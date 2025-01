Minik Yürekler Kreşi Açıldı

Güncel

YÜREĞİR Belediyesi tarafından çalışan annelere destek vermek ve çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Minik Yürekler Kreşi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve eşi Fidelya Demirçalı'nın ev sahipliği yaptığı açılış törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk, Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayında vatandaş katıldı.

DEMİRÇALI İNSANA YAPILAN YATIRIM EN DEĞERLİ YATIRIM

Göreve geldiği günden itibaren birçok projeye imza attığını belirten Başkan Demirçalı, "Bir ülkenin en değerli birikimi insan kaynağıdır ve insana yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana Yüreğir'de 7'den 70'e her yaştan insanımızın ihtiyaçlarına öncelik verdik, vermeye devam ediyoruz. ve bunu yaparken; hakla, adaletle ve liyakatle yapmaya özen gösteriyoruz. Yüreğir'e yaptığımız her hizmetin her yatırımın gönlümüzdeki ve zihnimizdeki yeri çok kıymetli, çok farklı. Ama buradan ifade edeyim; kreş başka bir noktada. Çünkü çocuklar, hepimizin en kıymetlileri. Onlar huzurlu, mutlu, eşit, laik, eğitim aldığı sürece aileler de huzurlu olacaktır" dedi.

'EVLATLARINIZ BİZE EMANET'

35 yılda sadece iki kreşin yapıldığı Yüreğir'de, görev süresinin hemen başında 3'üncü kreşi hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Demirçalı, "Çalışan annelerimiz için ilçemizdeki en büyük eksikliklerin başında kreş geliyordu. Bu kapsamda burada bugün Yüreğir Belediyesi Minik Yürekler Kreşimizin açılışını sizlerle beraber gerçekleştiriyoruz. Kreşimizde geniş ve ferah bir ortamda eğitim imkanına kavuşacak olan çocuklarımız, okul öncesi öğretmenleri eşliğinde çeşitli etkinliklere katılma imkanı bulacak. Evlatlarınız bizler için çok kıymetli. Onlara burada gözümüz gibi bakacağımızdan şüpheniz olmasın. Gözünüz arkada kalmasın çünkü onlar bize emanet. Minik Yürekler Kreşimizin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

KARALAR ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YAPILAN HER YATIRIM GELECEĞE UMUT EKMEKTİR

Adana'yı tarihinde görmediği hizmetlerle buluşturduklarını belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da " Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok önem verdiği şey eğitimdir. Biz de eğitime önem verdiğimiz için kreşlerimizim sayısını artırıyoruz. Çünkü okul öncesi eğitim çok önemli. Kadınlarımızın hayata dair her alanda, iş dünyasında daha fazla yer almasını desteklerken, çalışan annelerin hayatlarını kolaylaştırmak için faaliyete geçirdiğimiz kreşlerimizde kaliteli ve güvenli eğitim vermeye devam edeceğiz. Çocukların güvenli bir ortamda büyüyeceği ve kadınların iş hayatına katılmasını sağlayacak bu güzel proje için Yüreğir Belediye Başkanımız Ali Demirçalı'yı tebrik ediyorum. Çocuklarımız için yapılan her yatırım geleceğe umut ekmektir" diye konuştu. Konuşmaların ardından kurdelesi kesilen kreş hizmete açıldı.