nin hibrit tehditlerle mücadele etmesine ve farklı coğrafyalardaki menfaatlerin korunmasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2024 yılının son günlerinde bölgemizde tarihin seyrini değiştirecek nitelikte bir etki oluşturan Suriye'deki gelişmeler, ülkemizin şanlı tarihi boyunca mazlumun yanında zalimin karşısında olma düsturunun ve Suriye halkının yanında olma azminin bir tecellisi olmuştur. Suriye sahasındaki başarılarını, yürüttüğü istihbarat diplomasisi faaliyetleri ile taçlandırarak devletimizin sahada ve masada çok kıymetli kazanımlar elde etmesinin önünü açan Teşkilat, bölgede yeni sınamaları beraberinde getirecek yeni konjonktür karşısında, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde yeniden inşa sürecini yakından takip etmeyi sürdürecektir."

"Takas operasyonu, güvene dayalı istihbarat diplomasisinin güncel bir örneği"

Başta bölgesel ve küresel güvenlik mimarisindeki dinamikleri yerinden oynatan Rusya-Ukrayna savaşı ile İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları olmak üzere uluslararası alanda öne çıkan güvenlik sorunlarının Türkiye tarafından yakından izlendiğini vurgulayan Kalın, "Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı da arabuluculuk girişimleri ve kriz yönetim süreçlerini yıl içerisinde aktif şekilde işletmiştir. Öte yandan Teşkilat koordinesinde 2024 yılında Rusya ile Batılı ülkeler arasında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana icra edilen en büyük takas operasyonu, güvene dayalı istihbarat diplomasisinin güncel bir örneğini teşkil etmiştir." ifadelerini kullandı.

Gazze'de süren çatışmaların sebep olduğu büyük insani kriz ve tüm çağrılara rağmen önüne geçilemeyen insanlık dramının son bulması için, "Adalet Olmadan Barış Olmaz" şiarını benimseyen MİT'in kalıcı ateşkes, Filistin iç uzlaşısı ve iki devletli çözüm konularında ilgili tüm aktörlerle yoğun temaslarını 2024'te sürdürdüğünü bildiren Kalın, Gazze meselesinin 2025'te de uluslararası gündemin ana maddelerinden biri olmayı sürdüreceğini kaydetti.

"Teşkilat, ajan ağlarını deşifre etmiş ve casusluk faaliyetlerini akamete uğratmıştır"

Jeopolitik merkezin Atlantik'ten Asya coğrafyasına yönelimiyle bir kez daha kendini hissettiren iki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş süreci kapsamında, MİT'in yeni işbirliği imkanlarının geliştirilmesine de ağırlık verdiğinin altını çizen Kalın, ayrıca Türk dünyasında daha güçlü bağların tesis edilmesi, ticaret ve ekonomi başta olmak üzere bilim, enerji ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda potansiyelin ortaya çıkarılması vizyonu doğrultusunda, ilgili ülkelerle istihbari eş güdüm çalışmalarına da hız kazandırıldığını aktardı.

Askeri ve siyasi karışıklıkların hüküm sürdüğü darbe girişimlerine sahne olan Afrika'da Pan-Afrikanizm ve yabancı karşıtlığının da artmasıyla ilişki ve işbirliği ihtiyacının yükseldiğini belirten Kalın, başta terörle mücadele, eğitim ve teknik yardım da dahil olmak üzere pek çok alanda Afrikalı muhataplarla ilişkilerin derinleştirildiğini kaydetti.

Kalın, "İstihbarata karşı koyma alanındaki yegane sorumluluğunun bilinciyle Teşkilat, hassasiyeti gereği kamuoyuna yansıtılmayan birçok ülkenin istihbarat servisleri ve taşeron kuruluşlarının ülkemiz üzerinden yürüttüğü çalışmaları ortaya çıkarmış, ajan ağlarını deşifre etmiş ve casusluk faaliyetlerini akamete uğratmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Terör örgütlerinin tüm çabalarına 'Terörsüz Türkiye' ideali doğrultusunda geçit verilmemiştir"

2024 yılı boyunca güvenlik güçleriyle koordineli şekilde terör örgütlerinin ve organize suç yapılarının faaliyetlerini akamete uğratan çok sayıda müşterek operasyona imza atıldığını bildiren Kalın, şunları kaydetti:

"PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve DHKP/C gibi farklı ideolojilere ve dış desteğe sahip terör örgütlerinin tüm çabalarına 'Terörsüz Türkiye' ideali doğrultusunda geçit verilmemiştir. PKK/KCK ile mücadelede, nokta operasyonlar ile hedef unsurların etkisiz hale getirilmesi, kritik öneme sahip tesislerin imha edilmesi ve örgütün hareket tarzının deşifre edilmesi neticesinde örgüte büyük darbe vurulmuştur. Ayrıca her geçen gün gelişen operasyonel kabiliyetler kapsamında, ülkemizde gerçekleşen terör eylemlerinin faillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda örgüt unsurunun yurt dışından ülkemize getirilmesi sağlanmıştır.

FETÖ ile mücadelede; liderinin ölümüyle uğradığı güç kaybı artan örgütün yurt dışı merkezli olarak yürüttüğü ülkemiz aleyhindeki dezenformasyon ağırlıklı faaliyetlerinin sonlandırılması, kaçmaya çalışan örgüt üyelerinin yakalanması, öğrenci yapılanmasının sekteye uğratılması ve uluslararası kuruluşlarla tesis ettiği yakın ilişkilerinin engellenmesi amacıyla sonuç alıcı çalışmalar gerçekleştirilmiştir."

"Ülkemizdeki gayrimüslimlere yönelik eylem arayışları bertaraf edilmiştir"

Radikal örgütlerle mücadele kapsamında çok sayıda örgüt üyesinin tespit edilerek eylem arayışlarının engellenmesinin sağlandığını aktaran Kalın, "2024 yılında radikal örgütlerin sahadaki yapılanmalarının deşifresinin yanı sıra İsrail'in Orta Doğu'ya yayılan saldırılarına bağlı olarak ülkemizdeki gayrimüslim vatandaşlarımıza yönelik eylem arayışları da bertaraf edilmiştir. Aşırı sol terör örgütlerinin lider kadrolarının etkisizleştirilmesi çalışmaları ivmelendirilerek sürdürülmüş, örgütlerin yurt dışı yapılanmaları üzerinden ülkemizi yıpratma çabaları engellenmiştir." açıklamasında bulundu.

Son yıllarda yapay zeka, nesnelerin interneti ve 5G gibi teknolojilerin yaygınlaşmasının, teknik istihbaratın asli unsur haline gelmesini elzem hale getirdiğine dikkati çeken Kalın, siber güvenlik, kriptoloji, yapay zeka, uydu ve sinyal istihbaratı alanındaki yeteneklerini artırarak hibrit tehditlerle daha etkin mücadele imkanına kavuşan Teşkilat'ın siber güvenlik atılımlarıyla kurumlara yönelik siber saldırılara karşı attığı adımlarla milli güvenliğin sağlanmasında kilit rol oynadığını vurguladı.

"Milli güvenliğe tehdit unsurlar ile mücadelede etkili çözümler üretmek kritik öneme sahiptir"

MİT'in gelecek dönemde de yapay zeka teknolojisinden daha fazla istifade edeceğini ve "siber vatan"ın korunmasına yönelik çalışmalara hız kazandıracağını belirten Kalın, şöyle devam etti:

"Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu, ilgili mevzuat doğrultusunda, kamuda şeffaflık, hesap verme anlayış ve sorumluluğunu gözeten bir yaklaşımla hazırlanarak kaynakların üstlenilen kilit rolün icrasında etkin ve verimli kullandığını ortaya koymaktadır. Milli güvenliğe tehdit unsurlar ile mücadelede gelişen ve değişen dünya koşulları ile uyumlu, bilim ve teknoloji ile desteklenen etkili çözümler üretmek kritik öneme sahiptir. Güçlü istihbarat ağı ve teknik imkanlarıyla çalışmalarını hassasiyetle sürdürecek Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının şartlar ne kadar zor olursa olsun, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de milli çıkarlarımızı bir adım öteye taşıyacağına inancım tamdır."

MİT'in, fedakar ve vefakar mensuplarının büyük emekleriyle 98. kuruluş yıl dönümünü geride bıraktığına işaret eden Kalın, vatan ve milletin korunmasında cansiperane çalışan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Kalın, görevleri sırasında hayatlarını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini kaydetti.