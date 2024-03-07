MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri: Son bir haftada 519 terörist etkisiz hale getirildi

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MELİS YILDIRIM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 36, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 204'ü Irak'ın, 315'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 519 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi. Aktürk sınırlardan yasa dışı geçişlere ilişkin, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 161 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 11'i terör örgütü mensubudur. Bin 571 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." bilgisini verdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Aktürk, yarın Dünya Kadınlar Günü'nün kutlanacağını anımsatarak, "Üstlenmiş oldukları çok yönlü sorumluluklar ve örnek teşkil eden başarılarla hayatımızın her alanında öncü bir rol üstlenen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyor, tüm kadınlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyoruz." dedi.

Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 36, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise, 204'ü Irak'ın, 315'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 519 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında, son olarak Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde tespit edilen sığınakta teröristlere ait çok sayıda havan mühimmatı ele geçirilmiştir.

Suriye'de; harekat alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik devam eden taciz ve saldırı girişimlerine gerekli karşılık verilmekte, istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla çalışmalara da devam edilmektedir."

1 OCAK'TAN BU YANA 31 BİN 586 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ

Zeki Aktürk, sınırlardan yasa dışı geçişlerin engellenmesine ilişkin "Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş, fiziki güvenlik tedbirleri ile korunan hudutlarımızda alınan dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 161 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 11'i terör örgütü mensubudur. Bin 571 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 609'a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 31 bin 586 olmuştur." bilgisini aktardı.

GAZZE'YE 19 UÇAKLA İNSANİ YARDIM

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarına değinen Aktürk, "İsrail bugüne kadar gerçekleştirdiği katliamlarına bir yenisini ekleyerek, Nabulsi meydanında yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef almıştır. İsrail, masum Filistin halkına yönelik insanlıktan ve vicdandan yoksun bu saldırılara derhal son vermelidir." dedi. Aktürk, Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerine ait 19 uçakla 250 tona yakın insani yardım malzemesinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda, Bulut Altı İnsansız Hava Aracı ile modernizasyon faaliyeti tamamlanan M60 T tankının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını kaydetti.

UZMAN ERBAŞLIK İÇİN BAŞVURULAR 17 MART'A KADAR SÜRECEK

Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 1 Mart'ta başlayan 2024 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Başvurularının 17 Mart'a kadar süreceğini belirten Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 3 Mart'ta gerçekleştirildiğini, başarılı olacak adaylara gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını ifade etti.

MSB YETKİLİSİ: HELİKOPTERİN BAKIMLARININ EKSİKSİZ YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

İzmir'de acil iniş yapmak zorunda kalan askeri helikoptere ilişkin üst düzey bir Bakanlık Yetkilisi "Yapılan ön incelemede helikopterin teknik dokümanlarına göre periyodik ve uçuş öncesi bakımlarının eksiksiz yapıldığı tespit edilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı kaza kırım inceleme ekibi tarafından ön inceleme yapılmış olup nihai teknik rapor, tahkikat sonrası açıklanacak." bilgisini verdi.

"MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİM ALABİLMEK İÇİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLMAK GEREKMEKTEDİR"

Yetkili, Milli Savunma Üniversitesi sınavına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların da girebildiğine dair iddialar için şunları söyledi:

"Milli Savunma Üniversitesinde eğitim alabilmek için mevzuatımıza göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir. Herhangi bir somut bilgi belge olmadan bunları tartışmak yersizdir."

Gazze'ye yardım için yola çıkan Hava Kuvvetlerine ait uçakların daha önce Mısır'a giderken son olarak Ürdün'e gitmesine ilişkin soru üzerine üst düzey Yetkili, "İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda hareket ediyoruz. Uygun yer ve zaman planlamasına göre yardımları ulaştırıyoruz." yanıtını verdi.

"TERÖRLE MÜCADELE TERÖRİSTLERLE YAPILMAZ"

Yetkili, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Suriye'de PKK/YPG terör örgütü ile yaptığı görüşmeye dair yetkili şunları söyledi:

"ABD'nin, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Yani, terörle mücadele teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir."