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Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti - Son Dakika
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Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti

İsrail adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi. 4 gün boyunca ifadesi alınan şüphelilere refakat eden TEM polislerinin bu kez maske ve eldiven kullandıkları dikkatlerden kaçmadı.

Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
05.01.2024 - 12:54,  Güncelleme: 12:57
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Türkiye'de bulunan yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına uluslararası casusluk faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheli dün sağlık kontrolünden geçirilmişti. Şüpheliler sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilmişti. Bu esnada şüphelilere refakat eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü polislerinin maske ve eldiven kullanmadıkları görülmüştü.

Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti

POLİSLER BU KEZ MASKELİ, ELDİVENLİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 34 şüphelinin emniyette dört gün süren işlemleri bugün tamamlandı. Mossad ajanlığıyla suçlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bu kez polislerin eldiven ve maske takmaları dikkat çekti.

Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti

MİT VE EMNİYETTEN ORTAK OPERASYON

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın, Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi işler yapmayı amaçladığı yönünde bilgiler elde edilmişti.

Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti

46 ŞÜPHELİDEN 34'Ü YAKALANDI

Zanlılarla sosyal medya üzerinden irtibat kuran Mossad yetkililerinin, bazı kişilerin bilgilerine ulaştığı da ortaya çıkarılmıştı. Söz konusu faaliyetlerin "uluslararası casusluk" kapsamında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine 46 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçen emniyet güçleri, 2 Ocak'ta İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheliyi yakalamıştı. Adreslerde yapılan aramalarda 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile dijital materyale el konulmuştu.

YORUMLAR (8)
  • Beşiktaş 1903: Yabancı derken başörtülü olandami yabanci Yanıtla 54 22
  • Jack McTorrado: Memlekette hainden bol ne var ülkeyi komple ıslah etsen gene çıkar Yanıtla 55 3
  • MAHMUT BAŞAK: UC KURŞ PARAİCİN İMANİ VATANİ SATAN HAYİN LER SUCU KESİNSE HEMEN FECİ ŞEKİLDE ASACAN BU TİPLER KİMSEYE GAYİRİ YOK Yanıtla 54 1
  • Eski Tüfek.: Öyle veya böyle ,bunların milyonlarcası giriş yaptı Ülkemize... Daha çok başımıza iş alacağımızı tahmin etmek için ,kahin olmaya gerek yok... Yanıtla 43 0
  • Özcan Kuvan: Tipine baksan herkesi kandırır bunlar o dayıyı ben hacı falan sanırdım valla adamlar işi biliyor. Yanıtla 24 1
  • nev tu: yoook baş örtüsü takınca türk oluyorsun 9 11
  • Alihaydar Yılmaz: Ajanın ne olduğunu biliyor musun acaba 6 6
  • Alperen Umut: Benim anlamadığım bu ülkede daha önce iç işleri bakanı yokmuydu bunların hepsi Süleyman soyludan sonramı türedi ali Yerlikaya geldiğinden beri bitirmediği mafya baron ajan kalmadı Yanıtla 2 0

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