MSB: "Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye’nin sağlayacağı askerî katkı, mutabakat doğrultusunda belirlenecek"

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Mekke Savunma İttifakına ilişkin yapılan açıklamada, "Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye tarafından Suudi Arabistan'a sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Bu kapsamda, Anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir. Sağlanabilecek katkının kapsamına ilişkin esaslar ise Suudi Arabistan'ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler ve harekat ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili makamlarımızca yapılacak değerlendirmeler ve taraflar arasında sağlanacak mutabakat doğrultusunda belirlenecektir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Ankara'da görevi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş ile Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde meydana gelen silah kazasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede 14 Ekim'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

"İKİ PKK'LI TERÖRÜST DAHA TESLİM OLDU"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeleye, sınırların korunmasına ve ülkenin karada, denizde ve havada savunma ve güvenliğinin sağlanmasına azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Aktürk, geçen hafta içerisinde iki PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

"HUDUTLARDA 477 KİŞİ YAKALANDI" Hudut güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 477 kişinin yakalandığını, 981 kişinin geçişinin engellendiğini açıkladı. Aktürk, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 13 bin 843'e, engellenenlerin sayısının ise 54 bin 851'e ulaştığını belirtti. Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 60 kilogram (59 bin 734 gram) uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

KFOR KOMUTANLIĞI İTALYA'YA DEVREDİLDİ Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında geniş bir coğrafyada barış ve istikrarın korunmasına katkı sunduğunu belirten Aktürk, Türkiye'nin 3 Ekim 2025'te ikinci kez üstlendiği Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevinin 14 Ekim'de düzenlenen devir teslim töreniyle İtalya'ya devredildiğini bildirdi.

Görevin devir teslim törenine Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığını belirten Aktürk, Türkiye'nin NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.

TÜRKİYE-BANGLADEŞ HAVA KUVVETLERİ İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI SÜRÜYOR Aktürk, 12-16 Ekim tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Türkiye-Bangladeş 10'uncu Hava Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'nın devam ettiğini bildirdi. Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında, 13-15 Ekim tarihleri arasında Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir heyetin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini belirten Aktürk, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı tarafından 15-16 Ekim'de Ankara'da Terörizm Uzmanları Konferansı ve Üst Düzey Terörle Mücadele Semineri'nin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Aktürk, 35 ülkeden 114 katılımcının yer aldığı etkinliğe alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacıların katıldığını belirterek, 17-21 Ekim tarihlerinde Pakistan'da yapılması planlanan Türkiye-Pakistan Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı'na Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı'nın katılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

BAKAN GÜLER, POLONYA GENELKURMAY BAŞKANI'NI KABUL EDECEK Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 13 Ekim'de komuta kademesiyle birlikte Ateş Serbest 2026 Faaliyeti'nin Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldığını, aynı gün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen 4'üncü Türk-Alman Ekonomi Konferansı Gala Yemeği'nde yer aldığını bildirdi. Aktürk, Bakan Güler'in 15 Ekim'de Polonya Genelkurmay Başkanı'nı kabul edeceğini belirtti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun 10 Ekim'de Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı, 13 Ekim'de ise Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini aktaran Bayraktaroğlu'nun 14 Ekim'de Prizren'deki Sultan Murat Kışlası'nda bulunan Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu kaydetti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümet Tatlıoğlu'nun 12 Ekim'de Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı ile İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda görüştüğünü, 13 Ekim'de ise Nusret-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldığını bildiren Aktürk, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in 15-17 Ekim tarihleri arasında Moğolistan'da temaslarda bulunduğunu belirtti.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN İSRAİL'E KARŞI DAHA KARARLI BİR TUTUM SERGİLEMESİ GEREKİYOR"

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktürk, şunları kaydetti:

"7 Ekim 2023 tarihinden itibaren bölgemizin güvenlik ve istikrarını tehlikeye atan İsrail, bugün de katliamlarını ve kışkırtıcı söylemlerini sürdürmektedir. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren bölgemizin güvenlik ve istikrarını tehlikeye atan İsrail, bugün de katliamlarını ve kışkırtıcı söylemlerini sürdürmektedir. Hayatını kaybeden, evlerinden ve yurtlarından zorla çıkarılmaya mecbur bırakılan Filistinli sayısı İsrail'in insanlık dışı saldırıları ile her geçen gün artmaktadır. Filistin halkının çektiği ıstırapların görmezlikten gelinmemesi ve İsrail'in haddini aşan, insani değerleri hiçe sayan ve bölgemizi kaos ortamında tutan saldırılarının son bulması için uluslararası toplumun İsrail'e karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

"SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ SALDIRILAR ULUSLARARASI VE İNSANCIL HUKUKUN AÇIK BİÇİMDE İHLALİ"

Aktürk, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan Husi saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Sivil altyapıyı ve sivilleri hedef alan saldırıların uluslararası ve insancıl hukukun açık ihlali olduğunu belirten Aktürk, bu saldırıların bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdığını ve bir an önce sona ermesi gerektiğini ifade etti.

ATEŞ SERBEST 2026 FAALİYETİ POLATLI'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aktürk, TSK'nın yüksek hazırlık seviyesini muhafaza etmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü belirten Aktürk, 8-13 Ekim tarihleri arasında Polatlı'da Ateş Serbest 2026 Faaliyeti'nin icra edildiğini bildirdi.

Faaliyetin; kuvvet komutanlıklarının envanterindeki silah ve sistemlerin tanıtılması, farklı kuvvet ve sınıflardaki personelin ateş destek vasıtalarının imkan ve kabiliyetlerini tanıması, gerçekçi muharebe ortamının oluşturulması ve silah sistemlerinin hedefler üzerindeki etkilerinin gösterilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Aktürk, otonom sistemler, yapay zeka, elektronik harp ve siber yeteneklerin müşterek harekat ortamındaki etkinliğinin test edildiğini kaydetti. Aktürk, faaliyetle kuvvetler arası ateş desteği koordinasyonunun ve müşterek harekat kabiliyetinin geliştirilmesinin, TSK'nın ateş gücü ve caydırıcılığının ortaya konulmasının amaçlandığını ifade etti.

"ÇOK SAYIDA ULUSLARARASI TATBİKAT DEVAM EDİYOR"

Aktürk, TSK'nın yurt içinde ve dışında çeşitli eğitim ve tatbikat faaliyetlerine katılım sağladığını bildirdi. İtalya, İngiltere ve Norveç'te gerçekleştirilen Steadfast Duel ile İstanbul'da icra edilen On Guard Komuta Yeri tatbikatlarının 15 Ekim'de sona ereceğini belirten Aktürk, İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli'de gerçekleştirilen Nusret-2026, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası, Romanya'da icra edilen Carpathian Arc Kolektif Savunma ve Kore Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Çok Uluslu Mayın Harekatı tatbikatlarının 16 Ekim'de tamamlanacağını açıkladı. İtalya'da gerçekleştirilen Mare Aperto-2026 Tatbikatı'nın ise 25 Ekim'de sona ereceğini bildiren Aktürk, önümüzdeki günlerde farklı bölgelerde yeni tatbikatların başlayacağını kaydetti.

Bu kapsamda Mardin'de Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar Yıldırım Seferberlik Tatbikatı'nın 15 Ekim'de icra edileceğini belirten Aktürk; Muğla'da Türkiye-Azerbaycan Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS)-2026, Antalya'da Milli İnsansız Deniz Sistemleri-2026, Romanya'da Sarmis Komando Harekatı ve Türkiye-Özbekistan Ortak Bilgisayar Destekli Komuta Yeri tatbikatlarının 19 Ekim'de başlayacağını bildirdi. İzmir'de konuşlu 1'inci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek Şehit Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan Yıldırım Seferberlik Tatbikatı'nın ise 21 Ekim'de başlayacağını açıkladı.

31 ÜLKENİN KATILIMIYLA UÇANGÖZ YARIŞMASI DÜZENLENECEK

Aktürk, katılımcı ülkeler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek, ortak çalışma kültürünü geliştirmek ve askeri alanda yenilikçi teknolojilere yönelik iş birliği fırsatlarını artırmak amacıyla Ankara'da Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması'nın (BIMDTC 2026) düzenleneceğini bildirdi. 19-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmaya 21'i yarışmacı, 10'u gözlemci olmak üzere toplam 31 ülkenin katılacağını belirten Aktürk, organizasyonun askeri alandaki yenilikçi teknolojilere yönelik iş birliğini geliştirmeyi amaçladığını kaydetti.

TÜRK DEVLETLERİ ARASINDA HARİTACILIK İŞ BİRLİĞİ DEKLARASYONU İMZALANDI

Aktürk, 8 Ekim'de Kazakistan'ın ev sahipliğinde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın ulusal ve askeri haritacılık kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Haritacılık Kurumları Başkanları 3'üncü Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini bildirdi.

Toplantının sonunda üye ülkelerin haritacılık kurumları başkanları tarafından Haritacılık Alanında İş Birliğine Yönelik Deklarasyon'un imzalandığını belirten Aktürk, 7'nci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı'nın da Kültür Yolu Festivali kapsamında 16 Ekim'de Diyarbakır'da etkinlik gerçekleştireceğini kaydetti.

YENİ SİLAH VE SİSTEMLER ENVANTERE ALINDI

Yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Aktürk, geçtiğimiz hafta içerisinde çeşitli silah ve sistemlerin envantere alındığını açıkladı. Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SUNGUR füzesi ve tetik tertibatı ile Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS) Füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını bildirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ise SOM-B1T ve SOM-AT mühimmatlarının envantere alındığını kaydetti.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcı (E-ZPT), savunma sanayisi paydaşlarına ise 155 milimetre uzun menzilli obüs mühimmatı teslimatlarının gerçekleştirildiğini belirten Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisi kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

SUBAY ADAYI TEMİNİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirten Aktürk, çeşitli sınıflarda muvazzaf ve sözleşmeli subay adaylığı başvurularına ilişkin tarihleri açıkladı. Aktürk, "2026 Yılı Tabip ve Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" ile "Milli Savunma Üniversitesine Öğretmen/Mühendis Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" başvurularının 20 Ekim'e kadar devam edeceğini bildirdi.

"Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini" ile "Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2026 Yılı Deniz Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" başvurularının ise 2 Kasım'a kadar süreceğini belirtti. Aktürk, Bakanlık ve TSK'nın ülkenin huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdüreceğini, sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile nitelikli personeliyle üstlendiği görevleri yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.

"MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI KAPSAMINDA SAĞLANABİLECEK KATKININ KAPSAMI DEĞERLENDİRİLECEK"

Toplantının ardından gazetecilerin soruları MSB tarafından yanıtlandı. Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin sürecin sorulmasına karşı MSB, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye tarafından Suudi Arabistan'a sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Bu kapsamda, Anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir. Sağlanabilecek katkının kapsamına ilişkin esaslar ise Suudi Arabistan'ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler ve harekat ihtiyaçları dikkate alınarak ilgili makamlarımızca yapılacak değerlendirmeler ve taraflar arasında sağlanacak mutabakat doğrultusunda belirlenecektir."

"F-35 TEDARİKİNE İLİŞKİN TEMASLARIMIZ ABD MAKAMLARIYLA SÜRÜYOR"

F-35 tedariği ile CAATSA yaptırımlarına ilişkin, "Ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız ABD makamlarıyla sürdürülmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayiimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz" denildi.

"İLK İKİ C-130J-30 UÇAĞININ ARALIK 2026'DA TESLİM ALINMASI PLANLANIYOR"

C-130J tedariğine ilişkin de şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması maksadıyla İngiltere'den tedarik edilen 12 adet C-130J-30 uçağı, artırılmış taşıma kapasitesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hava ulaştırma kabiliyetine önemli katkı sağlayacaktır. Uçakların bakım, tadilat ve modifikasyon işlemleri İngiltere'de üretici firma tarafından gerçekleştirilmekte olup, söz konusu faaliyetler yetkilendirilmiş Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz tarafından takip ve kontrol edilmektedir.

Uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetleri kendi imkan ve kabiliyetlerimizle gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk iki uçağın ise Aralık 2026'da teslim alınması planlanmaktadır."