Muhalefet Asgari Ücret Zammına Tepki Gösterdi

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri yeni asgari ücrete tepki gösterdi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "TÜİK'in rakamı ortada, yüzde 47-48; Merkez Bankası daha iki gün önce yıl sonu enflasyon rakamını yüzde 45'in üzerinde revize etmişken siz işverenlerin, iş insanlarının teklifini aynen geçirdiniz" dedi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Meydanlarda halkımızla birlikte, açlığa mahkum ettiğiniz işçilerle birlikte size bu iktidarı da dar edeceğiz" diye konuştu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da "Tüm vergi, harç ve cezalara yeniden değerleme oranı olarak yüzde 44 zammı uygun görüyorsunuz ama çalışana gelince bu ancak yüzde 30'da kalıyor. El insaf, yazıklar olsun" dedi.

Muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda; Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücrete tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları söyledi:

"Ülkemizdeki milyonların gözünün kulağının olduğu asgari ücret nihayet açıklandı ve 22 bin 104 lira gibi insanlık dışı ve açlık sınırını ancak karşılayan bir ücret olarak belirlendi, yüzde 30 zam yapıldığı anlaşılıyor. Yapılan dört toplantıda da herhangi bir rakamının telaffuz edilmemiş olması aslında bunun bir tiyatro olduğu ve sonunda asgari ücretlilerimizin açlığa ve yoksulluğa mahkum edileceği önceden öngöreceğimiz belirtilerdi. Maalesef korkulan oldu ve 22 bin 104 liralık bir ücret belirlenmiş oldu. Bu ücretteki yüzde 30 artışı neye göre belirlediniz? Resmi rakamlara göre -geçen yıl gerçekleşen- bu yılın enflasyonu yüzde 47, gerçek enflasyon yüzde 80.

Geçen yıl 17 bin 2 lira yapıldığında onun üzerinden resmi olarak yüzde 47 enflasyon gerçekleşti, gerçekte asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 100'lere yakın ama buna rağmen yüzde 30 gibi bize göre asla kabul edilemeyecek bir rakam verildi. Biz bu rakamı kabul etmeyeceğiz, milyonlar kabul etmeyecek. Ülkemizdeki ücretlilerin yüzde 60'ı asgari ücretlidir. Asgari ücret temel bir ücrete dönüşmüş durumdadır. Dolayısıyla tüm çalışan kesimleri son derece olumsuz etkileyecek bir rakamdır. Biz bu asgari ücreti kabul etmeyeceğiz, asla boyun eğmeyeceğiz, gök kubbeyi başınıza yıkacağız ve alanlarda, meydanlarda halkımızla birlikte, açlığa mahkum ettiğiniz işçilerle birlikte size bu iktidarı da dar edeceğiz; bunu da böyle bilin."

"Kaynakları emekçiye, halka vermek yerine savaşa, saraya harcamaya devam ettiğiniz sürece bu yoksulluk devam eder"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücretin ne insani ne de vicdani olarak kabul edilebilir bir ücret olduğunu belirterek komisyondan gelen rakama şöyle tepki gösterdi:

"Bu ekonomideki gerçeklik ortadayken böyle bir rakamın açıklanmasını kabul etmiyoruz. Bu bütçeyi buradaki oylarınızla geçirebilirsiniz ama bu bütçe halkın direnciyle sokaklardan asla geçmeyecek. İşçiler, emekçiler sizin bu zalimane anlayışınıza karşı direnecek, bunu böyle bilin. TÜİK'in rakamı ortada, yüzde 47-48; yeniden değerleme oranı ortada, yüzde 44; Merkez Bankası daha iki gün önce yıl sonu enflasyon rakamını yüzde 45'in üzerinde revize etmişken siz işverenlerin, iş insanlarının teklifini aynen geçirdiniz. Onlar da bu rakamı öneriyorlardı; siz ne sendikayı dinlediniz ne muhalefet partilerini dinlediniz; gittiniz, iş insanları ne diyorsa aynen onu kabul edip asgari ücret olarak belirlediniz.

Açlık sınırı 21 bin lira; geçen sene açlık sınırı 13 bin lirayken 17 bin belirlemiştiniz, 4 bin lira fark vardı, bu sene bin lira fark var. Dolayısıyla, yoksulluk sınırı 72 bin liraya çıkmış, neredeyse yoksulluk sınırının dörtte 1'ine indirilmiş bir asgari ücret var. Bütün bunların nedeni, uyguladığınız yanlış ekonomi politikalarında, yanlış siyasetinizde saklıdır. Çünkü enflasyonunun nedenini yanlış yerde arıyorsunuz, hala yoksulların sırtından bir istikrar politikası geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bu demode olmuş anlayışınızdan bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Kaynakları emekçiye, kaynakları halka vermek yerine savaşa, saraya harcamaya, sermayeye peşkeş çekmeye devam ettiğiniz sürece bu yoksulluk devam eder ama bu yoksullar sizden bunun hesabını mutlaka sorar.

"SGK'lilerin yüzde 42'sinin asgari ücretle ayakta kaldığı bir yerde bu zam, çalışanı mahvettiği gibi sizi de yıkacak "

Açıklanan asgari ücrete halktan çok yoğun bir tepki olduğunu belirten İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, şunları söyledi:

"22 yıldır belki ilk defa enflasyonun bu kadar altında kalmış bir asgari ücret zammı yapılıyor. Yılın ortasında zam yapılmadı, çalışan bir yıldır maaş zammı almıyor; asgari ücret yaygın ücret haline gelmiş. Sayın Cevdet Yılmaz'ın ifadesiyle, SGK'lilerin yüzde 42'sinin asgari ücretle ayakta kaldığı bir yerde bu zam, çalışanı mahvettiği gibi sizi de yıkacak arkadaşlar. Çok yoğun tepki var, kabul edilemez, biz İYİ Parti olarak zaten teklifimizi, önerimizi söylemiştik ama denge öyle bir bozuldu ki şu anda atılan adımlar hem açlık sınırının altında hem yoksulluk sınırının altında. Tüm vergi, harç ve cezalara yeniden değerleme oranı olarak yüzde 44 zammı uygun görüyorsunuz ama çalışana gelince bu ancak yüzde 30'da kalıyor. El insaf, yazıklar olsun diyorum."