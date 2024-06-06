MSB Yetkilisi: Suriye'deki Sözde Seçimler İptal Edilmelidir

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Doğu Türkistan ziyaretinde hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu

Haber: MELİS YILDIRIM

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) üst düzey bir yetkili, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki bölgelerde yapılması planlanan seçimlere ilişkin, "Bu sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Aktürk, şöyle konuştu:

"12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Kayseri'den eğitim/test uçuşu için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle 4 Haziran'da kaza kırıma uğramıştır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Elim kazada şehit olan iki kahraman pilotumuza bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

"Son bir haftada 59 terörist etkisiz hale getirildi"

Operasyonlarla, son bir haftada 59 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 521'i Irak'ın, 630'u Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 151'e ulaşmıştır. Ayrıca, bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur.

"Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 344 şahıs yakalandı"

Çok yönlü ve katmanlı güvenlik sistemiyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 344 şahıs yakalanmıştır. Bin 343 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 5'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 58 bin 292 olmuştur.

Sayın Bakanımız; 29-30 Mayıs tarihlerinde EFES-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılmış, tatbikata katılan dost ve müttefik ülkelerden savunma bakanları ve genelkurmay başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda, Gine-Bissau ve Gambiya ile Askeri Çerçeve Anlaşmaları imzalanmıştır. 30 Mayıs'ta beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Pilotaj Mezuniyet Töreni'ne katılan sayın Bakanımız; 31 Mayıs'ta sayın Cumhurbaşkanımızın Kosova Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiş, 1 Haziran'da Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 113'üncü Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanımızı ve beraberindeki personeli, 3 Haziran'da Lefkoşa Büyükelçimizi ve ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etmiştir.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler kapsamında; iki ülke Genelkurmay Başkanları, Arnavutluk'ta icra edilen 17'nci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda bugün ikili bir görüşme gerçekleştirecek, Milli Savunma Üniversitemizden bir heyet ise Yunan Milli Savunma Koleji'ni 6-9 Haziran tarihleri arasında ziyaret edecektir.

"Temennimiz ateşkes görüşmelerinin söylemlerde kalmamasıdır"

Uluslararası toplumun desteği ile Filistin'in bir devlet olarak tanınması ve söz sahibi olması bölgesel istikrar ve kalıcı barış için olmazsa olmazdır. Temennimiz, ateşkes görüşmelerinin zaman kazanmak adına söylemlerde kalmamasıdır.

Japonya seyrine devam eden TCG KINALIADA korvetimiz; Tayland'ın ardından 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Hong Kong/Çin'e, 4-6 Haziran tarihleri arasında Busan/ Kore Cumhuriyeti'ne liman ziyaretinde bulunmuştur. Korvetimiz, bugün bir sonraki liman olan Kushimoto/Japonya'ya seyre başlayacak, 08-11 Haziran tarihleri arasında Kushimoto'ya liman ziyaretinde bulunacaktır. 'Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya Seyrinin 134'üncü Yıl Dönümü' münasebetiyle 10 Haziran'da Kushimoto'da tören icra edilecektir.

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı, DROPS Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Aracı ile BAZNA Mühimmatlı Mini Dron'un muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

25 bin uzman erbaş alımı kapsamında 3 Haziran'da başlayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecektir. Şanlı ordumuzda görev almak isteyen tüm gençlerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz."

MSB yetkilisi: Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibi incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacak

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan SF-260D tipi uçağın düşme nedenine dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Söz konusu uçağımız, bizim pilotaj eğitimlerinde kullandığımız başlangıç seviyesindeki temel eğitim uçağıdır. Uçağımız Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılan rutin fabrika seviyesi bakım faaliyetini müteakip 4 Haziran 2024 tarihinde 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu için havalanmıştır. Şehit verdiğimiz her iki pilot albayımız da öğretmen ve tecrübeli pilotlardır. Test uçuşlarında bir pilot uçağı kullanırken, diğer pilot da kontrol listesine göre uçağın performans kaydını tutmaktadır. SF-260D uçağımız saat 10.02'de henüz belirlenemeyen bir nedenden kaza kırıma uğramıştır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibi incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacaktır."

"Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz"

Yetkili, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG tarafından Suriye'nin kuzeyinde yapılmak istenen sözde seçimlere dair soru üzerine, "Konuyla ilgili sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Bakanımız gerekli uyarıları yapmıştır. Bu sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz" cevabını verdi.

"F-16 tedarik süreci takvime uygun olarak olumlu şekilde devam ediyor"

ABD'den F-16 tedarikindeki son duruma ilişkin yetkili, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak F-16 Blok-70 ve modernizasyon kitleri ile diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın tedarik süreci daha önce açıkladığımız takvime uygun olarak olumlu şekilde devam etmektedir" bilgisini paylaştı.