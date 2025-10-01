Minibüs Şoförüne Cinsel Taciz Cezası - Son Dakika
Minibüs Şoförüne Cinsel Taciz Cezası

01.10.2025 11:59
Mardin'de minibüs şoförü H.P., 19 yaşındaki E.R.Y.'ye cinsel tacizden 135 gün adli para cezası aldı.

Mardin'de 10 Şubat'ta dershaneden dönerken bindiği minibüsün şoförünün sözlü tacizine uğrayan E.R.Y.'nin (19) şikayeti üzerine açılan davada, sanık H.P. (55) 135 gün karşılığı adli para cezasına çarptırıldı. Baba Ahmet Y., "Adalet yerini buldu, verilen karar yüreğimize su serpti" dedi. Üniversite sınavına hazırlanan E.R.Y., 10 Şubat'ta dershaneden çıktıktan sonra evine dönmek için minibüse bindi. Minibüste, yolcular indikten sonra şoför H.P. kendisini çağırarak, arkasındaki koltuğa oturmasını istedi. Ardından H.P., E.R.Y. ile konuşmaya başladı. E.R.Y.'yi çok beğendiğini ve arkadaş olmak istediğini söyleyen H.P., genç kızın tepkisine rağmen sözlerine devam etti. Duraklarda da durmayan şoför, sözlü tacizde bulunmayı sürdürdü. En son inmek istediğini söyleyince minibüsü durduran sürücü, kapıyı açarak E.R.Y.'yi indirdi. E.R.Y., durumu anlattığı ailesiyle polise giderek şikayette bulundu.

Başlatılan soruşturma kapsamına Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilen minibüsün güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde, H.P.'nin E.R.Y.'yi 'Çok uzakta oturuyorsun' diyerek yanına çağırdığı, ardından 'Çok tatlı kızsın arkadaş olabilir miyiz' dediği, devamında ise 'Ben bekarım. Arkadaş olabilir miyiz? Böyle söylenmez, haklısın ama sen hoş bir kızsın beğendim seni, hoşuma gittin. Ara sıra telefonla konuşmak isterim" dediği duyuldu.

'İŞİMDEN ETTİLER, REZİL OLDUM'

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, "Şüphelinin eylemine uyan TCK'nın 105/1-1'inci maddesinde tanımlanan cinsel taciz suçunu işlediği ve şüpheli hakkında kamu davası açmaya yeterli delil ve şüphelinin hasıl olduğu anlaşılmakla; şüphelinin eylemine uyan yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasını, kasten işlediği suç nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 53 maddesi uyarınca belli haklardan yoksun bırakılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur" denildi. İddianame Mardin 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın ilk duruşması görüldü. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada savunma yapan sanık H.P., önceki savunmalarını tekrar ettiğini, üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirtti. Bunun üzerine mahkeme heyeti başkanı, deşifre edilmiş görüntülerin ses kayıtlarını sanığa okudu. Sanık H.P., "Bana okumuş olduğunuz ses kaydına bir diyeceğim yoktur ancak ben kıza bir şey demedim. Art niyetli bir şey söylemedim. Söylediklerimde bir şey yoktur. Normal konuşmalardır. Ben öylesine konuştum. Beni işimden ettiler, rezil oldum. Ses kaydını her yerde paylaştılar" diye konuştu.

135 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI

Savunmanın ardından savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın sabit olan eylemi nedeniyle mahkumiyetine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından sanığın 'cinsel taciz' suçundan 180 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nın 62'nci maddesi gereğince indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Mahkeme heyeti daha sonra katılan vekilinin basit yargılama usulüne göre verilen karara itirazı üzerine ise cezada 1/4 oranında indirim yapılmasına, 135 gün karşılığı adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

BABA: KARARDAN MEMNUNUZ

Duruşma sonrası DHA'ya konuşan E.R.Y.'nin babası Ahmet Y. (52), verilen karardan memnun olduğunu, adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Yüreğimize birazcık bile olsa su serpti. Kızım üniversite sınavına hazırlanıyordu. Bir yıl kaybetmiş olmasına rağmen şükürler olsun şu an okuluna devam ediyor. Sınava hazırlanıyor. Verilen karardan memnunuz" ifadelerini kullandı.

'ALINABİLECEK EN ÜST CEZAYI ALDI'

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay, sanığın alınabilecek en üst limitten ceza aldığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Müvekkilim dershaneden eve dönerken bindiği minibüste dolmuş şoförü tarafından tacize uğramıştı. Bir senesi de kaybı oldu. Duruşmada, sanık görüntülere rağmen inkar etti. Olaydan 3 gün sonra bile kızı takip ettiğini itiraf edince, savcımız da tepki gösterdi. Burada Türk adaletine güvenimizi bir kez daha gördük, adalet işledi. En üst limitten ceza aldı, hakime hanım da indirimini kullanmadı. Şu an alınabilecek en üstten ceza aldı."

Kaynak: DHA

